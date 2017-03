Ein «ernstes Problem» für 87 Prozent der Demokraten und 53 Prozent der Republikaner

DER AMERIKANISCHE ANTISEMITISMUS

13. März 2017

Breit angelegte Umfrage der Quinnipiac Universität.

70 Prozent der amerikanischen Wähler sehen laut einer neuen Umfrage der Quinnipiac Universität von anfangs März den Antisemitismus in ihrem Land als ein «sehr oder einigermassen ernstes Problem» an. Noch vor einem Monat hatten erst 49 Prozent der US-BürgerInnen diese Ansicht geteilt. Ein differenziertes Bild liefert eine Betrachtung nach Parteien. Nicht weniger als 87 Prozent der Demokraten betrachten demnach den Antisemitismus als «sehr oder ziemlich ernsthaftes Problem», während nur 53 Prozent der Republikaner diese Ansicht teilen. – Bis jetzt sind dieses Jahr jüdische Institutionen in den USA, einschliesslich Gemeindezentren und Büros der Anti Defamation League (ADL) mit über hundert Bombendrohungen belästigt worden, die sich glücklicherweise bis jetzt alle als falscher Alarm herausgestellt haben. Zunehmend werden auch jüdische Friedhöfe in Amerika zu Zielscheiben von vandalisierenden Verbrechern. Geteilter Meinung sind die Befragten der Umfrage hinsichtlich der Reaktionen von Präsident Trump auf die Bobendrohungen und Vandalenakten. 37 Prozent sind einverstanden mit ihnen, 38 Prozent billigen sie nicht. Erwartungsgemäss reagierten 71 Prozent der Republikaner positiv auf Trumps Reaktionen, während 66 Prozent der Demokraten sie nicht billigen. Laut der Umfrage sind zudem 63 Prozent der amerikanischen WählerInnen der Meinung, dass seit Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten Hass und Vorurteile in Amerika zugenommen haben, und nur zwei Prozent glauben, diese Phänomene seien rückläufig. 32 Prozent wiederum wollen in dieser Hinsicht keine Veränderung im Verhaltensmuster der Amerikaner festgestellt haben. Präsident Trump war vermehrt kritisiert worden wegen seiner verzögerten Reaktion auf die genannten Zwischenfälle. [TA]