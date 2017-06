Ehepaar Adelson fünf Stunden durch Polizei befragt

ISRAEL

27. Juni 2017

Das amerikanische Milliardär-Ehepaar Sheldon und Miriam Adelson, Besitzer des israelischen Gratisblatts «Israel Hayom», wurde am Montag in Israel von der Polizei als Zeugen zur Strafuntersuchung gegen Benjamin Netanyahu befragt.

Der israelische Premier wird verdächtigt, mit dem Medienzar und Herausgeber der Zeitung «Yediot Achronot» Arnon Mozes darüber verhandelt zu haben, dass er die notwendigen Schritte dazu unternehmen würde, «Israel Hayom» – ein direkter Konkurrent von Mozes’ Zeitung – zu schwächen, wenn im Gegenzug über ihn nur noch positiv berichtet würde. Die Adelsons verneinten, je etwas von solchen Verhandlungen gehört zu haben. Sheldon Adelson wurde schon früher zu dieser Sache befragt; diesmal ging es vermutlich in erster Linie um ein Gespräch mit seiner in Israel geborenen Frau, die sich persönlich um die Führung ihrer Gratiszeitung gekümmert hatte. «Israel Hayom» berichtete in früheren Zeiten geradezu auffällig positiv über Netanyahu, ist jedoch neuerdings ihm gegenüber zunehmend unfreundlich geworden. Die Adelsons zeigten sich verärgert und enttäuscht über die angeblichen Zusicherungen Netanyahus Mozes gegenüber. «Israel Hayom» ist die auflagenstärkste Tageszeitung Israels und im rechten politischen Spektrum angesiedelt.

Offenbar in der Untersuchung gegen Netanyahu nicht von der Polizei befragt wurde entgegen den Gerüchten die Sängerin Mariah Carey, die sich derzeit in Israel aufhält und vormals eine Affäre mit dem australischen Tycoon James Packer hatte. Letzterer wird verdächtigt, Netanyahu grosszügige Geschenke im Austausch gegen den einen oder anderen Gefallen zukommen gelassen zu haben. So soll er etwa mit dem Geschäftsmann Arnon Milchan ein Abkommen getroffen haben, wonach die beiden sich die Lebenshaltungskosten der Netanyahus hälftig aufteilen würden. Zu den kleinen Aufmerksamkeiten gehörten offenbar auch Aufenthalte in Luxushotels für den Netanyahu-Sohn Yair sowie Flüge in Privatjets für ihn und seine Freunde. Packers Name erschien ebenso im Zuge der Untersuchungen bezüglich des Handels mit Mozes; Netanyahu habe ihn scheinbar als Teil der Abmachungen darum gebeten, in «Yediot Achronot» zu investieren. Packer sei bei einem letzten Besuch in Israel allerdings von der Polizei nicht dazu befragt worden, man habe diese Gelegenheit schlicht versäumt, wie es hiess. Der Grund für Careys Aufenthalt in Israel ist dagegen eher harmlos: sie wirbt für die Kosmetikprodukte der Marke Premier Dead Sea. [TA]