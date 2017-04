Die Zuversicht der Marine Le Pen

Anhänger Emmanuel Macrons haben nicht als einzige seinen Sieg in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen bejubelt. Auch die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen, die als Zweite aus der ersten Runde hervorging, betrachtet das Resultat als hervorragend. Die beiden werden im Finale am 7. Mai gegeneinander antreten, nachdem der Zentrist Macron 23 Prozent der Stimmen gewonnen hat, zwei Prozent mehr als die Le Pen.

Sie nannte Macron ihren «idealen» Gegner – er ist relativ unerfahren und hat keine Infrastruktur einer etablierten Partei, und obwohl er als Unabhängiger ins Rennen gegangen war, wird er weitum als die Fortsetzung der zutiefst unpopulären Regierung von Präsident François Hollande angesehen.

«Eine Entscheidung zwischen einer Patriotin wie mir selber und der Karikatur eines harten Globalisten wie ihm ist ideal», sagte Le Pen, die Führerin der Euroskeptiker und des gegen das Establishment angetretenen Front National schon im Januar. «Es ist ein Geschenk.» Le Pen sprach allerdings auch von anderen Kandidaten im gleich hochnäsigen Ton. Wenn es aber um Macron geht, steht sie weder alleine in der Beurteilung seiner Schwächen als Kandidat, noch in ihrem Glauben, dass ihre antimuslimische Partei, die so reich ist an Antisemitismus, rohem Nationalismus und Xenophobie, näher zur Präsidentschaft gelangt ist als je in ihrer Geschichte.

Macron, ein jugendlich aussehender 39 Jahre junger ehemaliger Bankier, der noch nie ein Büro als Gewählter geführt hat, hat eine riesige Gefolgschaft unter Freiberuflichen in den reicheren französischen Städten und Regionen generiert. Als Befürworter von Steuerkürzungen und Wettbewerb im Arbeitsmarkt appellierte er an die Wähler mit einer kosmopolitischen Weltanschauung. Er unterstützt die Europäische Union und befürwortet Toleranz gegenüber Minderheiten, agiert aber gleichzeitig gegen Radikalisierung. Diese Eigenschaften sowie auch Macrons Image als Wunderknabe, der seinen Erfolg einem korrupten Establishment verdankt, machen ihn für eine Klasse von Niedrigverdienern zutiefst unpopulär, die sich durch Dinge wie Immigration, Globalisierung und die EU benachteiligt fühlt. Politisch ist das eine bedrohliche Position, wie es sich 2016 bei der Abstimmung in Grossbritannien über den Auszug aus der EU gezeigt hat oder bei Trumps Wahlsieg in den USA.

Der konservative Autor Guy Millière ist ein Anhänger Trumps, der Le Pen ablehnt. Macron bezeichnet er aber als «Aufblaspuppe», die im Falle eines Wahlsiegs «fünf weitere Jahre Hollande» garantieren würde und eine Fortsetzung der Herrschaft einer Clique, die «nichts von den Schwierigkeiten eines Durchschnitts-Franzosen weiss», wie er auf der rechtsgerichteten News-Site Dreuz schrieb. «Er ist ein von Milliardären geschaffener Kandidat.»

Macrons Anhänger sagen, dass er zwar zwei Jahre unter dem Sozialisten Hollande als Kabinettminister gedient hat, dass er aber ein politischer Aussenseiter im politischen Establishment ist und der einzige Kandidat, der die Chance hat, die Divergenzen zwischen zwei Parteien in einer tief polarisierten Gesellschaft zu überwinden. Macron war auch Finanzinspektor im französischen Wirtschaftsministerium unter Jacques Chirac, einem Mitte-Rechts-Präsidenten.

