HOHENEMS

Valerie Wendenburg, 28. April 2017

Am Sonntag wird die neue Ausstellung «Die weibliche Seite Gottes» im Jüdischen Museum Hohenems eröffnet, in der die Frage nach Gott neu gestellt wird: Kann der nach jüdischer, christlicher und muslimischer Tradition «einzige Gott» auch anders als männlich verstanden werden? Obwohl das Bilderverbot auch die Frage nach einer konkreten Geschlechterzuschreibung ausschliesst, wird das Verständnis von Gott, «dem Herrn», in den monotheistischen Weltreligionen eindeutig männlich definiert. Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick zurück auf die Quellen der Idee des «einen Gottes» und auf traditionelle Bilder des Weiblichen in der religiösen Tradition. Die Möglichkeit einer weiblich definierten Dimension Gottes kommt in der hebräischen Bibel, in ausserkanonischen Schriften sowie in der rabbinischen Literatur vor. Explizit lebt sie vor allem in der jüdischen Mystik fort. Die Ausstellung hinterfragt Vorstellungen von Weiblichem als negativer Antithese zu Männlichem und stellt jüdische und andere Frauen in den Blick, die ihre eigenen Dimensionen des Göttlichen suchten und suchen. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Jüdischen Museum Frankfurt und dem Museum of the Bible in Washington DC und bis zum 8. Oktober zu sehen.

Vernissage: Sonntag, 30. April, 11–14 Uhr, Jüdisches Museum, Schweizer Strasse 5, A-Hohenems. www.jm-hohenems.at