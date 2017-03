Ein Drittel der holländischen Juden sympathisiert mit Wilders

AMSTERDAM

14. März 2017

Befremdliche Interessensgemeinschaft zwischen Juden und einem vermutlichen Rassisten.

Die holländischen Juden bringen der Partei des anti-islamischen Abgeordneten Geert Wilders am drittmeisten Sympathien von allen politischen Parteien des Landes entgegen. Das geht aus einer Umfrage der jüdischen Wochenzeitung «Nieuw Israelitisch Weekblad» hervor, die unmittelbar vor den Wahlen vom 15. März unter Gemeindemitgliedern durchgeführt worden ist und als eine der umfassendsten gilt, die in den letzten Jahren unter den holländischen Juden angefertigt worden ist. Kritiker bezeichnen Geert Wilders als rassistisch. Trotzdem wollten laut der Umfrage rund zehn Prozent der Juden des Landes für die Freiheitspartei von Wilders stimmen, was nicht viel weniger ist als die 15 Prozent der Allgemeinbevölkerung, die die Partei vor dem Urnengang auf sich vereinigen konnte. 17 Prozent der holländischen Juden gaben in der Umfrage der regierenden mitte-rechts-Volkspartei für Freiheit und Demokratie ihre Stimme, gefolgt von der Arbeitspartei (mitte-links), welcher 11 Prozent der Juden ihre Stimme gegeben hätten. Weitere 17 Prozent der jüdischen Stimmen entfielen in der Umfrage auf die konservative reformierte Partei und die liberal-konservative Christliche Union. Die für ihre Unterstützung der palästinensischen Sache bekannte Sozialistische Partei musste sich in der Umfrage hingegen mit 1,2 Prozent der jüdischen Stimmen begnügen. Etwa 75 Prozent der befragten Juden betrachteten «muslimische Werte als Gefahr für Europa». [TA]