Die Zukunft der Schweizer Juden

STANDPUNKT

Simon Erlanger, 24. Mai 2017

Wir haben gerade noch einmal Glück gehabt, vor knapp drei Wochen. Marine Le Pen wurde nicht zur Präsidentin Frankreichs gewählt. Mit dem jugendlich-dynamischen und reform­orientierten Präsidenten Emmanuel Macron hat die fünfte französische Republik nochmals eine Chance erhalten. Die Gnadenfrist gilt auch für die jüdische Gemeinde Frankreichs. Wer weiss, wie die von Le Pen angeführten Erben Vichys mittlerweile schon gewütet hätten. Das Verbot des Tragens religiöser Symbole, ein mögliches Beschneidungsverbot, ein Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft, ein Schächtverbot: Dies und noch vieles mehr aus der Mottenkiste der Gegenaufklärung wurde während des Wahlkampfs vom Front National ins Spiel gebracht. All dies hätte sich die eh schon unter Druck befindlichen Juden Frankreichs weiter drangsaliert. Die Auswanderung hätte wieder an Momentum gewonnen.

Nun währe es eine Illusion zu glauben, dass massive Beeinträchtigungen der immer noch grössten jüdischen Gemeinschaft Europas an der geografisch nahen, kleinen jüdischen Gemeinde der Schweiz spurlos vorbeigegangen wären. Auch wir hätten an der allgemeinen Verschlechterung des politischen und gesellschaftlichen Klimas gelitten. Populismus und altneuer Antisemitismus in all seinen Varianten machen an den Grenzen nicht Halt.

Hoffen wir, dass die momentane Entspannung nicht nur von kurzer Dauer ist, und nutzen wir sie für etwas Introspektion und Selbstanalyse. Wie steht es denn in diesen unruhigen Zeiten um die Zukunft der Schweizer jüdischen Gemeinden? Um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu erahnen, hilft der Blick in die Vergangenheit.

Es ging sehr lange, bis die Schweiz die kleine jüdische Gemeinschaft, die sich nach den Vertreibungen des Spätmittelalters seit dem 17. Jahrhundert wieder etabliert hatte, anerkannte. Ein erster Versuch der Emanzipation nach der französischen Besetzung des Landes von 1798 misslang. Auch bei der Gründung der modernen liberalen Schweiz im Jahre 1848 wurde den Juden die Gleichberechtigung vorenthalten. Erst der Druck vor allem der USA und Frankreichs führte zwischen 1866 und 1878 zur Gewährung der vollen Bürgerrechte. Ursprünglich elsässisch und süddeutsch geprägt, wuchs das Schweizer Judentum in den folgenden Jahrzehnten durch Einwanderung aus Osteuropa auf rund 20 000 Menschen an. Die Jahre bis zum ersten Weltkrieg gelten als Gründerzeit. Zahlreiche bis heute existierende Gemeinden wurden etabliert. Grosse und repräsentative Synagogen wurden gebaut. Von der Schoah blieben die Schweizer Juden verschont, auch wenn sie immer wieder antisemitischen Ausschreitungen und Stimmungen ausgesetzt waren und die Behörden seit den zwanziger Jahren eine antisemitisch motivierte Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik betrieben. So wurden zwischen 1938 und 1944 bis zu 30 000 Jüdinnen und Juden an der Schweizer Grenze abgewiesen oder zurückgestellt. Rund 22 500 fanden trotz der restriktiven Politik Zuflucht in der Schweiz. Die meisten Flüchtlinge und Emigranten mussten das Land aber im Zug der gesetzlich vorgeschriebenen «Transmigration» bis 1953 wieder verlassen. Trotz den Erfahrungen der Kriegsjahre konnten die sechziger und siebziger Jahre dann als goldenes Zeitalter des Schweizer Judentums gelten. Die Gemeinden waren jung, dynamisch und aktiv. Zahlreiche Institutionen wurden etabliert, Gemeindezentren gebaut, Schulen gegründet. Vom Schweizer Judentum gingen Impulse aus für die Wiederbelebung des Judentums in halb Europa. Trotzdem liess sich eine konstant hohe Auswanderung vor allem nach Israel feststellen. Wegen des natürlichen demografischen Wachstums und einer Einwanderung zum Beispiel aus Nordafrika, Frankreich, Ungarn, der Tschechoslowakei, Iran und auch Israel pendelte sich die Zahl der Juden in der Schweiz bei etwa 18 000 ein. Obwohl diese Zahl offiziell immer in etwa konstant bleibt, lässt sich paradoxerweise seit etwa 30 Jahren ein Schrumpfungsprozess feststellen, der sich im letzten Jahrzehnt beschleunigt hat. Die meisten Kleingemeinden sind bereits verschwunden und existieren nur noch auf dem Papier, mittlere Gemeinden werden klein, Grossgemeinden steigen demografisch eine Liga ab. Einzig Zürich und Genf scheinen sich weitgehend zu halten. In Basel etwa verlor die 212 Jahre alte Israelitische Gemeinde Basel in nur 25 Jahren mehr als ein Drittel der Mitglieder und sieht heute ihre Kontinuität gefährdet.

