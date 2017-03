Ein Gigant ist gegangen

DAVID RUBINGER

Jacques Ungar, 10. März 2017

Der 1924 in Wien geborene Fotojournalist David Rubinger ist im Alter von 92 Jahren in Jerusalem gestorben, wohin es ihn schon als Teenager getrieben hatte. Ohne Übertreibung darf gesagt werden, dass die Welt der Fotojournalisten um einen professionellen Giganten ärmer geworden ist. Die jüdische Welt und Israel haben einen überzeugten Zionisten verloren, der auch dann seinen Wiener Charme und seine klassisch europäische Höflichkeit nie vergas, als diese Eigenschaften in der rauen Welt des heranwachsenden jüdischen Staates längst belächelt oder gar verspottet wurden, und er den Drang verspürte, seiner Kritik an Geschehnissen in und um Israel Ausdruck zu verleihen. Über ein halbes Jahrhundert arbeitete David Rubinger für das «Time Magazine», und der Mann mit seinem tänzelnden Schritt und dem mitreissenden Lachen, dessen breiter Wiener Dialekt je länger, desto mehr von hebräischen und englischen Sprachbrocken durchmischt wurde, galten ebenso als Handelsmarke wie die kleine Leica-Kamera, die David auch dann stets um den Bauch baumelte, als es längst die hochmodernen Digitalkameras gab. Mit seiner ikonischen Aufnahme von den israelischen Fallschirmspringern 1967 an der Jerusalemer Westmauer setzte David Rubinger sich ein die ganze Welt überstrahlendes fotografisches Denkmal, aber auch Politiker aller Schattierungen betrachteten es als Ehre, in sein mehrere hunderttausend Bilder umfassendes Archiv einverleibt zu werden. David war kein religiöser Mensch im üblichen Sinn, aber aus seiner Biografie «Israel Through My Lens, Sixty Years as a Photojournalist» spricht eine tief empfundene Menschlichkeit, wie sie jüdischer nicht hätte sein können.