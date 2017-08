Die Worte von König Abdullah

AMMAN

24. August 2017

Zweistaatenlösung sei einziger Weg zur Beendigung des Konflikts.

Eine amerikanische Delegation unter Leitung von Sonderbotschafter und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner hielt am Dienstag in Amman als Vorbereitung für ihre Unterredungen in Israel Gespräche mit dem jordanischen König Abdullah II und dem saudischen Kronprinzen. Laut «The Jordan Times» konzentrierten sich die Unterredungen auf «Bemühungen, den israelisch-palästinensischen Fridensprozess vorwärts zu treiben» und seriöse und wirkungsvolle Verhandlungen zwischen den beiden Seiten, basierend auf der Zweistaatenlösung zu führen. Gemäss einer Stellungsnahme des Königshofs in Amman nach dem Treffen vom Dienstag sei die Zweistaatenlösung «der einzige Weg zur Beendigung des Konflikts». Die amerikanische Delegation dürfte ihre Gespräche in Israel heute Donnerstag aufnehmen. [JU]