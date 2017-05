Die Realität wirft moralische Fragen auf

BASEL

Valerie Wendenburg , 24. Mai 2017

Die Israelitische Gemeinde Basel diskutiert die Erweiterung des Friedhofs für nicht jüdische Ehepartner – und eröffnet damit die überfällige Debatte über die künftige Ausrichtung der Einheitsgemeinde.



Es ist eine richtungsweisende Entscheidung, die die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) in den kommenden Monaten zu treffen hat: Dürfen nicht jüdische Ehepartner von Gemeindemitgliedern künftig auch auf dem Areal des Jüdischen Friedhofs an der Theodor-Herzl-Strasse in Basel bestattet werden oder nicht? Gemeinderabbiner wie auch IGB-Vorstand wissen, dass sie ein heikles Thema zur Diskussion stellen. Das Positive aber schon vorab: Anders als in der Vergangenheit, wird in der Frage um den Friedhof tatsächlich der direkte Austausch mit den Gemeindemitgliedern gesucht. So werden diese in dieser Woche ein Informationsschreiben erhalten, in dem der aktuelle Stand der Dinge wie auch ein mögliches neues Friedhofsreglement beschrieben werden. Ziel ist es, das Thema an der kommenden Gemeindeversammlung (GV) am Montag, 12. Juni, breit zu diskutieren. In den vergangenen Wochen gab es bereits zwei Informationsabende mit Rabbiner Mosche Baumel, an denen Fragen gestellt und ausführlich beantwortet wurden. Das Thema spaltet die Gemeinde, und es ist nicht klar einzugrenzen, wer sich dafür und wer sich dagegen ausspricht. Rabbiner Baumel sagt gegenüber tachles, dass es auch liberal eingestellte Juden gibt, die sich gegen ein solche Öffnung des Friedhofs aussprechen, und viele konservative Gemeindemitglieder, die dafür plädieren. «Es spielen zahlreiche Aspekte eine Rolle», so der Rabbiner, «und es hängt oft auch davon ab, ob die Leute jemanden persönlich kennen, der in einer Mischehe lebt und die Situation einer solchen Familie innerhalb unserer Gemeindestrukturen einschätzen können oder nicht». Er selbst findet es wichtig, hier eine passende Lösung zu finden, sagt aber gegenüber tachles, dass letztendlich der Wunsch der Gemeindemehrheit oberste Priorität hat: «Ich möchte nun hören, was unsere Gemeinde wünscht, und dass sie entscheidet, was für die IGB richtig ist. Eine allgemeine Aussprache zu diesen Thema ist unbedingt nötig.»

Ein Stellvertreterthema

In Gesprächen mit den Verantwortlichen wird deutlich, dass es bei der Diskussion um weitaus mehr geht als um den Jüdischen Friedhof. Zum ersten Mal wird breit und offen innerhalb der Gemeinde debattiert, inwieweit sie sich in Zukunft gegenüber Mischehen öffnen möchte. Soll die IGB Menschen in gemischt-konfessionellen Partnerschaften entgegenkommen oder nicht? Steht die Bewahrung der Jüdischkeit auf dem Spiel? «Dies ist ein sehr wichtiges Thema der Einheitsgemeinde, das wir nun mit der Diskussion um den Friedhof eröffnen. Es geht für viele Menschen um weit mehr als um das geplante Grabfeld», so Rabbiner Baumel. Er gibt zu bedenken, dass viele Gemeindemitglieder selbst noch gar nicht genau wissen, wie sie sich einordnen sollen, da es vieles gibt, das dafür, und vieles, das dagegen spricht in der Angelegenheit. Halachisch stehe das Thema nicht mehr zur Disposition, in dieser Hinsicht seien alle Details geklärt, sagt der Rabbiner. Ins gleiche Horn stösst Mosche Flomenmann, Landesrabbiner von Baden und Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach. Er erläutert gegenüber tachles: «Es gibt einen halachischen wie auch einen moralischen Aspekt.» Halachisch sei eine Öffnung unproblematisch. So ist in Emmendingen bereits 2012 eine Öffnung für nicht jüdische Ehepartner beschlossen worden. Der moralische Aspekt aber wiegt aus Sicht von Rabbiner Flomenmann schwerer: «In Lörrach haben wir unseren Friedhof noch nicht geöffnet. Meiner Ansicht nach würden wir damit ein falsches Signal an die kommende Generation aussenden. Denn es wird der Gedanke vermittelt, dass es für alles eine halachische Lösung gibt. Ich sehe das kritisch.» Er betont aber auch, dass jede Gemeinde diese moralische Frage für sich selbst lösen muss und dass das Thema wahrlich kein neues sei. So gibt es in Deutschland zahlreiche jüdische Friedhöfe mit gemischt-konfessionellen Grabfeldern, auch in Baden-Baden wird bald eines eröffnet. Auch in Grossstädten wie Berlin,- Hamburg, Dresden oder Frankfurt a. M. werden seit langem Juden und Nichtjuden auf einem Friedhof beerdigt. «Ja, wir tun das in Dresden», sagt Rabbiner Alexander- Nachama von der Jüdischen Gemeinde zu Dresden auf Nachfrage. «Auf dem alten Teil des Neuen Jüdischen Friedhofs gibt es keine Trennung zwischen Juden und nicht jüdischen Ehepartnern. Auf dem neuen Teil haben wir ein gemischtes Feld und ein durch einen breiten Weg getrenntes Feld mit Einzelgräbern, auf dem nur Juden beerdigt werden dürfen. Es ist nach der Halacha nicht verboten, dass jüdische und nicht jüdische Ehepartner auf einem Friedhof beerdigt werden können. Durch den Weg gibt es nun auch eine klare Trennung. Daher sehe ich hier keine Problematik.»

