Die Statistik und ihre Interpretation

ISRAEL

Jacques Ungar, 5. Mai 2017

Am Vorabend des 69. Unabhängigkeitstags des Staates Israel lebten im Lande rund 8,7 Millionen Personen, über zehnmal mehr als 1948 bei der Staatsgründung. Das schreibt das Statistische Zentralbüro (CBS) in seiner traditionellen Jom-Haazmaut-Übersicht. 74,7 Prozent der israelischen Bevölkerung sind heute Juden, 20,8 Prozent arabische Christen oder Muslime. Die verbleibenden 4,5 Prozent setzen sich aus nicht arabischen Christen und Mitgliedern anderer Religionen zusammen oder bezeichnen sich als areligiös. Hinzu kommen 183 000 in Israel lebende Ausländer. Seit dem letzten Unabhängigkeitstag wuchs Israels Bevölkerung um fast 160 000 Menschen oder 1,9 Prozent. Laut CBS dürfte die Zahl der Einwohner bis zum 100-Jahr-Jubiläum 2048 die Marke von 15 Millionen erreichen. Immer mehr Einwohner Israels sind bereits im Land geboren: Heute sind es schon 75 Prozent, von denen die Hälfte Eltern haben, die selber schon in Israel zur Welt gekommen sind. 1948 waren demgegenüber erst 35 Prozent der Israeli im Land geboren worden.

So weit die von den Statistikern gelieferten Daten. Unter dem Titel «Die aufgeblasene jüdische Mehrheit» macht sich «Haaretz» in einem Editorial Gedanken über die objektive Richtigkeit dieser Erkenntnisse. Das liberale Blatt ist bekannt, gefürchtet oder auch geächtet wegen seiner kritischen Haltung. Oft wird die Zeitung in Israel heute auch nur deswegen bereits abgelehnt, weil sie es wagt, eine Meinung zu äussern und zu ihr zu stehen, die von der offiziellen Ausrichtung der Jerusalemer Entscheidungsträger abweicht. Ohne redaktionelle Stellungnahme publiziert tachles Auszüge aus dem Editorial:

«Dieses Jahr zählt das CBS 8,68 Millionen Menschen in Israel, 74,7 Prozent von ihnen jüdisch, 20,8 Prozent Araber und der Rest ‹andere›. Das ist die numerische Manifestation des Erfolgs des Zionismus bei der Gründung eines Staates mit einer soliden jüdischen Mehrheit, wie sie in einer offiziellen Publikation einer autorisierten professionellen Agentur erscheint. Doch die Verkündung des CBS ist irrig und enthält viele Ungenauigkeiten und Manipulationen, die aus einem trockenen statistischen Bericht ein lächerliches Stück Propaganda machen.

Das CBS zählt die Juden in allen Regionen unter seiner Kontrolle vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer. Jedoch werden nur die innerhalb der 1967er Grenzen, in Ostjerusalem und auf dem Golan lebenden Araber erfasst. Millionen von Palästinensern in der Westbank und im Gazastreifen werden ausgelassen. Folglich sind Juden in Hebron «Einwohner von Israel» und in der Zählung eingeschlossen, während ihre palästinen-sischen Nachbarn es nicht sind. Israel kontrolliert das Bevölkerungsregister der pa-lästinensischen Behörde in der Westbank und sogar im Gazastreifen. Jede Geburt, jede Reise, jede Eheschliessung, jede Scheidung und jeder Todesfall von Palästinensern in den Gebieten werden den israelischen Behörden rapportiert. Die vollen Zahlen der Bevölkerung könnten unter direkter oder indirekter Kontrolle Israels publiziert werden. Einer Bevölkerung, die mit den gleichen Schekeln zahlt und mit der gleichen Infrastruktur verbunden ist. Doch dann würde die jüdische Mehrheit erstaunlich schrumpfen (...).

Die Liste wächst, wenn das CBS das Territorium des 69 Jahre alten Staates beschreibt. Die Landkarte in der offiziellen Bekannt-machung zeigt Israel mit dem Golan, der Westbank und dem Gazastreifen, ohne interne Grenzen wie den Grenzen vor 1967, die Linien der Osloer Vereinbarungen oder der Gaza-Entflechtung – das ganze Erez Israel. Doch das vom Bericht zitierte Staatsgebiet von 22 072 Quadratkilometern schliesst weder die Westbank noch den Gazastreifen mit ein (…).

Diese Verzerrung der Zahlen ist kein neuer Trick. Das CBS integriert die Siedler seit 1972 in die israelische Bevölkerung, als Golda Meir Regierungschefin war. Bis heute machen alle staatlichen Statistiker bei dieser täuschenden, unterschiedlichen Zählung von Juden und Arabern mit, obwohl das Gesetz von ihnen verlangt, auf Grund ‹wissenschaftlicher Überlegung› zu handeln (…).

Der heutige CBS-Chef Prof. Danny Pfeffermann stellt, wie schon seine Vorgänger, das berufliche Prestige in den Dienst einer PR-Bemühung der Regierung, die darauf abzielt, eine grosse jüdische Mehrheit zu zeigen und die Palästinenser aus unserem Bewusstsein auszuradieren, angeblich im Namen der Wissenschaft.»