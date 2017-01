Die verunfallte Torte

Der Patisseriechef Shaul Petrushka neben der wiederhergestellten Hochzeitstorte.

Prinzessin Elizabeth vom Hause der Windsors und Prinz Philip vom Hause der Mountbatten heirateten am 20. November 1947 in der Londoner Westminster-Abtei. Jedes Detail der königlichen Hochzeit der künftigen Königin von England stiess überall auf der Welt auf enormes Interesse. Das schloss natürlich die offizielle Hochzeitstorte ein. Dieses von den besten Kuchenbäckern des Königreichs zubereitete Werk war stolze 2,7 Meter hoch und wog 227 Kilogramm. Seine vier Schichten waren mit weissem Zuckerguss bedeckt, dekoriert mit Säulenornamenten, Putti und Symbolen der zwei adligen Häuser. Die offizielle Torte des Palastes war aber nicht die einzige, die an den Hochzeitsfeierlichkeiten angeboten wurde. Wie es der Brauch war, wurden zusätzliche Torten an offiziellen Hochzeitsessen offeriert. Einige von ihnen waren als Geschenke aus verschiedenen Ländern des Vereinigten Königreichs und des Britischen Commonwealth nach London geschickt worden. Die australischen Bürger der Königin sandten eine mehrstöckige Torte, die separat Schicht um Schicht getrennt und in verschiedenen Schachteln verpackt und auf den Weg gebracht wurde. Dann aber kam es während einer Zwischenlandung am Flughafen von Lydda (dem heutigen Ben-Gurion-Flughafen) im damaligen Palästina zu einem unglückseligen Zwischenfall.

Verunfallte Torte

«Königliche Torte hatte einen Flugzeugunfall» verkündete die Schlagzeile in der Zeitung «Davar» vom 15. Oktober 1947. Eine der Schachteln mit Schichten der Torte war auf den Boden gefallen, wobei der Inhalt beschädigt wurde. Der Flughafenverwalter beschloss, die Torte zum berühmten Kaffee Tuv Taam in der Jerusalemer King-George-Strasse zu bringen, und die besten Bäcker der Stadt wurden aufgerufen, die Hochzeitstorte zu retten.

Die 85-jährige Ethel Baltman erinnert sich noch an ihren Vater, den Patisseriechef Shaul Petrushka, der bei Tuv Taam arbeitete, wie er stolz neben der wiederhergestellten riesigen Torte stand. Die heroische Geschichte von der Rettung der königlichen Torte wurde im Kreise der Familie aber immer und immer wieder erzählt, bis sie praktisch zur Legende geworden war.

«Ich wusste, dass es da eine komische Geschichte gab, in der die Queen von England eine Rolle spielte, doch kannte ich deren Inhalt nicht wirklich. Bis ich in den Zeitungsausschnitten in Archiven nachschaute, dachte ich, es handle sich um irgendeine erfundene Familiengeschichte», sagte Patisseriechefin Michal Bouton, Ethels Enkelin. «Die Familie war nie sehr an ihrer eigenen Geschichte interessiert. Als ich Patisseriechefin wurde, erzählte Grossmutter mir, dass mein Urgrossvater, ihr Vater, auch Patissier gewesen war, doch auch ich stellte ihr damals keine weiteren Fragen.»

Shaul Petrushka kam 1894 in einer Stadt nahe dem polnischen Chelm zur Welt. Nachdem er bereits als Teenager Waise geworden war, ging er nach Warschau, um einen Beruf zu erlernen. «Er begann, bei Tekel zu arbeiten, einer Bäckerei mit einem Kaffee im jüdischen Viertel, wo er in die Geheimnisse der Patisserie eingeführt wurde», sagte Bouton, die in den letzten Monaten den Spuren ihres Urgrossvaters in Polen und Israel nachgegangen ist: «Besonders erfolgreich war er aber beruflich nicht. Seine Verwicklung in die Geschichte der Torte der Queen war wahrscheinlich der Höhepunkt seines beruflichen Lebens.»

Bei Tekel traf Petrushka die 1904 in Warschau geborene Miriam Schweig. Sie, ebenfalls ein Waisenkind, war von ihren Cousins, den Besitzern der erfolgreichen Bäckerei, unter die Fittiche genommen worden. «Sie arbeitete an der Kasse, er war Bäcker. Obwohl sie in einen reichen Mann verliebt war, der ihr das Herz gebrochen hatte, ging sie einen Kompromiss mit dem jungen Bäcker ein.» Das Paar heiratete 1929, und ihre Tochter Ethel kam 1931 zur Welt.

