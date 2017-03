Ein Drusenführer hat genug

BEIRUT

21. März 2017

Walid Jumblatt übergibt das Szepter der Macht seinem Sohn Taymour.

Walid Jumblatt, Jahrgang 1949, der wichtigste Drusenführer in Libanon, hat diese Woche seine politischen Autoritäten seinem Sohn Taymour, Jahrgang 1982, übergeben. Damit dehnte er die Tradition der dynastischen Politik, die eine wichtige Rolle spielt in der sektiererischen Regierung der Zedernstaates, auf eine nächste Generation aus. In einer vom Fernsehen live übertragenen Zeremonie aus dem Dorf Moukhtara im Shouf-Gebirge nahm Walid Jumblatt seine palästinensische Keffyieh (Schal) von seinem Schultern und legte sie seinem Sohn auf dessen Schultern. Diese Geste wurde von den örtlichen Medien als Symbol für den Transfer der politischen Führung vom Vater auf dem Sohn interpretiert. Die Wachablösung fand am 40. Jahrestag der Ermordung von Walids Vater Kamal Jumblatt statt. Walid Jumblatt war eine der zentralen Persönlichkeiten Libanons in dem von 1975 bis 1990 dauernden Bürgerkriegs des Landes. Jumblatt galt auch als eine zentrale Figur in der anti-syrischen politischen Koalition in Libanon. Das syrische Militär war bis 2005 in Beirut präsent, bevor es sich nach der Ermordung des früheren Premierministers Rafi Hariri und lange dauernden anti-syrischen Protesten zurückzog. [TA]