«Ein Dachverband für alle Juden in der Schweiz»

FORDERUNG

Yves Kugelmann, 31. Mai 2017

Der Reigen der Reden

Nach der Willkommensbotschaft vom Präsidenten von Lausannes jüdischer Gemeinde Alain Schauder folgten die Ansprachen der Vertreter von Kanton und Stadt. Lausannes Vizepräsidentin Sylvie Podio plädierte neben der Unterstützung für die Sicherheitsanliegen der jüdischen Gemeinschaft auch durch Bund und Kantone vor allem auch für eine vertiefte Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Regierungsrätin Jacqueline de Quattro zitierte Aussenminister Didier Burkhalter: «Wer jüdische Menschen in der Schweiz angreift, greift uns alle an.» SIG-Präsident Herbert Winter wiederholte in seiner Ansprache den Fokus des Gemeindebundes, dass Bund und Kantone sich an Sicherheitsaufwendungen beteiligen müssten, und verwies auf die laufenden Bemühungen des SIG (tachles berichtete). Er sagte allerdings auch, dass der ausschliessliche verstärkte Schutz der Synagogen Symptombekämpfung sei. Es müsse auch ein Bekenntnis zur Vielfalt in der Gesellschaft folgen. Winter plädierte mit Blick auf aktuelle politische nationale und internationale Debatten gegen eine Einschränkung der Religionsfreiheit und gegen die Schliessung von Grenzen als Lösung der Migrationsfrage. Winter wünschte sich, dass künftig alle jüdischen Gemeinden der Schweiz im Dachverband vereint seien. Namentlich lud er all jene liberalen und orthodoxen Gemeinden ein, die es bis heute nicht sind. Allerdings verbindet der SIG-Präsident damit keine programmatische Forderung und möchte auch keinen neuen Antrag für eine Aufnahme stellen, sondern brachte damit eher einen persönlichen Wunsch zum Ausdruck. Zumindest unter Vertretern der orthodoxen Gemeinden sorgte das Votum für Irritationen (vgl. S. 4).

Religionsfreiheit und Sicherheit

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Genf zum Thema Sicherheit der Juden in der Schweiz forderte Rabbiner Pinchas Goldschmidt bereits am Mittwochvormittag, die Religionsfreiheit in Europa nicht einzuschränken und mehr Sicherheit für Juden: «Religionsfreiheit ist das Herzstück, welches Europa exemplarisch vertritt. Wir müssen zusammenstehen und dafür sorgen, dass diese Säule der Gesellschaft nicht zerstört wird. Wir Juden waren immer ein integraler Teil dieses Kontinents und wir müssen sicherstellen, dass es so bleibt.»

Neues Konzept

Ab nächstem Jahr soll die Delegiertenversammlung (DV) nicht mehr an Auffahrt stattfinden, sondern an einem regulären Sonntag in Bern. Ein feierlicher Anlass ist für einen separaten Termin geplant und somit wird das Auslaufmodell der Auffahrtsdelegiertenversammlung endlich der Vergangenheit angehören. Seit Jahren kämpfen die Delegationen der Gemeinden um genügend Präsenz der Delegierten an der DV und eine prominentere Gästeliste am Eröffnungsabend. Auch in diesem Jahr blieb es weitend bei kantonaler und lokaler Vertretung durch politische Exponenten. Die Forderung nach einer Abschaffung des DV während der Auffahrt ist alt. In den letzten Jahren wandelte sich der Anlass zur Pflicht und schaffte es nicht mehr, wie einst, Kür und Höhepunkt des jüdischen politischen Jahres zu sein.