Disput rund um neue Unesco-Resolution

ISRAEL-DEUTSCHLAND

1. Mai 2017

Verhältnis zwischen Berlin und Jerusalem kommt nicht zur Ruhe.

Zusätzlich zu den Spannungen zwischen Israel und Deutschland wegen der Differenz rund um das geplatzte Treffen zwischen Premier Netanyahu und Berlins Aussenminister Sigmar Gabriel kommen nun offene Divergenzen hinzu wegen einer am Dienstag zur Abstimmung gelangenden neuen Unesco-Resolution in der Jerusalemfrage. Im Gegensatz zu früheren Resolutionen der Uno-Agentur für Wissenschaft, Bildung und Wirtschaftskooperation geht die jetzige Resolution des Unesco-Exekutivkomitees auf den ersten Blick die Thematik flexibler an. Hatten bisherige Resolutionen die jüdische Verbindung zum Tempelberg ignoriert und sogar Zweifel angebracht an den Verbindungen der Juden zur Westmauer, scheint die nun zur Abstimmung gelangende Resolution geprägt zu sein von einer Übereinkunft zwischen Palästinensern und Araberstaaten mit den EU-Botschaftern bei der Unesco. Diese ist offenbar zustandegekommen mit deutscher Unterstützung und Ermutigung, wie «Haaretz» schreibt. So wird die el-Aqsa-Moschee im Resolutionstext ebensowenig erwähnt wie jene Passagen, welche Israel verärgert und zur Suspendierung der Kooperation mit der Unesco veranlasst haben. Hinzu gekommen ist ein Satz, der die Wichtigkeit Jerusalems für Judentum, Christentum und Islam betont. Israeli bleiben aber unzufrieden, weil die Resolution, wie sie sagen, im Charakter politisch bleibt und sich weiter kritisch gegenüber Israel äussert. So wird Israel auch forthin als Besatzungsmacht hingestellt in allem, was Bezug nimmt auf Jerusalem. Im Zentrum der israelischen Verärgerung steht aber laut «Haaretz» ein Deal, wonach alle elf EU-Mitglieder im Unesco-Exekutivkomitee, sich am Dienstag in der Abstimmung entweder der Stimme enthalten oder die Resolution unterstützen. Eine Ablehnung ist hingegen nicht vorgesehen. Das macht eine problemlose Annahme der Resolution mehr als wahrscheinlich. Erhöht wird Jerusalems Frustration durch Berlins Drängen auf einen Kompromis mit den Araberstaaten, was Israels Manövrierraum im Vorfeld der Abstimmung wesentlich einschränkt. [JU]