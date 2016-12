Ein einzigartiges jüdisches Erlebnis

MADAGASKAR

Josefin Dolsten, 23. Dezember 2016

Auf der afrikanischen Insel Madagaskar will sich eine neue jüdische Gemeinde etablieren, es fehlt allerdings noch an den finanziellen Mitteln.



In Madagaskar gibt es zwar weder eine Synagoge, eine Mikwa (rituelles Tauchbad) oder eine jüdische Schule, doch Besucher dieser afrikanischen Inselnation können in den Genuss einer strikt koscheren Mahlzeit, eines Schabbat-Gottesdienstes und wöchentlicher Lernprogramme gelangen. Die 121 Seelen starke jüdische Gemeinde – alle haben im Verlauf des Jahres 2016 zum Judentum konvertiert – kann sich den Bau einer Synagoge nicht leisten. Aus diesem Grund reist ein Gemeindemitglied jetzt durch die USA, um dort das Bewusstsein zu erwecken und um Gelder für die Stärkung der jüdischen Präsenz auf der Insel zu mobilisieren.

Problem der Armut

«Wären die Leute reich genug, würde vielleicht jede Familie Geld sparen, damit wir eine Synagoge errichten können, doch das gehört zu den Dingen, die wir uns nicht leisten können», sagte Elysha Netsarh, eine Universitätdozentin für Pflanzenchemie und ein prominentes Mitglied der jüdischen Gemeinde, die sich auf die Hauptstadt Antananarivo konzentriert.

Über drei Viertel der madegassischen Bevölkerung lebt unter der internationalen Armutslinie (1 Dollar und 90 Cent pro Tag), wie man einem Weltbank-Bericht von 2012 entnehmen kann. Die jüdische Gemeinde gehört laut Netsarh mehrheitlich der Mittelklasse an: Die meisten verdienen genug, um den Monat zu überstehen, können aber nichts sparen.

Einige Mitglieder der noch jungen Gemeinde begannen um 2010, das Judentum zu praktizieren. Offiziell wurden sie aber jüdisch im Mai, als drei orthodoxe Rabbiner auf die vor Südost-Afrika gelegene Insel reisten, um die Konversionen zu leiten. Laut der nicht gewinnorientierten Gruppe «Kulanu», die die Gemeinde neben anderen isolierten Gruppen in aller Welt unterstützt, sorgten die Konversionen dafür, dass Madagaskar heute das Heim der neuesten jüdischen Gemeinde der Welt ist. «Kulanu» hilft Gruppen, die mehr über das Judentum lernen wollen.

In einem laut Netsarh «aussergewöhnlichen Anlass» beantworteten 121 Malagasier, wie die Ortsansässigen genannt werden, Fragen vor einem rabbinischen Gericht und tauchten in einen Fluss ein, der als rituelles Bad diente. Männer unterzogen sich einer symbolischen Beschneidung, und zwölf Paare wurden nach der jüdischen Tradition getraut. Wie die meisten madegassischen Juden kam auch Netsarh über das Christentum zum Judentum. Zwar wurde sie katholisch erzogen, fühlte sie sich unbefriedigt in ihrem Glauben und versuchte ihr Glück mit anderen christlichen Denominationen, doch in keinem Fall «klickte» es. «Ich hatte diesen tiefen Durst in mir, dieses Gefühl, dass etwas fehlte», sagte sie unlängst in der Wohnung von Harriet Bograd, der Präsidentin von Kulanu, in der Upper West Side. Die Wohnung dient auch als Büro der Organisation.

Immer irgendwie dabei

Für Netsarh, 40, hat das Judentum immer irgendwie im Hintergrund mitgespielt. Als sie noch ein junges Mädchen war, erzählte ihr Grossvater ihr, dass er jüdische Vorfahren habe. Es dauerte zwar noch viele Jahre, bis sie sich an das Judentum heranwagte, doch als sie es tat, hatte sie sofort ein gutes Gefühl. «Ich wollte nach etwas suchen, das mich erfüllen würde, doch ich bekam es erst, als ich ein jüdisches Leben führte», sagte sie.

Netsarh ist nicht die Einzige, die glaubt, jüdische Wurzeln zu haben. Eine grosse Mehrheit der Malagasier glauben, von Juden abzustammen, und einige Gemeindemitglieder zögerten im Mai mit der Konversion, da sie der Meinung waren, bereits jüdisch zu sein. Der genetischen Forschung gelang es nicht, ihre Geschichten zu untermauern. Stattdessen kamen sie zum Schluss, dass die ersten Menschen, die sich auf der Insel niederlies-sen, malaysisch-indonesischen Ursprungs waren. Das erklärt Nathan Devir, ein Assistenzprofessor für jüdische Studien an der Universität von Utah, der die Gruppe seit 2012 untersucht. Später siedelten sich auch Bantu-Migranten aus Afrika auf der Insel an. Devir schliesst aber die Möglichkeit einer jüdischen Abstammung nicht völlig aus. «Ich habe keine konkrete Meinung darüber, ob sie rassisch effektiv von Menschen abstammen, die zu einem der zehn verlorenen Stämme gehören ... Angesichts der betriebenen genetischen Forschung ist es eher unwahrscheinlich, aber möglich», sagte er.

