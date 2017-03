Eignungstest für Seelsorger

BERN

Andreas Schneitter, 3. März 2017

An der Universität Bern erhalten Imame ab diesem Jahr die Möglichkeit, einen staatlichen Seelsorge-Studiengang zu absolvieren, auch angehenden Rabbinern steht diese Ausbildung künftig offen.



Den Geistlichen von nicht staatlich anerkannten Religionen soll für ihre Praxis eine seelsorgerische Ausbildung ermöglicht werden. Ab Herbst 2017 wird die Theologische Fakultät der Universität Bern den zweisemestrigen, berufsbegleitenden Studiengang «Religious Care in Migration Contexts» anbieten, und der volle Titel des Studiengangs zeigt bereits an, wer primär angesprochen wird: Insbesondere Angehörige von religiösen Minderheiten, die durch Migration in die Schweiz gekommen sind – also vor allem Muslime.

Der Lehrgang dient dazu, Seelsorger in die Praxis der schweizerischen Migrationspolitik einzuführen, aber auch, so der Beschrieb, über «die religionspsychologischen, interreligiös-seelsorglichen, ethischen und psychotherapeutischen Erkenntnisse über gelebte Religiosität im Migrationskontext.» Der Hintergrund ist jedoch auch politisch: Menschen in Asylzentren – und in Gefängnissen – haben das Recht auf seelsorgerische Betreuung ihrer Religion, sofern sie dessen bedürfen. Das Problem sei, sagt Isabelle Noth, Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik an der Universität Bern und Leiterin des Studiengangs, dass die Geistlichen von Religionen, die erst über die Einwanderung in die Schweiz gelangt sind, hier keine theologische Ausbildungsmöglichkeit vorfinden – im Unterschied zu den Landeskirchen, deren Personal an den hiesigen Universitäten geschult ist. Und damit sind die Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt, ob über die Seelsorge nicht radikales Gedankengut vermittelt wird. Eine Voraussetzung, um nach Absolvierung des Studiengangs ein offizielles Seelsorge-Zertifikat zu erhalten, ist daher nicht nur der Nachweis einer bereits vorhandenen seelsorgerischen Tätigkeit in der jeweiligen Religionsgemeinschaft, so Noth. Sondern auch ein «Demokratieverständnis, in dem beispielsweise Gleichberechtigung der Geschlechter, die Anerkennung des Rechtsstaates und andere Überzeugungen vorhanden sind.» Seelsorge soll kein Ort der Mission werden.

Um zu garantieren, dass die zukünftigen Absolventen die entsprechenden Werteüberzeugungen mitbringen, hat Noth zusammen mit Hansjörg Znoj vom Institut für Klinische Psychologie der Universität Bern ein Assessment entwickelt, dass bereits im Vorfeld ungeeignete Kandidaten ausschliessen soll. Dazu gehören Gespräche und Persönlichkeitstest, aber auch Rollensimulationen, mit welchen geprüft werden soll, wie sich eine Person in einer Team-Interaktion verhält. «Und zur einjährigen Ausbildung gehört zudem eine begleitende Supervision, das Aufnahmeverfahren bildet nur den Anfang», sagt Noth.

Jihadistische Radikalisierung als Anstoss

Der Anstoss kam vom Sicherheitsverbund Schweiz, bestehend aus Bund und Kantonen, der sich eine qualifizierte seelsorgerische Ausbildung für Imame wünschte. «Die Diskussion um jihadistische Radikalisierung bildete den letzten Anstoss», sagt Noth, «mit dem schon seit längerem bestehenden Wunsch nach islamischen Seelsorgern vorwärts zu machen, allerdings steht das Angebot den Seelsorgern aller Religionen offen. Unter den bisherigen Anmeldungen finden sich auch Christen.»

Für Farhad Afshar, Präsident der Koordination Islamischer Organisationen Schweiz, einem der beiden nationalen islamischen Dachverbände, ist das Angebot «unbedingt notwendig, denn die Imam-Ausbildung in muslimischen Ländern hat nichts mit Seelsorge, sondern mit Liturgie zu tun.» Seelsorge sei jedoch hierzulande ein grosses Bedürfnis, weil der Islam in der Schweiz ein «Diaspora-Islam» sei. Das habe Auswirkungen auf die Rolle des Imams, die sich den Aufgaben eines Pfarrers, eines Gemeindebetreuers, annähert. «Deshalb ist es notwendig, dass Imame Kenntnisse der Gesellschaft, des Rechts und der sozialen Institutionen haben. Ich bin überzeugt, dass so ein Ausbildungsprogramm auf Interesse stösst, sofern dabei keine Lehrinhalte, kein aufoktroyierter Euro-Islam ohne Einbezug der islamischen Gemeinden, verordnet wird», sagt Afshar. Das werde nicht der Fall sein, erwidert Noth: «Wir haben uns darauf fokussiert, was von seelsorglicher Seite her dringend nötig ist, und spezifische theologische Inhalte in den Hintergrund gerückt.»

Bereits Bestandteil der Rabbinerausbildung

Die Frage, ob sich unter den Interessierten auch Rabbiner befinden, beantwortet Noth nicht. Interessant ist die Frage, weil auch Rabbiner – wie Imame – mangels Möglichkeit nicht in der Schweiz ausgebildet sind. Jedoch ist die Seelsorge mittlerweile Bestandteil der Rabbinerausbildung, wie jüngere in der Schweiz tätige Rabbiner bestätigen. Mosche Baumel, ausgebildet am Rabbinerseminar zu Berlin und seit 2015 Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel, sagt: «Wir besuchten Seminare zur seelsorgerischen Theorie, die von einer Psychologin angeboten wurden, und besuchten während der Ausbildung Altersheime oder Menschen, die einen nahen Angehörigen verloren hatten. Aber für die Seelsorge ist die Praxis am wichtigsten. Und die erlangt man erst durch das Vertrauen der Menschen, wenn man einer Gemeinde vorsteht.» Noam Hertig, seit diesem Jahr Rabbiner der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich und am Kollel Torat Yosef und Straus-Amiel Rabbinerseminar in Israel ausgebildet, hat selbst ein Psychologiestudium absolviert. «Seelsorge ist bedeutsam, man muss jedoch auch ihre Grenzen anerkennen. Rabbiner sind keine Therapeuten, sondern in erster Linie Menschen und Zuhörer und Ratgeber. Fragen zur Erziehung, zu Familienkonflikten oder Betreuung in Spitälern oder Altersheimen – all das gehört zur Seelsorge mit dazu.» In säkularen Gesellschaften gebe es für fast jede Form von psychischen oder emotionalen Problemen säkulare Therapieangebote. Damit könne ein Rabbiner nicht konkurrenzieren, aber «wenn die Menschen Vertrauen zu einem Rabbiner haben, kommen sie auch zu ihm», sagt Hertig. Für Baumel ist die seelsorgerische Qualifikation in Diaspora-Gemeinden sogar essentiell: «Menschen hadern in schwierigen Situationen durchaus auch mit ihrem Glauben. Fühlt man sich beim Rabbiner geborgen, wirkt sich dies positiv auf die Beziehung zur Gemeinde aus.»

Man habe nie ausgelernt, sagt Noam Hertig, und im Austausch mit Geistlichen anderer Religionen, wie ihn der Ausbildungsgang in Bern ermöglicht, «kann man nur dazugewinnen, ich kenne das von interkonfessionellen Seelsorgertreffen am Universitätsspital Zürich. Wenn wir zusammen reden, merke ich, dass wir trotz unterschiedlichen Religionen mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind.» 