Dutzende von Terrorattacken weltweit vereitelt

ISRAELS GEHEIMDIENSTE

28. September 2017

Verstärkte Kooperation wegen zunehmendem IS-Terror.

Die israelischen Geheimdienste haben in den letzten zwei Jahren Informationen an andere Staaten geliefert, welche geholfen haben, dutzende von Terrorattacken zu vereiteln, die kurz vor der Durchführung durch Islamisten gestanden hatten, die in Verbindung waren mit Mitgliedern des «Islamischen Staates» (IS) und nahöstlichen Fraktionen der al-Qaida-Bewegung. Das berichtet «Haaretz» Online am Mittwoch Nachmittag. Das Blatt fuhr fort: «Als Teil der internationalen Bemühungen zur Bekämpfung des radikal-islamistischen Terrors haben israelische Geheimdienste in den letzten Jahren die Koordination mit Beufskollegen in freundlich eingestellten Staaten intensiviert. Bis jetzt liegen Berichte von israelischen Warnungen vor, die mitgeholfen haben, Attacken zu vereiteln, wie jene, welche IS-Terroristen während eines Fussballspiels zwischen Albanien und Israel verüben wollten.» In anderen Fällen berichteten Medien davon, dass Israel Warnungen im Vorfeld von Anschlägen in Belgien, der Türkei und Frankreich verbreitet hat. Seit dem Anschlag auf das Pariser Bataclan-Theater, der 130 Tote gefordert hatte, hat sich die Kooperation israelischer und europäischer Geheimdienste im Kampf gegen IS und al-Qaida wesentlich verbessert und intensiviert. Auf israelischer Seite macht man sich Sorgen darüber, dass IS-Kämpfer, die die Konfrontationen in Syrien und Irak überlebt haben, auf die Sinai-Halbinsel dislozieren, um ein neues Betätigungsfeld zu finden. Im Sinai bekämpft der lokale IS-Ableger «Wilayat Sinai» das ägyptische Regime seit Jahren. Als die primäre Sicherheitsbedrohung für den jüdischen Staat identifizieren israelische Geheimdienste aber nach wie vor Iran und nicht den radikalen sunnitischen Terror. [TA]