1935 bat die Familie Schweig Shaul und Miriam, mit ihnen nach Palästina zu kommen, um eine Biskuitfabrik zu eröffnen. Das junge Paar ging also mit seiner kleinen Tochter nach Jerusalem, beide halfen bei der Lancierung der Fabrik mit. Shaul wurde zum Chefbäcker ernannt. «Die Utensilien zum Backen wurden aus Warschau importiert», sagte Bouton. «Schweig Wafers verkaufte 75 Sorten Biskuits und Waffeln, meist günstige und einfache Produkte, die sich gut verkauften. Die Fabrik expandierte, doch der Erfolg war nur von kurzer Dauer: Die Fabrik war 1936 gerade mal ein Jahr alt, als sie bis auf den Grund abbrannte. Alles war verloren. Meine Urgrossmutter war schwanger mit Zwillingen, aber wegen des Schocks der Katastrophe erlitt sie eine Fehlgeburt.»

Die Seele eines Künstlers

Petrushka begann, bei Tuv Taam zu arbeiten, einem Kaffee mit Restaurant, das einer deutsch-jüdischen Familie gehörte und in Jerusalem bis 1980 in Betrieb war. Das Café befand sich an der King-George-Strasse und die Bäckerei, in der Shaul tätig war, befand sich an der Mesilat-Yesharim-Strasse. «Eine sehr bescheidene und schwach beleuchtete Räumlichkeit», sagte die Tochter Ethel. «Die ganze Arbeit wurde von Hand erledigt. In jenen Tagen kannte man all die Maschinen noch nicht, die wir heute haben, und er arbeitete sehr hart. Er war eine gutherzige Person, der Kuchen und Challot für Cousins und Nachbarn zu backen pflegte. Im Unabhängigkeitskrieg verteilte er dazu noch Kuchen an die Soldaten.» Ethel erinnerte sich noch an das Gebäck, das Shaul zuzubereiten pflegte. «Für Hefekuchen war er ein Experte. Die finanzielle Lage der Familie war recht schlecht, und da er sehr wenig Geld verdiente, besserte er sein Einkommen dadurch auf, dass er Hefekuchen an Kioske und Gemüseläden in der Stadt verkaufte. Er schickte meine Mutter und mich mit Tabletts voller Kuchen los, um diese zu verkaufen. Ich erinnere mich, wie mich das in Verlegenheit brachte. Heute ist mir unangenehm, dass ich mich damals geschämt habe.»

Als Petrushka Tuv Taam nach vielen Jahren verliess, versuchte er, mit zwei Freunden ein Bäckereikollektiv zu eröffnen, doch er hatte damit keinen Erfolg. «Man sagt, dass die gros-sen Zadikim diese Welt an Jom Kippur verlassen, und er starb tatsächlich an Jom Kippur 1963», sinnierte Ethel.

«Meine Mutter war stets das Zentrum aller Dinge. Sie überschattete Vater mit ihrer Präsenz, doch mit den Jahren fühlte ich eine stärkere Notwendigkeit, die Erinnerung an meinen Vater wachzuhalten, der die Seele eines Künstlers besass. Michal war diejenige, die mit der Idee kam, sein Leben mit einer Ausstellung zu würdigen – ich war begeistert von der Idee.»

Heute werden Boutons kreative Desserts in vielen Restaurants angepriesen. Ihr Wunsch, das Leben ihres Urgrossvaters zu erforschen, schloss die Rekreation seiner Rezepte mit ein. Das Material für die Ausstellung wurde mit der Hilfe von Freunden zusammengetragen, eine Unterstützung waren zudem der Fotograf Dan Peretz, die Stilistin Amit Farber und die Illustratorin Lioa Zemelman.

Spannende Schau

Die von Guy Raz geschaffene Ausstellung war an zwei Abenden im Tel Aviver Beit Hamidot zu sehen. In einem Raum des aus dem frühen 20. Jahrhundert stammenden Gebäudes wurde Video-Kunst gezeigt, in der die Urgrossenkelin beim Herstellen von Brotrosen gezeigt wird. Ein anderer Raum in der in Kreisform angeordneten Ausstellung war der Geschichte der Bäckerfamilie gewidmet und dem Hochzeitsessen, das Petrushka 1953 für seine Tochter hergerichtet hat. Ein anderer Raum ist der Firma Schweig Waffeln gewidmet, für die Bouton in den frühen Morgenstunden gebacken hat. 