Kein Novum

Dass eine Erweiterung des jüdischen Friedhofs für nicht jüdische Ehepartner kein Novum darstellt, zeigt auch die Jüdische Liberale Gemeinde Or Chadasch in Zürich, wo Paare unterschiedlicher Konfession schon jetzt die Möglichkeit haben, gemeinsam auf dem Gemeindefriedhof bestattet zu werden (vgl. tachles 51/2016). Das Thema, das also in anderen jüdischen Gemeinden schon gang und gäbe ist, hat nun auch die Basler Einheitsgemeinde erreicht. Interkonfessionelle Paare sind hierzulande eine Realität: In der gesamten Schweiz sind mehr als die Hälfte aller jüdischen Ehen gemischt-religiös. Dass sich nun auch die Gemeinde in Basel mit dem Thema beschäftigt, ist zeitgemäss und sinnvoll. Gilbert- Goldstein hat als Präsident der Friedhofskommission der IGB die Arbeitsgruppe geleitet, die sich gebildet hat, um das Friedhofsreglement dahingehend anzupassen, die Bestattung für gemischt-religiöse Ehepaare künftig zu ermöglichen. Neben ihm sind in der Gruppe Rabbiner Mosche Baumel, Herbert Wohlmann, Philippe Rothschild als Präsident der Chewra Kaddischa und Charles Sobol vertreten. «Unsere Arbeit ist nahezu abgeschlossen», betont Goldstein gegenüber tachles. «Wir haben während der Erstellung des Dokuments viel diskutiert, denn der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail.» Nun aber hoffe er, das neu ausgearbeitete Friedhofsreglement in den kommenden Wochen dem IGB-Vorstand übergeben zu können. Das ganze Projekt soll mit Hilfe der Informationsschrift an der Gemeindeversammlung vorgestellt werden, damit die Anwesenden sich über das Projekt austauschen und Fragen stellen können. «Es gibt, wie wir festgestellt haben, viele Fragen, Unsicherheiten, Gerüchte und Fantasien», so Goldstein, und er fährt fort: «Ich habe viel Herzblut in das Projekt gesteckt und hoffe natürlich, dass es angenommen wird.» Aber auch wenn es abgelehnt werde, habe allein die Diskussion über das Thema in den Köpfen vieler Menschen bereits einiges verändert. Nach der GV wird es zudem noch eine ausserordentliche Gemeindeversammlung geben, in der es nur um den Friedhof gehen wird.

Halachische Lösung

«In Basel brauchen wir eine Lösung, die mit dem Konzept einer Einheitsgemeinde übereinstimmt, so dass die Bedürfnisse sowohl der religiösen wie auch die säkularen Seite in Betracht gezogen werden», sagte Rabbiner Baumel gegenüber tachles bereits im Dezember. Geplant sei nun ein an den Friedhof angrenzendes, durch eine Hecke abgetrenntes Grabfeld mit einem gesonderten Eingang, auf dem nicht jüdische Menschen mit ihrem jüdischen Ehepartner ihre letzte Ruhe finden können. Der Platz sei in Basel gegeben, die Beerdigung würde allerdings ohne den jüdischen Ritus stattfinden, auch die Chewra Kaddischa sei nicht involviert. Dennoch würde sich die IGB darum kümmern, eine würdevolle Abdankung zu organisieren und bei allen organisatorischen Fragen der Familie zur Seite stehen. Der Vorschlag des separaten Grabfelds in Basel kam auf Empfehlung des rabbinischen Gerichts der orthodoxen Conference of European Rabbis unter dem Vorsitz von Rabbiner Chanoch Ehrentreu aus London. «Die nun ins Auge gefassten baulichen und rituellen Auflagen sind ein guter Kompromiss, in dem einerseits die Halacha genauestens eingehalten wird, andererseits mit der Realität der interreligiösen Ehen ernst umgegangen wird und man nicht die Augen davor verschliesst», so Rabbiner Baumel. Auch mit dem Rabbinat der Israelitischen Religionsgesellschaft Basel (IRG) wurden die halachischen Bedingungen des Projekts besprochen, da der Friedhof in Basel von beiden Gemeinden genutzt wird. Im Zuge der Gespräche hat die IRG ein Gesuch auf ein eigenes Grabfeld zurückgezogen. Aus halachischer Sicht also gibt es offenbar kaum mehr Vorbehalte gegen die Öffnung des Friedhofs für nicht jüdische Ehepartner. Wäre da nicht der moralische Aspekt und die Sorge zahlreicher Gemeindemitglieder, mit einem Schritt in Richtung gemischt-konfessionelle Ehen auch das Risiko einzugehen, die Jüdischkeit ein Stück weit aufzugeben. Auf der anderen Seite ist den Verantwortlichen der Gemeinde offenbar durchaus bewusst, dass ein Ent-gegenkommen nötig ist, möchte man den jüdischen Ehepartner in der Gemeinde halten und die Kinder integrieren. Was für die einen einen Fortschritt darstellt, ist für die anderen eher ein Dilemma. Es ist zu erwarten, dass die Diskussion an der Gemeindeversammlung sehr emotional und lebhaft werden wird. Sie ist aber eine Chance für alle Gemeindemit-glieder, da sie explizit dazu aufgefordert werden, an dieser wegweisenden Entscheidung für die Gemeinde mitzuwirken. 