Diesellieferung in den Gazastreifen

18. Januar 2017

Relative Linderung der Energiekrise.

Am Montag traf im Gazastreifen Brennstoff aus Qatar ein als Hilfe zur Linderung der schweren Elektrizitätsknappheit, die für die Gegend seltene Demonstrationen gegen die den Streifen kontrollierende Hamas provoziert hat. Die Sicherheitskräfte der fundamentalistischen Hamas schlugen die Kundgebungen nieder. Die Energiebehörden des Gazastreifens sagten, dass das von Qatar gelieferte Diesel würde die Menge der den Haushalten abgegebenen Elektrizität verdoppeln. Die Stromknappheit gilt als die schlimmste seit Jahren und beschränkt die Haushalte des Streifens auf rund vier Stunden Strom pro Tag. Mit der Hilfe von Qatar soll diese Zeit auf acht Stunden erhöht werden können. Hamdi Shaqoura, Vize-Direktor des in Gaza domizilierten Palestinan Center for Human Rights, sagte, die Hamas habe dutzende von Personen verhaftet und weitere dutzende geladen in einem Versuch, weitere Demonstrationen zu verhindern. Seit sie 2007 die Macht im Streifen übernommen hat, zeigt die Hamas wenig Toleranz für abweichende Meinungen. Das Leben für die rund zwei Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen auf engstem Raum zusammengepfercht wohnen, ist in letzter Zeit immer schwieriger geworden. Die von Ägypten und Israel verhängte Wirtschaftsblockade hat die Energieknappheit arg erschwert. [TA]