Die Kluft zwischen  Sein und Schein

ISRAEL

Jacques Ungar, 15. September 2017

Vor den hohen Feiertagen ist der israelische Premier vor allem damit beschäftigt, gute Miene zum bösen Spiel zu den Affären zu machen, die auch seine engste Familie betreffen.



Je näher das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana – es beginnt am Abend des 20. Septembers – rückt, umso deutlicher zeigt sich dieses Jahr die Diskrepanz zwischen Sein und Schein. Der Graben, der sich aufgetan hat oder der noch nicht geschlossen werden konnte zwischen dem, was das jüdische Volk in Zion (und im erweiterten Sinn die ganze Judenheit der Welt) sich für das nächste Jahr wünscht, und dem, was die Realität ihnen bietet, in vielen Fällen aufzwingt, ist unverändert tief und, so scheint es zumindest, tiefer bis unüberbrückbar geworden. Politisch-gesellschaftliche Dauerbrenner in den diversen Diskussionszirkeln im Lande sind seit geraumer Zeit die diversen Affären, die die israelische Führung bis ganz weit nach oben in Beschlag nehmen. Hin und wieder machen dabei auch Mitglieder der Spitzenprominenz Bekanntschaft (oder feiern Wiedersehen) mit Haftzellen, in die sie sich zwecks Verhören durch eigens dafür ausgebildete Polizeibeamte begeben müssen. Meistens folgt darauf vor der Freilassung eine mehr oder weniger lange Periode Hausarrest mit einschränkenden Auflagen. In schwerwiegenden Fällen wird der unfreiwillige Verhöraufenthalt jedoch von einer Haftverlängerung abgelöst.

Lukrative Bestechungssummen

Was die Affären angeht, steht finanziell unangefochten die sogenannte U-Boot-Affäre an der Spitze, bei der es um Milliardenaufträge für deutsche U-Boote und angeblich um entsprechend lukrative Bestechungssummen geht. Finanziell viel bescheidener nimmt sich da der Knatsch aus, in den kurz vor den Feiertagen noch der israelische Supermarkt-König Rami Levy verwickelt erscheint. Nun, die 20 Millionen Schekel Steuerbefreiung, die Levy sich mit Hilfe von Freunden beim Bau einer neuen Riesenfiliale bei Mewasseret Zion ans Bein streichen wollte, sind auch nicht von schlechten Eltern. Zuerst muss sich aber noch eindeutig herausstellen, dass Levy die krummen Dinge tatsächlich gedreht hat, die die Beamten ihm zur Last legen. Peinlich ist auf jeden Fall jetzt schon der Umstand, dass Rami Levy bis dahin als der Mister Saubermann unter den zu Multimillionären gewordenen Unternehmern gegolten hat, der am Anfang seiner Karriere noch die Ware seines Vaters per Schubkarren auf den Märkten Jerusalems feilbot. Wenn er nur nicht wieder dorthin zurückkehren muss ...

Pikant, weil Binyamin und Sara Netanyahu im Zentrum der Sache stehen, ist sodann die sogenannte Geschenkaffäre. Sie sollen laut den Verdächtigungen der Untersuchungsbeamten von Freunden aus dem In- und Ausland Geschenke (wie extrem teuren Champagner und Zigarren) im Wert von mehreren hunderttausend Dollar empfangen haben. Ob die Sache wirklich so simpel ist, wie Netanyahus Anwälte es behaupten – es sei nichts Ehrenrühriges, wenn man von guten Freunden Geschenke erhalte –, wird sich noch zeigen müssen.

Die Premiersgattin im Visier

Nicht weniger pikant sind die Beschuldigungen gegen Sara Netanyahu persönlich, welche die Haushaltsausgaben in der offiziellen Residenz weit über das erlaubte Mass hinaus habe anschwellen lassen. Vor wenigen Tagen gab Generalstaatsanwalt Avichai Mendelblit seinen Entschluss bekannt, in der Sache Anklage gegen die «First Lady» zu er-heben, allerdings erst nach einer ihr zustehenden Anhörung. Konkret soll Sara Netanyahu gegen besseres Wissen und Gewissen von externen Chefköchen besonders teure Mahlzeiten bestellt haben, was gegen die Regeln verstosse. Anschliessend soll sie versucht haben, ihr Handeln zu verschleiern. In der Sache wird schon seit über zwei Jahren ermittelt. Das prominente Ehepaar macht Meni Naftali, den ehemaligen Haushaltschef, für die übertriebenen Ausgaben verantwortlich, obwohl diese sowohl vor seiner Anstellung als auch nach seinem Rauswurf aus der Residenz angefallen sein sollen.

Auf Facebook nahm Premier Netanyahu namens der Familie seine Ehegattin in Schutz. Die Behauptungen seien «absurd» und würden sich als grundlos erweisen. Sara Netanyahu sei eine «tapfere und ehrliche Frau», die nie etwas Unrechtes getan habe. Neben ihrer Arbeit als erfahrene pädagogische Psychologin, als welche sie wöchentlich Kinder behandle, verbringe sie viel Zeit mit krebskranken Kindern, Holocaust-Überlebenden und alleinstehenden Soldaten.

Vor dem Abflug an der Seite ihres Gatten nach Argentinien sprach eine sichtlich ge-rührte Sara Netanyahu diese Woche dem Volk Dank aus für die «vielen, vielen Sympathie-bekundungen», die sie in diesen «schwierigen Zeiten» erreichten. Kenner der Szene schlies-sen aber nicht aus, dass die Zeiten für die Netanyahus noch viel, viel schwieriger werden könnten.

Antisemitische Karikatur

Ein erstes Anzeichen bevorstehender Hürden für Israels Spitzenfamilie ist die antisemitische – ein anderes Adjektiv wäre in diesem Fall kaum angemessen – Karikatur, die Netanyahus jüngerer Sohn Yair vor dem letzten Wochenende auf Facebook publiziert hat (vgl. S. 10). Besonders abstossend war dabei das Gesicht des jüdischen Tycoons George Soros, das Nazis nicht unvorteilhafter hätten darstellen können. Die mit «anderen populären Bildern von rassistischen Verschwörungs-Sites» («Haaretz») gewürzte Karikatur stellte Soros als die treibende Kraft hinter Führern des Protestes gegen angebliche Korruption in der Residenz des Premierministers dar. Zu sehen waren unter anderem Erzfeind Ehud Barak und der gefeuerte Haushaltschef Meni Naftali.

Nicht weniger abstossend und aufs Höchste unverständlich ist das tagelange Ausbleiben jeglicher Reaktion der Eltern Netanyahu auf diese Untat des Sohnes. Israelische Medien sprachen von einem «ohrenbetäubenden Schweigen», das die Öffentlichkeit vielleicht sogar als stillschweigende Zustimmung des Premiers zu den fragwürdigen Ansichten des Sohnes interpretieren könnte.

Die tachles-Redaktion hat sich hier bewusst auf eine skizzenhafte Darstellung von Situationen beschränkt, die möglicherweise dazu angetan sind, die Feststimmung und den Beginn des neuen jüdischen Jahres zu trüben. Einerseits wollten wir das Kind nicht mit dem Bad ausschütten, aber andererseits kann uns auch nicht daran gelegen sein, unseren Lesern etwas vorzumachen mit dem Allerweltsspruch, es werde schon alles gut werden. Dazu ist es natürlich nie zu spät, doch angesichts der erwähnten Fakten und Spekulationen bedarf es dafür eines immer stärkeren Einsatzes unsererseits, gepaart mit einem schon bald nicht mehr plausiblen Gottvertrauen. 