Mit knapp 18 000 ist die offizielle Zahl der Schweizer Juden heute im übrigen um rund 2000 Personen kleiner als noch 1920. Da sich aber seit damals die Bevölkerung der Schweiz auf rund 8,6 Millionen mehr als verdoppelt hat, ist der Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung drastisch gesunken, auch wenn man eine Dunkelziffer der nicht einer Gemeinde angeschlossenen Juden berücksichtigt. Zur negativen demografischen Entwicklung trägt auch die Auswanderung bei. Diese ist auch im internationalen Vergleich seit Jahrzehnten signifikant. So lebten laut der letzten Statistik des Bundes rund 18 000 Schweizerinnen und Schweiz in Israel, die meisten ausgewanderte Schweizer Juden und ihre Nachkommen. Da es meist die jüngeren Gemeindemitglieder waren, die gingen, sind die schrumpfenden Gemeinden von einer massiven Überalterung geprägt.

Wegen der Schrumpfung zurückgegangen ist auch der im Vergleich zu Frankreich und Grossbritannien nie sehr grosse gesellschaftliche und politische Einfluss der Schweizer Juden. Paradoxerweise geht dieser Bedeutungsverlust einher mit einer erhöhten Sichtbarkeit. Kaum ein Feuilleton, eine Kulturbeilage, eine Kultursendung ohne jüdische Themen. «Schtetl-Romantik» ist seit Jahren en vogue. Klezmermusik ertönte zeitweise allenthalben. Dabei haftet dem Ganzen etwas Virtuelles an. Man interessiert sich für vergangene Lebenswelten und kulturelle Leistungen. Mit dem lebendigem und vielfältigen Judentum unserer Tage bekundet man oft Mühe. So haben öffentliche und private Manifestationen von «altem» und «neuem» Antisemitismus seit dem Dammbruch im Gefolge der Kontroverse um die Schweiz im Zweiten Weltkrieg in den neunziger Jahren stetig zugenommen. In seiner politisch korrekten Form wird dieser Delegitimierungsdiskurs heute als «Israel-Kritik» gepflegt. In ihrer Einseitigkeit, in ihrer Pauschalisierung und in ihrem Rückgriff auf uralte antijüdische Stereotype hat diese Kritik aber oft nur wenig mit der aktuellen Lage in Nahost zu tun, dafür viel mit Delegitimierung des jüdischen Staates und der Juden auch in der Schweiz. Einen traurigen Höhepunkt erreichte dieser altneue, durch islamistische Gruppierungen verstärkte Antisemitismus etwa im Sommer 2014, als im Gefolge des Gaza-Krieges in Zürich und in anderen Schweizer Städten im Umfeld von Kundgebungen jüdische Institutionen und Individuen massiv bedroht wurden. Von einer Rückkehr zur Normalität kann seither keine Rede mehr sein. Verstärkt durch die terroristische Bedrohung im ganz Europa, gibt es keine jüdische Institution, die sich nicht Gedanken um ihre Sicherheit machen muss. Kaum eine Schweizer Synagoge, kaum ein Gemeindezentrum, die nicht dauernd bewacht werden. Zusammen mit der Sicherheit stellt sich nun auch die Frage der Zugehörigkeit, wie das letzte Jahr leider deutlich gezeigt hat. Eben erst feierten die Juden der Schweiz 150 Jahre Emanzipation. Seit 1866 sind die Schweizer Juden gleichberechtigte Bürger. Schöne Feiern, eine schöne Ausstellung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes und schöne Reden von Bundesräten und anderen Notabeln prägten das Jubiläumsjahr. Dass vieles davon nicht ernst gemeint war, sollten die Schweizer Juden leider schnell erfahren müssen. In der Debatte rund um die Sicherheit jüdischer Gemeinden und Institutionen stellte der Bund in einem sogenannten Expertenbericht zwar die besondere Bedrohung der jüdischen Gemeinschaft fest, lehnte aber einen finanziellen Beitrag an jüdische Sicherheit ab. Die Juden hatten ihre Sicherheit selbst zu berappen. Mit anderen Worten: Ausgerechnet im Jubiläumsjahr weigerte sich der Schweizer Staat, Verantwortung für einen Teil seiner Bürger zu übernehmen. Seit Jahrhunderten ansässig, seit 150 Jahren gleichberechtigt, meist in öffentlich-rechtlich anerkannten und den Landeskirchen gleichgestellten Gemeinden organisiert, stellt sich die Frage, ob wir nicht doch Bürger auf Wiederruf geblieben sind. Obwohl sich in den letzen Monaten positive politische Signale gehäuft haben, ist noch wenig konkrete Hilfe erfolgt. Immer noch bringen die hohen Sicherheitskosten Gemeinden und Institutionen an den Rand des Ruins.

Schrumpfungsprozess, Sicherheitsproblematik und politische Grosswetterlage sind nur drei der Herausforderungen, welche die Schweizer Juden angehen müssen, wollen sie ihre Zukunft sichern. Dafür sollten sie aber alle zumindest im politischen Kernanliegen einig sein und am gleichen Strick ziehen.

Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.