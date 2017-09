E-Mail Affäre im Weissen Haus zieht immer weitere Kreise

TRUMP REGIERUNG

26. September 2017

Am Sonntag hat Jared Kushner eingestanden, dass er als Berater von Donald Trump im Weissen Haus amtliche Kommunikationen über ein privates Email-Konto geführt hat. In der Nacht zum Dienstag wurde bekannt, dass mindestens sechs weitere Mitarbeiter des Präsidenten ebenfalls private Konten für offizielle Mails verwendet haben.

Dass Hillary Clinton als US-Aussenministerin einen privaten Email-Server für ihre Amtsgeschäfte benutzt hat, brachte ihr eine jahrelange Hetzjagd der Republikaner im Kongress inklusive wiederholter Befragungen ein. Doch am Sonntag hat politico.com bekannt gemacht, dass Jared Kushner in seiner Funktion als Berater von Präsident Donald Trump ebenfalls eine private Mail benutzt hat.

Der Trump-Schwiegersohn hat dies über eine Sprecherin auch eingeräumt. Er liess erklären, dass er nur einige Hundert Botschaften von einem persönlichen Mail-Konto aus verschickt hat. In der Nacht zum Dienstag enthüllte die «New York Times», dass mindestens sechs weitere Mitarbeiter Trumps ebenso gehandelt haben. Dazu zählten angeblich Steve Bannon und Reince Preibus, die das Weisse Haus inzwischen verlassen haben; sowie Gary Cohn, Stephen Miller und auch Ivanka Trump.

Die Enthüllung zu Kushner rief unverzüglich Demokraten im Repräsentantenhaus auf den Plan. Als dienstältestes Mitglied des Komitees für Aufsicht über Regierungsgeschäfte hat Elijah Cummings aus Maryland am Montagnachmittag einen offiziellen Brief an Kushner gesandt. Darin fordert der demokratische Abgeordnete die Sicherung aller amtlicher Dokumente und deren Kopien in Kushners Besitz und die Aushändigung sämtlicher offizieller Mails, die über Kushners privates Konto gegangen sind.

Das dreiseitige, in einem drohenden Ton gehaltene Schreiben von Cummings nimmt eingangs Bezug auf die Server-Untersuchungen der Republikaner gegen Clinton. Cummings fordert zudem Informationen über jegliche Personen und Firmen, mit denen Kushner über private Konten in seiner offiziellen Funktion kommuniziert hat. Kushner solle diese auch zu der Sicherung und Aufbewahrung solcher Mails bewegen.

Anschliessend sandte auch Cummings republikanischer Kollege Trey Gowdy ein entsprechendes Schreiben an Kushner. Gowdy sitzt dem Aufsichts-Komitee vor und war nach 2013 der aggressivste Verfolger Clintons in der Mail-Sache gewesen.

Die Affäre ist für Kushner speziell wegen der laufenden Ermittlungen zu russischen Interventionen im US-Wahlkampf 2016 heikel. Dabei wurden seit Anfang Jahr immer neue Informationen zu Russland-Kontakten Kushners bekannt, die dieser zunächst abgestritten hat. Er hat zudem nur widerwillig und scheibchenweise Informationen über seine geschäftlichen Aktivitäten offengelegt, die er eigentlich gleich zu Beginn seiner Amtstätigkeit hätte publik machen müssen.

Vor der Times-Meldung hat der Recherche-Dienst «American Oversight» publik gemacht, dass auch Kushners Gattin Ivanka Trump Amtsgeschäfte über ein privates Mail-Konto geführt hat. [AM]