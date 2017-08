Die Schattenseiten der Tradition

REPORTAGE

Ofri Ilany, 11. August 2017

Ein israelischer Journalist reist in den Sommerferien zu Besuch in die Schweiz, blickt hinter Klischees und Schein. Eine ernüchternde Reportage.

Die Welt wird bekanntlich homogen. Die Uniformität ist im Vormarsch. Wir reisen lange Distanzen, um andere Stätten zu empfinden, sehen aber genau das Gleiche wie zu Hause. Die Landschaft macht eine Gleichschaltung durch. Wohin auch immer wir uns begeben, treffen wir auf die selben Filialen internationaler Ketten, die gleiche Kleidung, die gleichen Smartphones, die gleichen Läden mit dem gleichen Fast Food. Wir begegnen den gleichen Touristen, die wir in Madrid oder Petra gesehen haben – wir kennen sie, und sie kennen uns.



Unverdorbene Schweiz

Ich bin in der Schweiz an einer Konferenz. Es ist nett hier. Wasserfälle stürzen von den Bergen hinunter, riesige Ziegen grasen auf den Wiesen. Mir scheint, ich hatte sogar eine weibliche Gänsehirtin gesichtet, wie in Gebrüder Grimms Märchen. Auch der Tourismus scheint hier etwas veraltet zu sein: Hotels mit Empfangsbediensteten in verblichenen braunen und weissen Westen. In der Abenddämmerung stellt sich das nur aus Männern zusammengesetzte Orchester neben dem Hoteleingang auf und spielt das Waldhorn. Wie pastoral ist doch alles in der Schweiz! Pastoral und idyllisch, mit einfachen, guten Menschen, unverdorben durch die moderne Welt.

Das hätte ich wenigstens gedacht, hätte ich nicht in der lokalen Zeitung gelesen, dass in Kandersteg, der Region, in der ich gewesen bin, bei den letzten nationalen Wahlen 48 Prozent der Stimmen an die rechtsgerichtete, nationalistische Schweizerische Volkspartei gegangen sind.

Ferner stellt sich heraus, dass genau dieses Dorf der jugendliche Lieblingsort des Parteivorsitzenden Albert Rösti ist.

Wie schade, dass es Zeitungen gibt. Hätte ich sie nicht gelesen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass die Einwohner von Kandersteg gemütliche Menschenwesen sind. All diese pausbäckigen Dorfmädchen, die Rösti servieren, all diese solide gebauten Ziegenmelker. Es stellt sich aber heraus, dass je pastoraler ein Ort ausschaut, umso mehr wimmelt es dort von Nationalisten und Rassisten. Je mehr er einem Postkartenbild ähnlich sieht, umso mehr ist er politisch unbedarft, hirnrissig. Je reiner die Würste, umso autoritärer die Persönlichkeitsstruktur. Besser, wir denken gar nicht erst darüber nach, was die kleine Gänse-Marie getan hätte, hätte sie vor 75 Jahren gelebt.

Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich ist die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht von Bomben zerstört worden. Während die anderen deutschsprachigen Staaten sich nach dem Krieg, auf universalistischen Ideen basierend, wieder aufgebaut hatten, suhlt die Schweiz in einem geheimnisvollen Nimbus der Kontinuität. Die Häuser in der Landschaft gleichen alten deutschen Häusern, wie man sie möglicherweise in Heidelberg oder Freiburg sehen würde. An vielen von ihnen sind aber kleine Schilder zu sehen mit Bilbelversen und dem Baujahr – 1512, 1561, 1570. Sie wurden vor dem Kalten Krieg gebaut, vor dem Zweiten und Ersten Weltkrieg, dem französisch-preussischen Krieg, den Kriegen Napoleons, dem Siebenjährigen Krieg und dem 30-jährigen Krieg. Effektiv vor der ganzen deutschen Geschichte. Während all dieser Jahre fuhren die Einwohner fort, ihre Käse herzustellen. All dies aber macht die lokale Kultur nur eng­stirnig und mürrisch.



Isolationismus im Wallis

Noch trostloser ist die Situation im benachbarten Kanton Wallis. Hier ermutigen die lokalen Politiker die Einwohner aktiv dazu, in der Öffentlichkeit traditionelle Trachten zu tragen, um das althergebrachte Kulturerbe zu bewahren, was natürlich auch Touristen in die Gegend bringt. Gleichzeitig ist die politische Stimmung in dieser bergigen Region weiter südlich auffallend isolationistisch. Viele der dortigen Einwohner beschränken sich nicht auf die Forderung, dass die Schweiz der Europäischen Union fernbleibe – sie sind auch gegen die Idee der Eidgenössischen Konföderation an sich. Wie üblich wird dieser Isola­tionismus begleitet von Feindseligkeit gegen alles, was man als ausländisch empfindet. Da das Wallis aber kaum Immigranten kennt, richten Lokalpolitiker ihre Aggressionen gegen ein anderes Opfer: gegen wilde Tiere.

