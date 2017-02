STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 3. Februar 2017

Wir, die wir nach dem «Dritten Reich» geboren sind, haben uns immer und immer wieder die Frage gestellt: Wie konnte das geschehen? Wir lasen die Bücher über den Aufstieg des Nationalsozialismus, wir versuchten den «point of no return» zu erkennen. Wie konnte das sein, dass eine Nation der «Dichter und Denker» den schlimmsten Völkermord der Geschichte kaltblütig durchführte?

Wir fanden keine wirkliche Antwort, auch wenn die Historiker immer neue Details lieferten. Wir sammelten immer mehr Wissen an und doch fehlte uns – natürlich – dieser eine und einzige Schlüssel, der hätte erklären konnte, wie ein Volk so plötzlich «kippen» kann.

Und nun das. In den ersten Wochen seiner Amtszeit hat Donald Trump die USA tiefgreifend verändert. Er regiert per Dekret, was er bis zu einem gewissen Grad auch darf. Er erlässt ein Einreiseverbot für Muslime, nun will er sogar die Internetseiten, die Einreisende benutzen, prüfen lassen. Es regt sich erster Protest im Land, aber im Augenblick schaut es nicht so aus, als ob man diesen Furor der neuen Regierung eindämmen könnte.

So schnell kann es gehen. Vor gut einer Woche waren die USA noch ein Land, in dem zumindest versucht wurde, Liberalismus und Demokratie hochzuhalten. Und nun das. Orwells «1984» ist ja spätestens seit der NSA-Affäre ein billiger Abklatsch unserer Realität, aber nun wird ganz öffentlich und offensichtlich Demokratie unterminiert. So schnell kann es gehen. Und wir alle hoffen natürlich, dass das amerikanische «check and balance» auch diesmal wieder greift und dem rasenden Donald Einhalt gebietet.

Christopher Clark nannte sein epochales Werk über den Ersten Weltkrieg «Die Schlafwandler», weil die Welt sehenden Auges in die Katastrophe stolperte. Sind auch wir Schlafwandler? Man muss es befürchten. Es wird Zeit, dass wir alle aufwachen. Und wir müssen auch der israelischen Regierung sagen, dass eine Verbrüderung mit dieser US-Regierung eine Schande ist. Premier Binyamin Netanyahu hatte in ebenderselben ersten Woche der Regierung Trump ein Tweet abgesetzt, in dem er den Grenzzaun zu Ägypten (Netanyahu nennt ihn «Mauer») mit der geplanten Mauer zu Mexiko vergleicht. Und er gab sich stolz, dass diese «illegale Einwanderung» abwehre. Was für eine Schande für einen israelischen Premier. Wir müssen jetzt aufwachen, jetzt und überall und der Stimme der Vernunft Gehör verschaffen. Denn nirgends gibt es mehr Sicherheit. Nicht einmal in der Schweiz.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher, war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD in Tel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropa in Rom.