Dunkle Wolken, dunkle Themen

BASLER FASNACHT

10. März 2017

Das diesjährige Sujet «Mer spränge dr Raame» passte perfekt in eine politisch aufgeladene Zeit, in der Grenzüberschreitungen an der Tagesordnung sind. Die Basler Fasnacht reagierte darauf in diesem Jahr mit scharfer, spitzer, subtiler Themensetzung. Vor allem die Rechtstendenzen, Integration, diktatorisch agierende Staatspräsidenten flankierten die lokalen Themen von Wahlkampf bis zum Basler Rotlichtmillieu. Glück hatten die Kleinsten und die Besucher der Laternenausstellung auf dem Münsterplatz nach dem verregneten Montags-Cortège: Die Sonne schien beim Kinderumzug am Dienstag und ein milder Abend lies vor Laternen und Bänggen verweilen. So ernst und dunkel die Themen auch waren in diesem Jahr, so optimistisch der Ausgangspunkt, wie sie eingebracht wurden. Durch die Stärke der freien, offenen Gesellschaft.