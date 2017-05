Drei Kandidaten für IGB-Vorstand

BASEL

Valerie Wendenburg , 19. Mai 2017

Nachdem vergangene Woche in tachles- publiziert worden war, dass sich Philip Karger als Kandidat für die Vorstandswahlen der Israelitischen Gemeinde (IGB) zur Verfügung stellt, haben noch zwei weitere Gemeindemitglieder ihre Kandidatur bekanntgegeben. Wie IGB-Präsident Guy Rueff gegenüber tachles sagte, werden sich Ellina Kanewski und Rita M. Schneider-Sliwa zur Wahl stellen. Ellina Kanewski ist seit neun Jahren in einer Basler Kanzlei als Anwältin tätig und bereits seit ein paar Jahren freiwillig in der Bildungskommission der IGB aktiv. Rita M. Schneider-Sliwa ist Leiterin des Departements für Humangeographie, Stadt- und Regionalforschung an der Universität Basel. Beide Frauen haben ihre Kandidatur eingereicht. Damit stellen sich mit Philip Karger bereits drei Mitglieder zu Wahl, die nun stattfinden kann, da ebenso viele aktuelle Vorstandsmitglieder ihr Amt zur neuen Legislatur abgeben. Sollten noch weitere Ge-meindemitglieder Interesse haben, sich innerhalb des Vorstands zu engagieren, können sie ihre Kandidatur bis vier Wochen vor der Wahl, die am Sonntag, 25. Juni, stattfindet, einreichen.

www.igb.ch