Die verschwundenen jemenitischen Kinder

ISRAEL

29. Dezember 2016

Staatsarchiv veröffentlicht bisher geheime Dokumente.

Über 200'000 bisher geheimgehaltene Dokumente im Zusammenhang mit dem Verschwinden jemenitischer Kinder in den Anfangsjahren des Staates Israel sind am Mittwoch von den israelischen Staatarchiven zur Veröffentlichung freigegeben worden, obwohl sie an sich erst im Jahre 2031 dem Publikum hätten zugänglich gemacht werden sollen. Höchst wahrscheinlich hat die Angst der Familien, dass aus biologischen Gründen kein Licht in das Schicksal von direkt betroffenen Eltern, Kinder oder Verwandten gebracht werden könnte, die zahlreichen bürokratischen Hindernisse aus dem Weg schaffen können. Ein erster Augenschein in den umfangreichen Materialien oder Unterhaltungen mit Personen, die in die Hintergründe verwickelt gewesen sind, enttäuscht jedoch all Jene, die mit klaren Informationen hinsichtlich des Schicksals von Kindern oder mit Antworten auf die bohrenden Fragen von Familienangehörigen gerechnet hatten. Es konnten auch die Verdachtsmomente auf eine organisierte Entführungaktivität verschwundener Kinder nicht erhärtet werden. Jemenitische Familien und Organisationen haben während Jahrzehnte an diesen Vorwürfen festgehalten. Zu den wichtigsten Beweisstücken, die jetzt erstmals freigegeben worden sind, zählen die Aussagen von Amos Manor, dem ehemaligen Chef des Inland-Geheimdienstes Shabak, der der Untersuchungskommission gegenüber erklärte, seine Organisation habe keine Informationen gehabt über die Entführung von Kindern, und er glaube nicht, dass zu den Zeiten von David Ben-Gurion als israelischer Regierungschef eine regelrecht institutionalisierte Tätigkeit in dieser Richtung hätte stattfinden können. Anderes Beweismaterial, dessen Lektüre teilweise emotional aufgerüttelt hat, berichtet von Eltern, die während Jahrzehnten vergeblich nach ihren verschwundenen Kindern oder deren Grabstätten gesucht hatten, oder von adoptierten Kindern jemenitischen Ursprungs, die als Erwachsene nach ihren biologischen Eltern suchten. Unterlagen erzählen auch von Spital-Krankenschwestern, die behaupteten, gesehen zu haben, wie Kinder ohne das Wissen ihrer Eltern zur Adoption freigegeben worden seien, oder von Schwestern, die zu Protokoll gegeben hatten, dass sie erfolglos versucht hatten, Eltern ausfindig zu machen, als deren Kinder aus dem Krankenhaus entlassen worden waren. «Die Lektüre der Aussagen von Familien bricht Einem das Herz», sagte Staatsarchivar Yaakiv Lazovik zu Reportern vorgängig der Veröffentlichung der Dokumente. Die nun der Öffentlichkeit freigegebenen Unterlagen schliessen Rohmaterialien der staatlichen Untersuchungskommission Cohen-Kedmi ein, die von 1995 bis 2001 gearbeitet hatte. Die Kommission gelangte zum Schluss, dass die meisten der verschwundenen Kinder gestorben seien, und dass das Schicksal einiger weiterer mehreren dutzend unbekannt ist. Für die Entführungstheorie gebe es jedoch keine Beweise. «Die riesigen Mengen an jetzt publiziertem Material enthüllen die innere Welt der Kommission mit einem Maximum an Transparenz», sagte Rivka Dvash, Leiterin der Einheit für Informationsfreiheit im israelischen Justizministerium, vor einigen Tagen zu Journlisten. - Die verschiedenen Untersuchungskommissionen prüften im Laufe von Jahren die Beschwerden von Familien, die nach der Gündung Israels aus dem Jemen nach Israel immigriert waren. Die am meisten vorgebrachten Argumente besagten, ihre Kinder seien ihnen wegen angeblicher medizinischer Pflege nach der Geburt genommen worden und verschwanden, ohne je wieder zurückzukehren. Die Kommissionen fanden aber keine Beweise für die Behauptungen der Familien, es habe sich um organisierte Entführungen gehandelt. – Jetzt sind die Dokumente auf Grund eines Regierungsbeschlusses vom vergangenen Sommer freigegeben worden, obwohl sie von Gesetzes wegen während 30 Jahren nach der Veröffentlichung der staatlichen Kommissionsbericht unter Verschluss hätten gehalten werden müssen. Die Archive werden den Familien verschwundener jemenitischer Kinder erlauben, die Unterlagen im Zusammenhang mit ihren Kinder vollumfänglich zu lesen, einschliesslich von Teilen, die möglicherweise eliminiert worden sind.

Offiziell hat damit eine der menschlich traurigsten Geschichten der Staatswerdung Israels ihr Ende gefunden. Effektiv sind wir aber noch sehr weit weg von einem solchen Ende, das vor allem die betroffenen Familien befriedigen würde. Waren es zunächst vorwiegend kulturelle, ethnische und sprachliche Kluften zwischen den jemenitischen Juden und den aschkenasischen Gründervätern des jüdischen Staates, der eine Kommunikation mit den Seiten erschwerte, wenn nicht gar verunmöglichte, sind es heute zusehends biologische Gründe – es sterben ununterbrochen sowohl Menschen, die vor Jahrzehnten in die Affäre verwickelt gewesen sind und Auskunft hätten erteilen können, als auch Mitglieder der betroffenen jemenitischen Familien, die wussten, wer wann und unter welchen Umständen von der Bildfläche verschwunden ist. Ziemlich sicher wird man sich daher mit den unbefriedigenden Tatsache abfinden müssen, dass das Schicksal hunderter, wenn nicht gar tausender von rund 60 Jahren nach Israel eingewanderter jemenitischer Kinder (von denen nicht wenige heute selber schon bestandene Väter, wenn nicht Grossväter sein dürften) und deren Nachkommen für immer ungeklärt bleiben wird. [JU]