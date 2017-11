Ein Film bricht ein Tabu

UNGARN 1945

Cnaan Liphshiz , 3. November 2017

Der Film «1945» spricht Mord und Verrat an den ungarischen Juden und das eiserne Schweigen der Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg an.



Es war nach der Niederlage von Nazi-Deutschland. Zwei orthodoxe Juden entstiegen an einer Station auf dem Land im sowjetisch besetzten Ungarn dem Zug und begannen nach dem Entladen eines schweren Koffers schweigend ihren stundenlangen Marsch in ein benachbartes Dorf.

Den Zweck ihrer Reise kennen wir nicht. Ihre Ankunft im Dorf setzt jedoch eine Reihe tragischer und gewalttätiger Ereignisse in Gang. Einige Einwohner machen sich Sorgen, die Besucher würden Verbrechen blosslegen, die sie während der Nazi-Besetzung begangen hatten, mit potentiell tödlichen Folgen für die Täter.

Das ist die Prämisse für den preisgekrönten ungarischen Film «1945». Der letztes Jahr aufgenommene Schwarzweiss-Streifen gehört zu den wenigen Filmen, die in Ungarn je über den Diebstahl jüdischen Eigentums während des Holocausts produziert worden sind. In den USA wird er am 1. November seine Premiere haben, bevor er landesweit gezeigt werden wird.

Realistische und mutige Darstellung

«1945» ist zwar mit einem kleine Budget und ohne markante Namen entstanden, doch hatte er an internationalen Festivalen einen durchschlagenden Erfolg. So gewann er Auszeichnungen sowohl im San Francisco Film Critics Circle als auch an den Festivalen von Berlin und Jerusalem. Der Film ist zwar fiktiv, doch berührt er den Nerv vieler ungarischer Juden, deren Familien die im Film dargestellten Verdächtgungen und Feindselig-keiten durchlebt haben.

«Es ist eine wichtige Produktion, die trotz ihres fiktiven Charakters dennoch die Realität von dem beschreibt, was uns effektiv zugestossen ist», sagte Peter Feldmajer, ein ehemaliger Leiter der jüdischen Föderation von Ungarn.

In dem Film treffen die beiden schweigenden Juden – Samuel Hermann und sein Sohn – an einem schicksalhaften Sommertag ein, am Hochzeitstag eines Sohnes des Drogeriebesitzers. Sämtliche Bewohner des Dorfes befürchten, dass die Männer Erben der während des Zweiten Weltkriegs aus dem Dorf deportierten Juden sein könnten, die nun den Besitz ihrer unrechtmässig enteigneten und ermordeten Vorfahren zurückverlangen wollen, und sind mit aller Energie dar-um bemüht, ihre eigenen Vergehen zu vertuschen. Eine mit Mistgabeln bewaffnete Gruppe von Dorfbewohnern versammelt sich bedrohlich um die Neuankömmlinge, während diese für ihre Toten im nicht mehr benutzten jüdischen Friedhof des Dorfes beten. Die Szene ist eine offensichtliche Referenz zum antisemitischen Pogrom von 1946 in der Stadt Miskolc, während dem zwei Juden, unter ihnen ein Polizeioffizier, von den Teilnehmern einer Demonstration ermordet wurden, die als Arbeiterkundgebung begann und aus-artete.

«Diese Szene repräsentiert genau und mutig, warum es unmöglich war für Juden, in der Nachkriegsperiode Gerechtigkeit zu suchen», sagte Feldmajer, dessen Vater ein Holocaust-Überlebender aus einem ungarischen Dorf war, wo Ortsansässige das Eigentum seiner Familie ge-stohlen hatten.

Tabuthemen werden angesprochen

Róbert Frölich, Rabbiner der Budapester Hauptsynagoge, lobte die Filmemacher für die Be-schreibung der Gewaltdrohungen. «Die Pogrome geschahen», sagte er. «Doch die Angst, das Vermögen zurückgeben zu müssen, die Scham ob dem, was den Juden zugefügt worden ist – auch wenn nur dadurch, dass man sie nicht verteidigt hat –, das war allgemeingültig, das war die Regel, und das ist meines Wissens der erste Film, der sich diesem Thema angenommen hat.» Dieses Element des Holocaust, so fügte er hinzu – die Nachbarn, die Ladenbesitzer, die alles nahmen, was die Juden hatten, und es nicht zurückgeben wollten –, das sei ein Tabu geblieben, das dieser Film zu brechen geholfen habe.

Nach dem Fall des Kommunismus führte die ungarische Regierung einige Gesetze ein, welche die Restitutionsforderungen von jüdischem Privatbesitz erleichtern sollten. Doch gemäss der World Jewish Restitution Organization sei es für Leute, die Anspruch erhoben hätten, schwierig gewesen, Kompensation zu erhalten. Es wurde auf die engen Definitionen von Erben in den Gesetzen hingewiesen, und die Verzögerungstaktik der Rechtsbehörden stellte eine weitere Schwierigkeit dar.

Diese Probleme wurden teilweise berücksichtigt in der Restitution von «herrenlosen» Vermögen. Ignoriert wurden jedoch die Probleme von Individuen, die erfolglos versuchten, Kompensationen zu erhalten für Kunstwerke und Immobilien, die von ihren Familien in Ungarn gestohlen worden waren, wo über die Hälfte der jüdischen Vorkriegsbevölkerung von 825 000 Menschen ermordet worden ist.

Parallel dazu hat die politische Szene Ungarns in den letzten 15 Jahren einen Rechtsrutsch erlebt. Prominente Politiker von Premier Viktor Orbans herrschender Fidesz-Partei haben in den letzten Jahren die Glorifizierung der Hinterlassenschaft der Nazi-Kollaborateure gefördert und andere Antisemiten toleriert. Das wiederum löste eine echte Konfrontation aus mit Jüdischen Gemeinden oder Liberalen. So wurden seit 2013 mit Statuen in Budapest geehrt: Miklós Horthy, der für schwere Verbrechen verantwortliche Verbündete Hitlers, und György Donáth und Bálint Hóman, zwei Politiker aus der Holocaust-Ära, die antisemitische Gesetze geschaffen haben.

In diesem politischen Klima sind sogar Produktionen über den Holocaust, die die ungarische Komplizenschaft angriffen – einschliesslich des Films «Son of Saul», der 2016 den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen hat –, von Nationalisten der antisemitischen Jobbik-Partei angegriffen worden, die den nationalen Filmfonds bedrängte, die Finanzierung von «Holocaust-Produktionen» zurückzuhalten, wie ein Parteiaktivist es nannte.

«1945» griff neben den hastigen Vertuschungsbemühungen – einschliesslich der Komplizen mit ihrem schlechten Gewissen, die zum Schweigen gebracht wurden – auch die Tatsache auf, wie Nachbarn, die zuerst freundlich waren, sich unter der Herrschaft der Nazis und ihrer Alliierten gegen ihre jüdischen Mitbürger wendeten. In vielen Fällen geschah dies nicht aus ideologischem Hass, sondern um unter den neuen Um-ständen zu überleben oder das Beste aus ihnen zu machen.

Gleichzeitig anerkennt der Film auch jene, die Wertsachen für jüdische Nachbarn aufbewahrten und die das Plündern durch andere Nichtjuden verachteten. «Vor allem», sagte Frölich, «gibt es uns erstmals eine Idee davon, was die Juden und die Nichtjuden in jenen chaotischen Tagen nach dem Weltkrieg fühlten.»