Die liberale Weltordnung in der Krise

USA

Andreas Mink , 13. Januar 2017

Der Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident markiert eine dramatische Wende in unbekannte Gewässer – für Amerika und die Welt.

Der Machtwechsel im Weissen Haus am kommenden Freitag könnte die liberale Weltordnung gefährden. Zu diesem Befund kamen jüngst die Harvard-Professoren Nicholas Burns und Stephen Walt an einem Podcast der Elite-Universität. Burns hat eine 30-jährige Karriere als Diplomat auf dem Posten des Nato-Botschafters von George W. Bush beendet. Walt gilt als führender Vertreter der «realistischen Schule» unter Amerikas Politologen. Ihre Aussage mag übertrieben klingen, hält aber einer Überprüfung stand. Seit die USA nach dem Bürgerkrieg vor 150 Jahren die Weltbühne als aufstrebende Macht betreten haben, war der Freihandel ein zentrales Ziel ihrer Aussenpolitik. Amerika ging als führende Industrienation aus dem Zweiten Weltkrieg hervor und legte bereits in der Schlussphase die Fundamente einer auf internationale Institutionen sowie den freien Verkehr von Gütern, Kapital und Ideen gegründeten, globalen Ordnung. Diese band auch kommunistische Mächte zumindest teilweise ein. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der wirtschaftlichen Öffnung Chinas gewann die liberale Ordnung tatsächlich eine globale Dimension.

Das Mittel der Einschüchterung

Aber während die Globalisierung amerikanischen Eliten speziell in der Wirtschaft immensen Reichtum eintrug, führten die von beiden US-Parteien geduldete oder sogar (etwa über das Steuerrecht) geförderte Auslagerung des produzierenden Gewerbes, die wachsende Bedeutung der Finanzwirtschaft und der Boom eines Service-Sektors mit vorwiegend schlecht bezahlten Jobs zu einer Vertrauenskrise breiter Bevölkerungskreise. Diese betrifft die Weltordnung, aber auch deren Eckpfeiler, den politischen Status quo in Washington. Die grosse Rezession von 2008 hat dieses Misstrauen vertieft. Dies hat Donald Trump besser erkannt als seine Konkurrenten bei den Republikanern und Hillary Clinton.

Als streitbarer Aussenseiter, selbsterklärte «Stimme des einfachen (weissen, Anm. d. Red.) Mannes» und Feind des Establishments gewann Trump denkbar knapp die Präsidentschaft. Nun dienen seine Tweet-Attacken, zuletzt auf Meryl Streep, der Aufrechterhaltung dieses Images als starker, unabhängiger und ehrlicher Gegner der von seinen Anhängern gehassten Ordnung in Amerika und der Welt. Als Konstante der Trump-Präsidentschaft dürfte dazu die schon in der Übergangsphase eingeübte Inszenierung immer neuer «Erfolge» speziell bei der Schaffung von Stellen kommen. Er wird so weit als irgend möglich versuchen, eine eigene «Realität» der Grösse und Stärke zu schaffen und zu projizieren. Die Kehrseite wird mit einiger Sicherheit die Einschüchterung von Gegnern sein.

Trump vermag es schon jetzt, Menschen, Konzerne und sogar Staaten in Angst zu versetzen. Dies ist natürlich ein patentes, wenn auch moralisch dubioses Mittel zur Durchsetzung eigener Ziele – und ein Instrument, das Barack Obama nie zu meistern vermochte. Die Republikaner mögen nach seinem Sieg 2008 ein paar Wochen lang vor ihm gezittert haben. Aber sie haben rasch gelernt, dass sie selbst als parlamentarische Minderheit für ihre radikale und totale Blockadepolitik gegen Obama nicht nur keinen Preis zahlen mussten. Wie der bedeutende Politologe Jacob Hacker im tachles-Interview erklärte, hat sich das Mauern der Konservativen schnell für sie ausgezahlt: Sie liessen Obama als schwach und ineffektiv erscheinen. Damit gewann die «Grand Old Party» nun historische Mehrheiten im Kongress, in den Gliedstaaten und obendrein das Weisse Haus.

Unglaubwürdige Attacken

Die Attacken Trumps auf die liberale Weltordnung wirken aus etlichen Gründen unglaubwürdig. Da wäre zunächst der Fakt, dass er und wichtige Figuren seines Teams selbst zu den Gewinnern der Globalisierung zählen. Trump hat sich als globale Marke etabliert, hängt unter anderem von Krediten chinesischer Banken ab und weigert sich weiterhin, Einblick in seine Geschäfte weltweit zu geben oder sich effektiv aus diesen zurückzuziehen. Sein Schwiegersohn und nun offizieller Chefberater Jared Kushner arbeitet laut einem Report der «New York Times» ebenfalls intensiv mit chinesischen Unternehmern zusammen, die anscheinend oft direkt mit der Staatsführung verbandelt sind. Der Aussenminister in spe Rex Tillerson war als Exxon-Chef ein führender Player auf der globalen Wirtschafts-Bühne. Wollen Trump und seine Truppe diese Vorteile nun gegen Handelskriege mit China tauschen? Eher wahrscheinlich ist, dass die Geschäftsinteressen von Trump und zahlreichen Kabinettmitgliedern eine Vielzahl von Interessenkonflikten produzieren.

