Drängt Riad Israel in einen Krieg mit der Hizbollah und Iran?

GEDANKEN ZU SAAD HARIRIS RÜCKTRITT

6. November 2017

Auszüge aus einem Text von Daniel B. Shapiro, dem ehemaligen US-Botschafter in Israel (Haaretz)

(....) Hariri wusste schon lange, dass er als Premierminister von Libanon auf geborgter Zeit lebt. Ein Wink der Hizbollah zu jedem beliebigen Moment würde reichen und das Schicksal seines 2005 (wahrscheinlich durch einen kombinierten syrischen-Hizbollah-Komplott) ermordeten Vaters zu seinem eigenen zu machen. Man darf ruhig sagen, dass der Mordversuch, auf den er in seiner Demissionsankündigung anspielte, die Todesdrohung repräsentierte, mit der sich stets konfrontiert sah. Die Frage war nur, wann die Hizbollah sie in die Tat umsetzen wollte.

Die wohl grössere Frage ist die, ob seine Resignation andeutet, dass die Saudis ihre Unterstützung für ihn einmal mehr zurückziehen. Auf den ersten Blick würde das nicht konsistent erscheinen mit dem übergeordneten Wunsch des saudischen Königs Salman und des Kronprinzen Mohammed bin Salman, die Satelliten Irans an jeder Front zu konfrontieren. Es ist aber plausibel, dass die Saudis versuchen, den Zusammenhang zu schaffen für einen unterschiedlichen Weg, Iran im Libanon entgegenzutreten: Ein Krieg Israel-Hizbollah.

Nachdem nun alles dafür spricht, dass Assad die Herausforderung überlebt hat, die von Saudien unterstützte Rebellen darstellen, dürfte die saudische Führung darauf hoffen, ihre Konfrontation mit Iran von Syrien nach Libanon zu verlegen. Indem sie Hariri aus seinem Büro zerren, hoffen sie vielleicht darauf, sicherzustellen, dass die Hizbollah sich in den Vorwurf und die Verantwortlichkeit für die Herausforderungen Libanons verwickelt, angefangen bei der Sorge für die syrischen Flüchtlinge bis zum Aufräumen mit der al Qaida und den IS-Alliierten.

Das könnte, so denken die Saudis vielleicht, die Hizbollah veranlassen, eine rasche Konfrontation mit Israel zu suchen als Mittel für die Vereinigung der libanesischen Unterstützung für ihre Vorherrschaft (....)

Israels Führung ist seit 2006 vorbereitet auf den nächsten Krieg mit der Hizbollah. Irans wachsende Bestimmtheit in der ganzen Region macht klar, dass der Kampf, sogar noch mehr als der letzte Krieg, eine Auseinandersetzung zur Verringerung der iranischen Gefahr an der Grenze zu Israel sein wird. Israel und Saudi-Arabien sind vollkommen aufeinander ausgerichtet in diesem regionalen Kampf, und die Saudis können nur beeindruckt sein von der wachsenden Bestimmtheit der Israeli, gegen die iranische Gefahr in Syrien aufzutreten.

Israel wird seine eigene Entscheidung treffen müssen bezüglich des richtigen Zeitpunkts für diesen Kampf. Wenn der Moment der Wahrheit eintrifft, sollten Israels Alliierte mit den USA in einer Führungsposition, den jüdischen Staat voll unterstützen. Ein Akt der iranischen oder der Hizbollah-Aggression könnte sehr wohl der Funke sein, sind ihre bösartigen Absichten doch vollends klar.

Israels Führer werden aber ziemlich sicher vorsichtig genug sein, sich nicht durch die Manöver ihrer in Riad sitzenden Alliierten in einer voreiligen Konfrontation gedrängt zu finden.

Der Autor ist ein Visiting Fellow beim Institut für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv (INSS). Er diente als US-Botschafter in Israel, und als Senior Director für den Nahen Osten und Nordafrika am Nationalen Sicherheitsrat der USA während der Administration Obama. [TA]