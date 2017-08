Ein Jahrhundert der Migration

Eigentlich eine seltsame Sache, dieser Kontrollwahn den Fremden gegenüber, der sich ab 1917 institutionell und auch in den Köpfen der Menschen immer stärker ausbreitet. Denn für lange Phasen der Geschichte spielt die Eigenschaft «fremd» keine so grosse Rolle. Die Grenzen waren offen, und immer waren viele Menschen unterwegs. Arme waren unterwegs, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, bettelnd, hausierend, auf Jahrmärkten auftretend, Kessel flickend. Söldner, Pilger, Händler, Studierende, Handwerker waren unterwegs.

Auch früher wurde den Umherziehenden natürlich misstraut, die Menschen waren nicht fremdenfreundlicher als heute. Aber die Zugehörigkeit basierte nicht auf nationalen Grenzen, auf sogenannten Völkern oder Staaten, sondern auf anderen Kriterien, der Verpflichtung dem gleichen Lehnherrn gegenüber, der Religion, dem Bürgerrecht der eigenen Gemeinde. Über die Gemeinde hinaus gab es wenig Verbindendes in einem territorialen Sinn. Gehörte man zu einer Gemeinde, hatte man Anrecht auf Mitsprache, Kollektiveigentum, etwa Nutzung der Allmende, und auf Armenunterstützung. Fehlte diese Zugehörigkeit, fehlten einem die Rechte. Und so gehörte Mobilität für viele Menschen zum Alltag.

Es ist der grosse Widerspruch der Moderne, wie sie erst mit den Entdeckungen, dann aber im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung und der Kolonialisierung der Welt entsteht, dass sie einerseits auf die Mobilität der Menschen setzt, die Mobilität geradezu zur Voraussetzung des Erfolgs und des Aufschwungs der Neuzeit wird, andererseits aber diese Mobilität immer stärker zu kontrollieren trachtet, Misstrauen sät den Mobilen gegenüber und Sesshaftigkeit als die primäre Tugend der Menschen, der bürgerlichen Gesellschaft verkauft. Die sesshafte Familie mit ihrem Haus, das behütet wird von der Frau, welche die Kinder betreut, auf ihren Mann wartet und ihn umsorgt, damit er die Familie draussen vertreten kann: Diese Vorstellung hat uns nachhaltig geprägt.

Doch ohne all die mobilen Menschen, angefangen bei den Sklaven, die gegen ihren Willen verschleppt wurden, über die Heerscharen von Armen, die wegzogen, um anderswo ein Auskommen zu finden, vom Land in die Stadt, von Europa nach Übersee, ohne all die Händler und Unternehmer, die Neues wagten, ohne all die Forschenden, die entdeckten und entwickelten, wären die in ihren Häuser sitzenden Bürger, die sich so viel zivilisierter fühlten als dieser mobile Mob, nicht immer wohlhabender geworden. Der Wohlstand verdankte sich der Mobilität, die Macht aber der Sesshaftigkeit.

Diese Diskrepanz ist bis heute bestehen geblieben. Die grossen Städte sind zu Zentren der Globalisierung geworden, der Durchmischung, der Kreation und der Innovation, wo sich Firmen und Labore ansiedeln, gerade weil sich hier das Potenzial findet, um neue Dinge entstehen zu lassen, gerade weil das Zusammentreffen unterschiedlichster Menschen, Kulturen und Wissensbestände befruchtend wirken kann. Und gleichzeitig ist das Misstrauen gegenüber diesen Prozessen der Durchmischung und der Befruchtung enorm, dominieren in der Politik die Sesshaften.

Lesen Sie die Texte der alten Dossiers, vergleichen Sie sie mit den heutigen Diskussionen, und überlegen Sie sich, wo sich etwas verändert hat und wo nicht. Gewiss, die einzelnen Gruppen sind nicht mehr dieselben, aber was über manche Gruppen heute gesagt wird, lesen wir über andere Gruppen in alten Dossiers. Alter Wein in neuen Schläuchen, oder neuer Wein in alten Schläuchen. Haben wir im Laufe dieses Jahrhunderts nichts gelernt?

Bei aller Skepsis, die mich beschleicht angesichts all der Regierungen und der Gruppen, die nach Mauern, Abschottung, Grenzschliessung verlangen, bin ich doch nicht ganz so pessimistisch. 25 Prozent der Bevölkerung sind Ausländer, bald gegen 40 Prozent haben einen Migrationshintergrund, jeder Zweite hat mindestens einen Grosselternteil, der in die die Schweiz eingewandert ist. Fast die Hälfte aller neu geschlossenen Ehen sind binational. Das ist die Folge dieses Jahrhunderts der Migration mit seiner halben Million Fremdenpolizei-Dossiers allein in Basel bis 1970. Es gibt deshalb viele Menschen, welche die Welt anders sehen, welche um die Zusammenhänge von Modernität und Mobilität, von Offenheit und Erfolg, von Empathie und Bereicherung wissen. Für diese Menschen, und Sie gehören sicherlich alle dazu, braucht es Ausstellungen wie die im Zuge des aktuellen Projekts «Magnet Basel – Migration im Dreiländereck» (www.magnetbasel.ch) eigentlich nicht. Es braucht sie für all die anderen. Hoffen wir, dass sie kommen, hoffen wir, dass sie die Geschichten lesen, und hoffen wir, dass sie sich den einen oder anderen Gedanken über diese Zusammenhänge machen – mehr kann man sich nicht wünschen. Aber auch nicht weniger.



Walter Leimgruber ist Kulturwissenschaftler, Historiker und Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission.