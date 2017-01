Ehrung zum Abschied

MARTIN SCHULZ

Leoni Vögelin, 20. Januar 2017

Das Europaparlament hat am Dienstag nach einer Marathon-Wahl seinen neuen Präsidenten, den Italiener Antonio Tajani von der christdemokra-tischen Europäischen Volkspartei, gewählt. Er tritt somit die Nachfolge von Martin Schulz an. Dieser wird zu seinem Abschied vom Europäischen Rat für Toleranz und Versöhnung mit der Toleranz-Medaille geehrt. Schulz erhält diese Auszeichnung aufgrund seines persönlichen Engagements gegen Fremdenhass, Intoleranz und Antisemitismus in Europa. Ihm ist der jährliche Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, der am 27. Januar abgehalten wird, zu verdanken. Durch sein Wirken als Präsident des Europäischen Parlaments wurde dieser Tag Teil der offiziellen Agenda des Europäischen Parlaments. Die Toleranz-Medaille zeichnet hervorragende Leistungen im Bereich der Entwicklung der Ideen der Toleranz, der Demokratie-förderung und des gegenseitigen Respekts in Europa aus. Schulz setzt sich für eine Stärkung Europas und deren Institutionen ein, in denen er die beste Möglichkeit sieht, um populistischen und radikalen Bewegungen sowie Hass und Ausländerfeindlichkeit im 20. Jahrhundert entgegenzuhalten. Durch die Auszeichnung mit der Medaille für Toleranz soll das Interesse an erfolgreichen Veranstaltungen geweckt werden, welche als Vorbild und Inspiration für weitere Projekte dienen sollen.