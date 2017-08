SCHOTTLAND

2. August 2017

Der Mann, der dem Tier dies beibrachte: «Es handelt sich nicht um ein Hassverbrechen.»

Mark Meechan, 29, ein Schotte, der im Mai festgenommen worden ist, weil er dem Hund seiner Freundin den Nazi-Gruss gelehrt hat, dementierte vor Gericht, damit ein Hssverbrechen begangen zu haben. Der Mops namens Buddha, reagiert heute immer mit dem Nazi-Gruss, wenn er Worte wie «Heil Hitler» oder «Vergast die Juden» hört. Meechan postierte Videos von dem den Trick vollziehenden Hund auf YouTube. Meecham wird vorgeworfen, ein Hassverbrechen begangen und ein äusserst beleidigendes Video postiert zu haben. Das ursprüngliche Video, das der Mann im letzten September durch YouTube publizierte, wurde über 2,8 Millionen Mal gesehen. Meecham sagte auf dem Video, er habe den Hund in der Absicht trainiert, seine Freundin zu ärgern. Später veröffentlichte der Mann ein anderes Video, in dem er sich für den ursprünglichen Hunde-Clip entschuldigte. Es sei alles ein Witz gewesen, meinte er. Selber habe er keine derartigen politischen Neigungen, bekräftigte er in dem Video. «Ich entschuldige mich bei der jüdischen Gemeinde für jede Beleidigung, die ich ihnen verursacht haben mag. Das war nie meine Absicht gewesen.» [TA]