Die Welle von Missbrauchs-Enthüllungen rollt weiter

USA

22. November 2017

Sexuelle Übergriffe gegen Frauen machen fortlaufend Schlagzeilen. Nun hat sich dazu die Schauspielerin Natalie Portman gemeldet. Donald Trump warf dem Senats-Kandidaten Roy Moore derweil einen Rettungsring zu.

Konkrete Beispiele für sexuelle Übergriffe gegen sie wollte Natalie Portman an einer Diskussion in Los Angeles nicht nennen. Aber die 36-jährige Schauspielerin sagte, sie sei als Frau häufig belästigt und diskriminiert worden (Link).

Gleichzeitig nahm mit dem «Pixar»-Gründer John Lasseter eine der wichtigsten Figuren Hollywoods eine halbjährige Auszeit als Chef des heute von Disney kontrollierten Animations-Studios. Lasseter entschuldigte sich in einem offenen Brief für nicht näher erklärte «Fehltritte» (Link).

Härter sind die Vorwürfe gegen den demokratischen Kongressabgeordneten John Conyers (Link). Der 88-jährige Afroamerikaner vertritt seit 1964 einen Distrikt in Detroit. Nun wurde bekannt, dass er 2015 ein Schweigegeld aus offiziellen Kongress-Mitteln an eine ehemalige Angestellte bezahlt hat, die sich über Belästigungen durch ihn beschwert hatte. Conyers streitet derartige Vergehen ab. Aber anscheinend war dies nicht der erste Fall in seinem Büro. Zudem sollen zahlreiche Abgeordnete beider Parteien derartige Zahlungen für ihre Übergriffe geleistet haben. Dies dürfte für weitere Enthüllungen und Skandale sorgen.

Gestern Dienstag hat sich zudem Donald Trump erstmals ausführlich zu den Vorwürfen gegen den republikanischen Senats-Kandidaten Roy Moore in Alabama eingelassen. Der Präsident nahm Moore in Schutz und schenkte dessen Leugnungen zumindest implizit Glauben. Zudem dürfe Alabama keinesfalls einen Demokraten in den Senat schicken (Link).



Dabei handelt es sich um den ehemaligen Staatsanwalt Doug Jones. Vor den Anschuldigungen von inzwischen neun Frauen gegen Moore war der Demokrat in dem tiefkonservativen Alabama völlig chancenlos. Inzwischen liegt Jones bei den wenigen Umfragen leicht vor Moore. Jones zeigt taktisches Geschick im Wahlkampf und schlägt mit einer neuen TV-Anzeige Wellen. Diese zitiert Ivanka Trump, den Justizminister (und ex-Senator von Alabama) Jeff Sessions und den langjährigen Senats-Vertreter des Staates, Richard Shelby, mit Aussagen, wonach die Anschuldigungen gegen Moore glaubwürdig seien (Link). Shelby sagte zudem, er werde keinesfalls für Moore stimmen. Diesem dürfte aber die Unterstützung des in Alabama populären Trump helfen.

Daneben setzte Ronan Farrow im «New Yorker» seine Serie von Enthüllungs-Artikeln über Harvey Weinstein fort. Demnach hat der Medienunternehmer über Jahrzehnte geheime Schweigegelder an von ihm belästigte Frauen bezahlt. Laut Farrow stammten die Mittel meist aus dem Firmenbudget. Aber zumindest einmal hat sein Bruder Bob Weinstein aus privater Tasche rund 600.000 Dollar an eine italienische Schauspielerin bezahlt.



Bob Weinstein hat dies bestätigt und sagte, er habe das Geld aufgebracht, aber nicht mit sexueller Nötigung oder Gewalt in Verbindung gebracht: Harvey habe ihm erzählt, er werde wegen eines Seitensprungs erpresst.

Harvey Weinstein hat die Schweigegelder im Rahmen von Verträgen geleistet, die unter anderem sein prominenter Anwalt David Boies ausgehandelt hat (Link). [AM]