Aber auch das könnte eine Achillesverse sein in einem Land, in dem seit den 1970er-Jahren kein unabhängiger Kandidat mehr eine Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Der politisch relativ unerfahrene Macron, dem zudem die Unterstützung eines etablierten Parteien-Mechanismus fehlt, steht nun Marine Le Pen, einer der gerissensten und erfahrensten Politikerinnen gegenüber, einer Karriere-Abgeordneten, die an der Spitze einer der dynamischsten und hierarchischsten Parteien steht, und deren Lebenspartner und Vater beide ihr erwachsenes Leben der Politik gewidmet haben.

Francis Kalifat, Präsident der Dachorganisation der französisch-jüdischen Gemeinden (CRIF), nannte Le Pen eine «Kandidatin des Hasses». Er appellierte an Wähler, in der zweiten Runde für Macron zu stimmen, nur um Le Pen von der Macht fernzuhalten. Solche Mobilisierungen, in Frankreich bekannt als «republikanische Front», in denen Wähler ihre Differenzen beiseite schieben und sich für den Kandidaten entscheiden, der am ehesten den Front National von der Macht fernhält, habe die Partei schon viele Wahlen gekostet. 2002, das einzige Mal, als der Front National sich an der zweiten Runde einer Präsidentschaftswahl beteiligte, resultierte die republikanische Front darin, dass Chirac Jean-Marie Le Pen mit 82 Prozent der Stimmen schlug. Seither hat Marine Le Pen Dutzende von Mitgliedern aus der Partei geworfen, die sich antisemitischer Äusserungen schuldig gemacht hatten – auch ihren Vater 2015, nachdem er geäussert hatte, ein jüdischer Sänger sollte «in einen Ofen» gesteckt werden. In einer Bemerkung jedoch, in der nach Ansicht von Kritikern der Revisionismus ihres Vaters widerhallte, sagte sie vor einigen Wochen, dass Frankreich keine Verantwortung trage für das Zusammentreiben jüdischer Holocaust-Opfer für die Nazis durch die Polizei. Le Pen gelobte auch, das Tragen der Kippa in der Öffentlichkeit für gesetzeswidrig zu erklären, wobei sie hinzufügte, dass das Tragen nicht als eine Bedrohung anzusehen sei. Sie wolle es aber trotzdem verbieten, um die Einführung ähnlicher Beschränkungen für die von Muslimen getragenen Kopfbedeckungen zu erleichtern. Diese schimpfte sie eine «Bedrohung für Frankreichs Kultur». Kalifat nannte sie wiederum eine «Gefahr für Frankreichs Demokratie», und Mosche Kantor, Präsident des Europäisch-jüdischen Kongresses, schrieb diese Woche, die jüngere Le Pen sei nicht weniger gefährlich als ihr Holocaust leugnender Vater.

Le Pen hat bereits angefangen, Macron in Punkten zu attackieren, die bei vielen ihrer Wähler gut ankommen. In einer Rede vor Anhängern nach der ersten Runde nannte sie Macron «Hollandes Verlängerungsschnur», indem sie sagte, er garantiere, die Politik der Massenimmigration des Präsidenten weiterzuführen. In Macrons Welt «regiert der Reiche», betonte sie. Angesichts der Herausforderungen, denen Macron gegenübersteht, geben sich sogar einige seiner überzeugtesten Anhänger offen besorgt im Hinblick auf die zweite Runde. «Ich betrachte den heutigen Tag nicht als einen Sieg», sagte Michael Amsellem, einer von vielen jüdischen Supportern von Macron, auf Facebook. «Gegen Le Pen in der zweiten Runde anzutreten ist eine Tragödie.» Unter Hinweis auf die Enthaltung des Linken Melenchon und seiner Anhänger von der republikanischen Front sowie der Polarisierung zwischen «Protektionisten und Internationalisten» befinde man sich, wie Amsellem schrieb, «in einer eigentlichen Gefahrenzone der Le Pen». Das französische Volk sei voller Überraschungen, fuhr er fort, «und das wird gar nicht so einfach werden».

Cnaan Liphshiz ist Europakorrespondent der Jewish Telegraphic Agency.