Die Presse im Visier

BINYAMIN NETANYAHU

8. September 2017

Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu scheint, seine Angriffe gegen unliebsame Teile der Presse, journalistisch gesprochen, zum «Stehsatz» zu machen.

Er lässt keine Gelegenheit aus, um kritisch über ihn berichtende Medienschaffende ins Visier zu nehmen. Vor einigen Tagen griff er die Presse beinahe eine halbe Stunde lang an. Bedachten die Anwesenden in strammer Fraktionsdisziplin jeden Ausfall des Regierungschefs mit wildem Applaus, gingen andere israelische Politiker eher auf Distanz. Der Abgeordnete Bennie Begin (Likud) etwa räumte zwar ein, dass Netanyahus Kritik an der Presse teilweise gerechtfertigt war, meinte im Übrigen aber, die Medien des Landes seien «diversifiziert und ausgeglichen». Ein anderer Likud-Parlamentarier bezeichnete unter dem Schutz der Anonymität gegenüber der «Jerusalem Post» Netanyahus Rede als «peinlich, nicht staatsmännisch, nicht besonders klug, und nicht die Rede eines An-führers». Der Abgeordnete fühlte sich unangenehm berührt. Kein Blatt vor den Mund nahm auch Ex-Premier Ehud Barak, für den der Premier drei P zur Schau gestellt habe: Panik, Paranoia und Psychose. Differenziert äusserte sich Yair Lapid, Chef der Zukunftspartei, der Netanyahu die Rolle des Opfers absprach. «Ich werde in der Presse auch attackiert. Das Recht auf freie Äusserung ist nicht gedacht für angenehme Dinge, sondern für das, was schwerfällt zu hören.» Viele Beobachter werden den Eindruck nicht los, Netanyahu schiesse sich mit seinen Tiraden gegen die Presse bereits auf einen offenbar nicht mehr so weit entfernten Wahlkampf ein. Wer weiss? JU