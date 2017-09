Ehrung in Zürich

Den Career Achievement Award wird er im Kino Corso persönlich entgegennehmen, im Anschluss daran findet die Premiere seines neuesten Films «Molly’s Game» statt, in dem Sorkin zum ersten Mal auch selbst Regie geführt hat. «Aaron Sorkin ist einer der herausragenden Drehbuchautoren des US-Kinos. Legendär sind aber auch die Erfolge seiner Theaterstücke», betonen die ZFF-Co-Direktoren Nadja Schildknecht und Karl Spoerri. Aaron Sorkin gab sein Broadway-Debüt als Bühnenautor im Alter von 28 Jahren mit dem Gerichtsdrama «A Few Good Men». 1993 wurde Sorkins Filmadaption von «A Few Good Men» für vier Oscars nominiert, er wurde ausserdem für fünf Golden Globes nominiert. Es folgten weitere erfolgreiche Drehbücher zu den Filmen «Malice» mit Alec Baldwin und Nicole Kidman, «The American President» mit Michael Douglas und Annette Bening und «Charlie Wilson’s War» mit Tom Hanks, Philip Seymour Hoffman und Julia Roberts. Den Oscar erhielt Sorkin 2011 für den Film «The Social Network», weitere Auszeichnungen waren der Golden Globe, der Critics’ Choice Award und der British Academy Film Award. Weitere preisgekrönte Filme waren «Moneyball» (2012) und «Steve Jobs» (2016). «Molly’s Game» erzählt die wahre Geschichte der ehemaligen Skifahrerin Molly Bloom, die exklusive Pokerrunden veranstaltete, bevor sie eines Nachts von 17 mit Maschinengewehren bewaffneten FBI-Agenten verhaftet wurde. VW

