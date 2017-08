«Die Regierung in Damaskus wird bleiben»

BEIRUT

15. August 2017

Unterstützung des Hizbollah-Chefs für den syrischen Präsidenten.



Laut Scheich Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hizbollahmiliz, sei es an der Zeit, dass politische Führer in aller Welt das Überleben des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad akzeptierten. Anlässlich einer Kundgebung im Distrikt Marjayoun in Südlibanon empfahl Nasrallah der libanesischen Regierung, die Beziehungen zu ihrem kriegszerrissenen Nachbarn zu normalisieren. Innerhalb der politischen Parteien herrscht Uneinigkeit hinsichtlich der Frage ob die Beziehungen zum syrischen Führer normalisiert werden sollen oder nicht. Vor seinem Rückzug 2005 unterhielt Syrien während drei Jahrzehnten eine militärische Präsenz im Zedernland. Die von Iran ausgebildete und finanzierte Hizbollahmiliz hat bedeutende Mittel in das Überleben Assads investiert. Über tausend Hizbollah-Kämpfer sind bei den Kämpfen gestorben, die sie an der Seite syrischer Regierungstruppen ausgefochten haben. «Die Welt sieht es heute als gegeben an, dass die Regierung in Damaskus erhalten bleiben wird», sagte Nasrallah über Syrien. [TA]