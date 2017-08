EDA hat Nachholbedarf

BERN

Gisela Blau, 25. August 2017

Das Schweizer Aussenministerium hat seine Zahlungen für eine palästinensiche NGO gestoppt und verweist auf seine Politik der Null-Toleranz.



Nach jahrelangen Behauptungen, die mit Schweizer Steuergeld grosszügig unterstützten palästinensischen Nichtregierungsorganisationen (NGO) seien weder antiisraelisch noch sympathisierten sie mit Terroristen, hat das Schweizer Aussenministerium (EDA) endlich den Geldfluss für eine dieser NGO gestoppt. Es handelt sich laut Auskunft des EDA um die Frauenorganisation Women’s Affairs Technical Committee (WATC). Dem Vernehmen nach verfolgt diese das Projekt eines Zentrums, das sie nach einer «Märtyerin» benennen wollen.

Überweisungen stoppen

Die Schweiz, so das EDA, finanziert mit noch drei mit anderen europäischen Staaten (Dänemark, Niederlande, Schweden) ein Sekretariat, das 24 «anerkannte und auf dem Gebiet der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts aktive» israelische und palästinensische Organisationen unterstütze. Das WATC gehöre zu den NGO, die einen Teil ihrer Finanzen von diesem Sekretariat erhalten, erläuterte das EDA. Das Human Rights and International Humanitarien Law Secretariat in Ramallah wird vom EDA HL genannt. Das Schweizer Aussenministerium legt Wert auf die Information, dass das WATC für sein Projekt eines Zentrums kein Geld aus der Schweiz erhalten habe. Die Schweiz, so das EDA, habe wie die drei anderen Länder beschlossen, alle weiteren Überweisungen an das WATC zu suspendieren. Es handle sich um die restlichen 36 000 US-Dollar der Gesamtsumme von 180 000 Dollar für 2017. Der Stopp gelte, bis im Herbst die Untersuchung des projektierten Zentrums der WATC beendet sei.

Null-Toleranz

Die Schweiz, so das EDA wende die Politik der Null-Toleranz an gegenüber Aufrufen zu Hass, Gewalt, Rassismus oder Antisemitismus, betont das EDA. Die Kriterien für die Unterstützung von NGO seien strikt: Die Übereinstimmung der Aktivitäten und die Verwendung der Gelder mit dem Vertrag seien Gegenstand regelmässiger Kontrollen. Verdachtsfälle oder Beschuldigungen einer von der Schweiz finanzierten NGO würden sehr ernst genommen. Die Schweiz interveniere umgehend, um die Fakten abzuklären und wenn nötig Massnahmen zu ergreifen, die je nach Fall bis zur Rückzahlung der Gelder reichen. Die Schweiz setze sich dafür ein, gemeinsam mit den drei anderen Staaten zu handeln. Bis zum heutigen Tag habe kein Fehler einer von der Schweiz unterstützten Organisation zum endgültigen Bruch der Zusammenarbeit und zur Rückforderung der Gelder geführt. Der Fall des WATC sei gegenwärtig der einzige, der untersucht werde.

Kritik seitens der GSI

Das EDA erklärt gegenüber tachles, dass die Einstellung der restlichen Zahlungen an das WATC nicht aufgrund von Interventionen der Gesellschaft Schweiz-Israel (GSI) erfolgt sei. Allerdings: Seit zwei Jahren ist die GSI immer wieder beim EDA damit vorstellig geworden, dass die Zahlungen von Steuergeldern an israelfeindliche und zu wenig vom Terror distanzierte palästinensische NGO einzustellen seien, jedoch stets ohne Erfolg. Sogar die Vorlage eines fundierten Gutachtens brachte nicht das gewünschte Resultat. Auch jetzt übt die GSI gegenüber tachles Kritik am EDA, dem sie einen «hohen Nachholbedarf» attestiert: «Für die GSI zeigt sich in diesem Fall, dass das Controlling des EDA bei seinen Subventionen an palästinensische NGO nicht klappt», so GSI-Zentralsekretär Walter Blum. «Es ist keine Ehrenmeldung, wenn erst reagiert wird, nachdem andere Staaten, die das Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat» unterstützen, die Zahlungen gestoppt haben. Und erst nachdem Schweizer Medien Druck gemacht haben. Es ist daran zu erinnern, dass Bundesrat Didier Burkhalter nach der Überweisung der Motion Imark angekündigt hatte, dass man alle Zahlungen überprüfen werde. Man darf gespannt sein.»

Das EDA verneint auch, dass die Motion des SVP-Nationalrats Cristian Imark einen Einfluss auf die Entscheidung in Sachen WATC gehabt habe. Die Motion, die vom Bundesrat den Stopp für Zahlungen an hetzerische NGO fordert, wurde im Nationalrat hoch angenommen (tachles berichtete) und in der zuständigen Kommission des Ständerats akzeptiert, allerdings etwas stromlinienförmiger zurechtgemacht.

Christian Imark ist überzeugt, dass seine Motion Wirkung gezeigt habe, wie er gegenüber tachles sagt: «Gerade die Tatsache, dass das Projekt der Schweiz offenbar direkt nichts mit Terror und dergleichen zu tun hat, die NGO sich aber offenbar nicht klar genug von terroristischen Strömungen trennen kann, zeigt, dass die Intervention des EDA auf meine Motion zurückzuführen ist. Denn auch gemäss abgeändertem Motionstext soll ‹kein Steuergeld› für die Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden (…) dürfen, wenn die unterstützten NGO in rassistische, antisemitische und hetzerische Aktionen verwickelt sind.»

Imark erklärt, voraussichtlich in der September-Session werde sich der Nationalrat mit dem geänderten Motionstext befassen und abschliessend entscheiden. Dann werde von seiner Seite die Forderung auf den Tisch kommen, «dass alle laufenden Projekte des EDA mit palästinensischen NGO von unabhängiger Stelle überprüft werden müssen». Die unabhängige Überprüfung solle (wie im Motionstext gefordert) untersuchen, ob irgendwo Steuergelder direkt oder indirekt an NGO fliessen, welche in rassistische antisemitische und hetzerische Aktionen verwickelt sind. Diese in der Motion getroffene Formulierung, sei nach bisheriger Praxis durch das EDA nie sanktioniert worden. «Taucht in Zukunft eine von der Schweiz finanzierte NGO auf einer antisemitischen Plattform auf, wird das Folgen haben müssen – entweder für die Organisation, oder für das Aussendepartement» (vgl. Seite 7). 