«Diese Besetzung zerstört alles»

RICHARD GERE IN ISRAEL

13. März 2017

Klare Worte eines berühmten Schauspielers.

In der Regel machte der Schauspieler und bekennende Buddhist Richard Gere, 67, («Pretty Woman», «An Officer and A Gentleman» und viele mehr) in Israel bisher immer einen Bogen um die Politik und konzentrierte sich aufs Filmgeschäft. Nicht dieses Mal, als er sich zur Lancierung seines Streifens «Norman» 48 Stunden im jüdischen Staat aufhielt und nach allen Seiten Interviews erteilte. Was er da von sich gab, dürfte vor allem der israelischen Führungsspitze wenig Freude bereitet haben. «Offensichtlich zerstört diese Besetzung alles», meinte er etwa zu «Haaretz». Diese Besetzung lasse sich mit nichts verteidigen, und die Siedlungen seien eine «extrem absurde Provokation und im internationalen Sinn sicherlich völlig illegal. Sie sind gewiss kein Bestandteil eines Programms von jemandem, der einen ehrlichen Friedensprozess wünscht.» Und dann differenzierte Richard Gere: «Um es klarzustellen: Ich verurteile Gewalt auf allen Seiten von dieser Sache, und natürlich sollten Israeli sich sicher fühlen. Aber die Palästinenser dürfen sich nicht verzweifelt fühlen.» Vor seiner Israelreise kam Gere in New York mit Vertretern der Organisation «Breaking the Silence» zusammen und hatte die Absicht, sie auch in Israel zu treffen. Er sei ebenso erschüttert von der Dämonisierung der Gruppe durch Premier Binyamin Netanyahu und anderen Angehörigen der Rechten wie von der Verurteilung von J Street durch David Friedman, Trumps designierten Israel-Botschafter. «Das widerspricht allem, was ich von jüdischer Kultur weiss», sagte Gere. «Wer die Autorität in Frage stellt, soll gleich ein Kapo oder Verräter sein? Wer schlechte Politik anzweifelt, soll ein selbsthassender Jude sein? Das ist wahnsinnig und natürlich die letzte Zuflucht von Tyrannen.» - Viele Fragen, aber schon weniger Antworten, und es bleibt nur zu hoffen, dass der Schauspieler wegen seiner Offenheit bei einer künftigen Israel-Visite nicht im Netz der neuen Verordnung für regimekritische Ausländer hängen bleibt und gar nicht erst einreisen darf. [JU]