Aber in Trumps Tweet-Gewittern und den Erklärungsversuchen seiner Umgebung bleibt offen, wie er sich eine neue, internationale Ordnung konkret vorstellt. Noch unklarer sind seine Ideen über die Belebung der amerikanischen Wirtschaft, die er seinen Fans verspricht. Dies sorgt bei Amerikas Verbündeten in Europa und Asien für enorme Beunruhigung. Womöglich schwebt Trump eine Welt der starken Männer vor, die untereinander Deals aushandeln, primär eigene Interessen verfolgen und irgendwie als Beiprodukt für Jobs und Stabilität sorgen. Das wäre die primitive Version einer «multipolaren» Ordnung, wie sie der nun als Trump-Berater wieder ins Rampenlicht getretene Henry Kissinger propagiert.

Der 93-Jährige betrachtet Menschenrechte und Demokratie in diesem Szenarium anscheinend als nette Dreingabe, nicht aber als essenziell. Dabei zerbrach der Sowjetblock auch an den Rufen unterdrückter Nationen nach Mitsprache – eine Entwicklung, die über die «Farbrevolutionen» in Osteuropa und den «arabischen Frühling» fortlief. Forderten Geknechtete dort die Freiheiten der Liberalen Weltordnung, so wurde Trump – nach dem «Brexit» – von einem Verlangen nach Autorität und Homogenität in das Weisse Haus getragen. Doch egal, wie das Ergebnis ausschaut – Bevölkerungen werden ihre Forderung nach Mit- und Selbstbestimmung daher auch in der Trump-Ära kaum aufgeben.

Wall Street als Nutzniesser

Damit sei kurz die Innenpolitik angesprochen. Die Republikaner verfügen nun über Mehrheiten, wie sie ihnen zuletzt 1930 zur Verfügung standen. Angefangen bei den langjährigen Plänen ihres Mehrheitsführers im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, spricht vieles dafür, dass sie diese Macht nun zu einer frontalen Attacke auf die Errungenschaften der Demokraten von Franklin D. Roosevelt über John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson bis Barack Obama nutzen werden. Das würde den Rückbau der enormen Ausweitung staatlicher Macht in der Gesellschaft unter dem Vorzeichen des «New Deal» bedeuten. Davon würde nicht zuletzt die in Trumps Kabinett stark vertretene Wall Street als Nutzniesser einer «Privatisierung» von Renten, Krankenversicherungen und sonstiger staatlicher Leistungen profitieren.

Jüngst wurde aus Trumps Umgebung publik, dass er diese Pfeiler des sozialen Netzes nicht antasten möchte. Aber er propagiert eine umfassende Deregulierung zum Wohle der Privatwirtschaft und trägt die von den Republikanern im Kongress angestrebten drastischen Steuersenkungen mit. Zusammen mit der von Trump ebenfalls angekündigten Aufrüstung der Streitkräfte kann dies nur zu einer Explosion der Staatsverschuldung führen. Und dies könnte die Privatisierung des sozialen Netzes bald «unvermeidlich» machen. Das – ohnehin im Vergleich zu Europa viel schwächere – soziale Netz Amerikas war aber die innenpolitische Kehrseite der von Roose-velt zur Verhinderung zukünftiger Weltkriege initiierten liberalen Weltordnung. Offene Märkte zum Wohle eine vitalen Exportindustrie, an deren Gewinnen das Wahlvolk direkt als Arbeitnehmer und indirekt als Empfänger staatlicher Existenzhilfen teilhat. Und aus dieser wirtschaftlichen Kraft heraus kann Amerika die liberale Weltordnung nötigenfalls mit Gewalt aufrechterhalten: Das waren Grundgedanken des «New Deal».

Die Rolle von Chuck Schumer

Diese Logik scheint nicht mehr zu greifen. Und seitens der Demokraten ist momentan kaum absehbar, ob die geschlagenen und zwischen Moderaten und Linken gespaltenen Demokraten auch nur eine gemeinsame Haltung Trump gegenüber finden. Hier wird der neue Fraktionsführer der Demokraten im Senat eine Schlüsselrolle spielen, der New Yorker Chuck Schumer. Der Sohn einer jüdischen Familie aus Brooklyn gilt als brillanter «deal maker», steht aber politisch eher im Zentrum seiner Partei. Da die in New York ansässige Finanzindustrie zu seiner Basis zählt, betrachten Linke Schumer skeptisch als «Mann der Wall Street». Demokraten wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren befürchten nun, dass Schumer gegenüber der konservativen Mehrheit und Trump zu wenig Rückgrat aufbringt. Aber der 66-Jährige ist ein machtbewusster Kämpfer. Er hat als Wahlstratege wesentlich zu den Erfolgen der Linksliberalen bei den Wahlen 2006 und 2008 beigetragen, die Obama Kongressmehrheiten schufen.

Am Ende müssen sich auch die Demokraten nun fragen, ob Trump mit seiner unausgegorenen Kritik am «business as usual» in Amerikas Innen- und Aussenpolitik nicht doch ein Stück weit recht hat. Der als militärisches Rückgrat der liberalen Weltordnung aufgerichtete nationaler Sicherheitsstaat von Militär, Geheimdiensten und privaten Dienstleistern dürfte rund 800 Milliarden Dollar im Jahr kosten. Aber dennoch kann Amerika in dem Krisengürtel von Nordafrika bis zum Hindukusch weder Frieden noch Ordnung stiften. Und Putins Hacker durften seit dem Sommer 2015 Demokraten und – sofern Meldungen vom Dienstagabend korrekt sind – womöglich auch Trump persönlich attackieren, ohne dass die Obama-Regierung rasch und handfest reagiert hätte (vgl. S. 4). 