Für Bograd ist die Authentizität des «Malagasischen Geheimnisses», wie der Glaube an das jüdische Erbe genannt wird, irrelevant für ihre Arbeit mit der Gruppe. «Die Position von Kulanu und meine eigene Position als Präsidentin läuft darauf hinaus, dass Leute, die das Judentum praktizieren wollen, von uns willkommen geheissen werden, und wenn sie geheiligte Geschichten haben, ehren wir diese, doch es ist nicht unsere Aufgabe, zu beweisen oder zu dementieren, was effektiv geschehen ist», sagte sie.

Während des ganzen Monats Dezember wird Netsarh in Synagogen und jüdischen Organisationen in ganz Amerika sprechen, um Geld für die Bemühungen von Kulanu in ihrer Gemeinde und in aller Welt zu mobilisieren. Kulanu steht im Kontakt mit zwei potenziellen Spendern für den Bau einer Synagoge und einer Mikwa auf Madagaskar, doch die Pläne müssen noch vollendet werden, wie Bonita Nathan Sussman sagt, die Vizepräsidentin der Gruppe. Kulanu-Aktivisten, so meint sie, hofften, Netsarh werde Licht auf die Arbeit der Organisation auf Madagaskar und in aller Welt werfen können. In den letzten fünf Jahren stellte die Organisation eine Zunahme von Gruppen fest, die den Kontakt zu ihr suchten, um mehr über das Judentum zu lernen. «Jede Woche erhalten wir E-Mails von Einzelpersonen und neuen Gemeinden ... Leute machen sich lautstark bemerkbar an der Türe und suchen jüdische Aufmerksamkeit», sagte Sussman und wies auf interessierte Individuen und Gemeinden in Ruanda, Malaysia, Afghanistan, Indien und der Elfenbeinküste hin. Sussmans Motivation kommt von der jüdischen Geschichte. Sie sieht ihre Arbeit als einen Weg, um das jüdische Volk nach dem Holocaust und der Verfolgung von Juden in arabischen Staaten «wieder aufzubauen».

Sprache als Barriere

Inzwischen fährt die auf Madagaskar unlängst «wieder aufgebaute» Gemeinde fort, tägliche Kämpfe und Verantwortlichkeiten mit einer seriösen Verpflichtung ins Gleichgewicht zu bringen, mehr über ihre neue Religion zu erfahren. In Netsarhs Fall bedeutet dies, zwischen zwei Jobs und Familienpflichten die Zeit zu finden für das Thorastudium. Sie arbeitet sowohl als Referentin an der Universität von Antananarivo und als Beraterin für eine homöopathisch-medizinische Gesellschaft. Daneben kümmert sie sich noch um die Kinder ihrer Schwester. «Jeden Morgen», sagt sie, «wenn ich mein Thorastudium betreibe, ist es, als ob ich Energie trinke.»

Die meisten Juden auf Madagaskar können nicht mit der gleichen Leichtigkeit jüdische Texte studieren. Nur eine weitere Person in der Gemeinde spricht Englisch, und während viele von ihnen Französisch verstehen, ist das Lesen komplexer Texte in der Sprache ein Kampf.

Zu diesem Zweck arbeitet Netsarh an der Produktion der ersten malagasyschen Übersetzung der Fünf Bücher Mose und des jüdischen Gebetsbuchs. Bis jetzt hat sie das Buch Genesis beendet, doch sie sagt, ihr Arbeitspensum hindere sie daran, so grosse Fortschritte zu machen, wie sie es gerne gesehen hätte. Trotz ihren Verantwortlichkeiten zögert sie, sich einen Leader zu nennen. In ihrer orthodoxen Gemeinde, so betont sie, würden Männer und Frauen zwar als gleich angesehen, doch «die Männer sollten führen».

Netsarh spricht von «Tzniut», dem hebräischen Begriff für Züchtigkeit, wenn sie ihre Kleidung erklärt: Ein brauner Mantel, der den Grossteil ihres Körpers bedeckt, und eine Kopfbedeckung, die sie bei einem Schneider als Massanfertigung bestellt hat. Sie ist nicht das einzige Gemeindemitglied, das einer strikten Interpretation der Halacha, des jüdischen Gesetzes, nachlebt.

Die Gemeinde, die drei geistige Führer, aber keinen Rabbiner hat, begeht lieber einen Irrtum in Sachen Vorsicht, als potenziell jüdische Gesetze zu übertreten. Während Jahren, als Koscherfleisch nicht erhältlich war, assen die Mitglieder eine strikte Fischdiät. «Alle Gemeindemitglieder wollen auf spirituellem Niveau Forschritte machen, was als viel wichtiger gilt, als Fleisch zu essen», sagt Netsarh.

Auf ihrer USA-Tour hofft Netsarh nebem dem Mobilisieren von Geldern für die Gemeinde, dass das einzigartige jüdische Erlebnis auf Madagaskar auch amerikanische Juden inspirieren werde. Wie sie gehört haben soll, sei die Religion in den USA wegen des gesellschaftlichen Umfelds oft oberflächlich. Juden aus aller Welt könnten lernen «von unserem Leben und vor allem von unserer Art, jüdisch zu sein». 