Der Wolfbestand in der Region begann in den 1990er-Jahren zu wachsen, dank Ge­­setzen, die für den Schutz des Wilds gedacht waren. Für die Ortsansässigen sind die Wölfe «fremde Eindringlinge», importiert von blutenden Herzen aus den Grossstädten. «Die Menschen im Wallis sehen die Wölfe als ausländische Intervention, als fremde Einheit», sagte ein lokaler Konservations­-

aktivist gegenüber der «Süddeutschen Zeitung».­ Nationalistische Politiker ermuti­gen die Bürger verschlagen, das Gesetz zu brechen und die Wölfe zu erlegen – als Ausdruck der Autonomie und als das, was sie als gesundes Volksempfinden sehen. Dörfler, die Wölfe erschossen haben, haben sich den Status­ von Helden erworben, ähnlich Elor Azaria, dem «Schützen von Hebron».

Der zentrale Agitator in dieser Beziehung ist Oskar Freysinger, Vorsitzender des kantonalen Zweigs der Schweizerischen Volkspartei, der auch eine wesentliche Rolle spielte in der Kampagne, die zum Bann des Baus von Minaretten an Moscheen in der Schweiz führte. Die Kampagne gewann die Unterstützung rechtsgerichteter Parteien in Österreich und Deutschland, die ebenfalls gegen ihre eigenen, lokalen Wölfe hetzen.

Die schweizerische Xenophobie ist eines der Phänomene, welches den klugen Erklärungen für den Aufstieg der extremen Rechten in Europa den Boden unter den Füssen wegzieht. Es heisst, die Rechte habe ihre Stärke aus der Wirtschaftskrise des letzten Jahrzehnts be­zogen, doch die Schweiz ist so reich und übersättigt wie eh und je. Man sagt, der rechte Flügel sei im Anstieg wegen des Zustroms muslimischer Flüchtlinge, doch in Kandersteg und ähnlichen Gegenden gibt es überhaupt keine Ausländer. Muslime machen weniger als ein Prozent der Bevölkerung der Stadt aus. Höchst wahrscheinlich haben viele der rechtsgerichteten Wähler nie einen Muslim, ob Schiite oder Sunnite, irgendwo anders getroffen als auf ihrem TV-Bildschirm. Es stellt sich heraus, dass wir für den Aufschwung der Rechten auch Engstirnigkeit und schlichten Konservati­vismus zu nennen haben. Und diese Eigenschaften sind eng verknüpft mit der Bemühung, das lokale Erbe zu bewahren.



Das Erbe hat seinen Preis

So gesehen ist die Schweiz das Paradebeispiel für eines der grossen Paradoxe des Tourismus. Wir gehen in ein anderes Land, um uns mit einer anderen Realität vertraut zu machen. Wir sehnen uns nach etwas Authentischem, das noch nicht von der Uniformität verletzt worden ist, nach einem Platz, der der Globalisierung erfolgreich widerstanden hat, und der sein Anderssein und seine charakterliche Eigenschaften bewahrt. Doch das Bewahren des Erbes hat seinen Preis. Politisch gesehen nimmt die Opposition gegen die Globalisierung oft eine hässliche Form an: Fremdenhass und Unterstützung nationalistischer Parteien an der Wahlurne. Rechtsgerichtete Parteien halten sich mit sichtlicher Freude an Traditionen wie lokales Bier oder eine rustikale Lebensart. Vor drei Monaten beschloss die Stadtverwaltung von Venedig, die Eröffnung eines Shwarma-Standes in den Strassen der Stadt zu verbieten. Der Wunsch, das «kulturelle Erbe zu bewahren» geht klar Hand in Hand mit der Feindseligkeit gegen Muslime.

«Europa verändert sich», «Europa ist nicht mehr, was es einst zu sein pflegte», gackern Touristen, wenn sie von einem Besuch des Kontinents zurückkehren. Das Problem mit Europa könnte aber auch andersherum ge­­sehen werden: Dass der Kontinent sich nicht rasch genug verändert. All die Bewegungen zur Bewahrung der Baguette, zur Ausrottung des Smartphones und ein «gemächliches Leben» zu führen, sind generell andere Namen für eine xenophobe und dem Andersartigen gegenüber ablehnende Politik. Die Europäer sehen sich als Tiere der Wildnis, die der Konservierung bedürfen, des Schutzes angesichts der Globalisierung. Sehr oft kann aber nur schwer gesagt werden, wer ausgelöscht wird und wer die Auslöschung besorgt.



Ofri Ilan ist Journalist, Publizist und Literaturkritiker. Er doktorierte in Geschichte an der Tel Aviv Universität und lehrt derzeit am Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg.