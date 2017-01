Echter Wandel oder wahltaktisches Geplänkel?

BUDAPEST

17. Januar 2017

Rechtsextreme Jobbik-Partei will Beziehung zu Israel normalisieren.

Die nationalistische Jobbik-Parei ist nicht nur Ungarns wichtigste Oppositionspartei, sie geniesst auch das Image, rechtsextrem und antisemitisch zu sein. Diesem Image will nun Parteichef Gabor Vona zuleiberücken. Noch unklar ist, ob der Wandel echt ist oder nur ein taktisches Geplänkel im Hinblick auf die Wahlen von 2018. Gegenüber der Nachrichenagentur Reuters meinte Vona jedenfalls, Jobbik sei den «Teenagerjahren entwachsen», und in Bezug auf Israel lässt er fürs Erste sogar aufhorchen: «Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind», sagte er, «wollen wir in der Lage sein, Israel so zu kritisieren, wie wir Schweden oder Deutschland kritisieren, aber natürlich respektieren wir sein Recht zu existieren, seine eigene Identität und Meinungen zu formen und seine Interessen zum Ausdruck zu bringen.» In Zukunft wolle Jobbik Israel wie jede andere Nation behandeln, betonte Vona, der anlässlich von Chanukka im letzten Monat der jüdischen Gemeinde Glückwunschbotschaften geschickt hatte. «Wer regieren will, muss in Partnerschaft stehen zu allen Religionen und anderen Gruppen», erklärte Vona, der den Juden auch zur nächsten Feiertagssaison Grüsse entbieten möchte. Er gab zu, dass seine Partei viel gutzumachen habe, doch er bestand darauf, dass der Wandel substantielle politische Resultate zeitigen werde, die Jobbik früher oder später in die Regierung hieven würden. Heute sei die Partei den Teenagerjahren entwachsen, versicherte Vona. Es habe eben eine Zeit gedauert, bis man zum Schluss gekommen sei, dass das Leben nicht «schwarz-weiss» sei. Angesichts des martialischen Auftretens bei Parteimärschen tönen diese Worte fast zu schön um wahr zu sein, und vor allem Ungarns jüdische Gemeinde sollte das Benehmen von Jobbik nach den Wahlen von 2018 abwarten, bevor man die dargebotene Hand drückt. [JU]