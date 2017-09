Die rituellen Bäder von Vilnius

LITAUEN

Ruth Schuster , 8. September 2017

In Litauen wurden Überreste von rituellen Bädern bei einer von den Nazis verbrannten Synagoge ausgegraben

Der freigelegte Boden einer Mikwe in der Grossen Synagoge von Vilnius.

Ein internationales Team von Archäologen hat die Überreste von rituellen Bädern bei der Grossen Synagoge von Vilnius freigelegt, die während des Holocaust von den Nazis geplündert und in Brand gesetzt worden ist. 1965 wurde das Gebäude dann von den Sowjets niedergerissen, als Moskau alles daran setzte, jede Erinnerung an die Juden von Litauen auszulöschen.

Wechselvolle Beziehung

Wie lange Juden in Litauen gelebt haben, ist schwer zu sagen. Die ersten Erwähnungen datieren vom 8. Jahrhundert, doch können Juden auch Jahrhunderte vorher bereits dort eingetroffen sein, als sie nach der zerstörerischen Bar-Kochba-Revolte im antiken Israel weit in alle Welt zerstreut wurden. Wie dem auch sei: Wie viele andere europäische Nationen hatte auch Litauen eine wechselvolle Beziehung mit den Juden. Hin und wieder begrüssten sie sie mit Wärme, doch zu anderen Zeiten verwiesen sie die ganze jüdische Bevölkerung des Landes, wie etwa im Jahre 1495. Acht Jahre später wurden sie wieder zugelassen, doch die Beziehungen zwischen den litauischen Machthabern und den Juden war schlecht und sollten noch schlechter werden.

Die riesige Synagoge von Vilnius wurde im Jahr 1633 vollendet, mehr als 100 Jahre nachdem die Juden wieder nach Litauen eingelassen worden sind. Die Synagoge stand auf dem Terrain eines älteren Gotteshauses, das seinerseits auf den Überresten einer noch älteren Synagoge erbaut worden war.

Als Erstes mussten die litauischen Behörden dieser frühmodernen Periode den Juden gestatten, ein Gebetshaus aus Stein zu errichten. Da es so gross und grossartig war, es aber von Gesetzes wegen verboten war, dass die Kirchen der Stadt an Höhe überboten würden, musste ein beträchtlicher Teil der Grossen Synagoge unterirdisch gebaut werden. Von der Strasse aus gesehen bestand die Synagoge aus drei Stockwerken, doch intern erstreckte sie sich gemäss den Unterlagen über fünf prächtig geschmückte und verzierte Stockwerke.

Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

Am 22. Juni 1941 besetzten die deutschen Nazis Litauen. «Während der Liquidierung des kleinen Ghettos im Oktober 1941 wurde die Synagoge in Brand gesteckt und anschliessend geplündert», sagte Jon Seligman von der Israelischen Antiquitätenbehörde, der das Suchteam leitete. Das war 308 Jahre nach ihrer Errichtung.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs stand das Skelett der Synagoge immer noch. Zwar war sie ausgebrannt und die Möblierung verschwunden, doch hätte sie laut Seligman rekonstruiert werden können. Es sollte jedoch nicht sein. «In den 1950er-Jahren beschloss die litauisch-sowjetische Regierung, die Synagoge und ihre ganze Umgebung zu zerstören», klagte Seligman. Zum Synagogenterrain gehörten Schulen, nicht weniger als zwölf religiöse Lehrhäuser, von denen eines vom Gaon von Vilna geleitet worden ist, eine Bibliothek, koschere Fleischläden und Mikwaot.

Die Ausgrabung basierte auf einem architektonischen Plan vom späten 19. Jahrhundert, der in den städtischen Archiven von Vilna gefunden wurde. Offenbar hätte die Gemeinde das Badehaus restaurieren sollen. Dieser Plan sah das Badehaus mit zwei Haupt-Stockwerken, einer Anzahl von Räumen und einem Dienstflügel vor. Die Archäologen fanden aber nur zwei Bäder und wussten nicht, ob es mehr gegeben hatte.

«Auf dem Plan sind nur zwei vermerkt», sagte Seligman. Ein Indiz für das Vorhandensein mehrerer Bäder ist, so fügte er hinzu, der Um-stand, dass die beiden gefundenen Mikwaot viel kleiner waren, als die Archäologen erwartet hatten. «Wir wissen nicht, wie das Mikwa-Gebäude ausschaute. Wir haben eine Beschreibung über das Mikwa-Erlebnis von einem Jiddisch sprechenden Reiseführer.» Seligman fuhr fort: «Die Wände waren bedeckt mit schwarzer Erde, und Heuschrecken liefen herum. Frösche quakten in den Ecken. Es tönte nicht so, als ob dies ein Ort war, den man gerne besuchen wollte.»

Die Juden von Vilna wurden während des Holocaust ermordet. Von den ursprünglich 130 Synagogen in Vilna blieb nach dem Krieg und der anschliessenden Politik der Sowjets, die Erinnerung an das jüdische Volk auszumerzen, nur eine übrig. Seligman sagte: «Zahlreiche jüdischen Monumente wurden zerstört, so auch Friedhöfe, wobei die Grabsteine als Baumaterial benutzt wurden.»

Kein Sonderfall

Diese sowjetische Zerstörung in Vilnius war kein Sonderfall. Es war eine typische Erscheinung für diese Gegend, dass alle Synagogen, die den Krieg überlebt hatten, zerstört oder zweckentfremdet wurden, etwa als Magazine. An der Stätte, wo die Grosse Synagoge gestanden hatte, errichteten die Litauer eine Schule, die bis zum heutigen Tage dort steht. Und die Juden von Litauen fahren fort, in der einzigen verbliebenen Synagoge zu beten. Keine anderen sind errichtet worden.

Die Ausgrabung der Mikwaot stand unter der Leitung von Seligman, Mantas Daubaras von der litauischen Organisation für das kulturelle Erbe und Richard Freund von der Hartford University.