Die jüdische Hutmacherin der Queen

STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 30. Juni 2017

William Shakespeare schrieb in «Henry IV»: «Uneasy lies the head that wears a crown» – und das bedeutet nichts anderes, als dass der Monarch mit seiner immensen Verantwortung stets gefordert ist. Das gilt nun ganz besonders für die Queen im Brexit-Taumel ihrer Untertanen. Jetzt aber war es nicht die Krone, die das von so gros­ser Verantwortung gebeugten Haupt bedeckte, sondern ein Hut. Die Queen liebt, wie jeder weiss, Hüte über alles, nie würde sie ohne Hut (oder im Fall des schottischen Schlosses Balmoral: ohne Kopftuch) einen ihrer Paläste verlassen. Im Verlauf ihrer jahrzehntelangen Herrschaft über das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien und Neuseeland, der längsten der britischen Geschichte, liess sie von ihren Hofdamen zahllose dieser oft extravaganten, farbenprächtigen, aber stets eleganten Kopfbedeckungen auf das königliche Haupt setzen: Auf weit über 5000 wird die Anzahl der königlichen Hüte geschätzt, die vor allem beim königlichen Pferderennen Ascot­ stets auf allgemeine Beachtung stossen.

Doch noch nie hat ein königlicher Hut so viel Aufsehen erregt wie vor einer Woche, anlässlich der traditionellen «Queen's Speech», der rituellen Verlesung des Regierungsprogramms bei der Parlamentseröffnung im Oberhaus, das der Monarchin von der Regierungschefin, der konservativen Premierministerin Theresa May, in die Feder diktiert wurde. Denn traditionsgemäss sollte bei diesem wichtigen Anlass selbstverständlich nicht ein Hut, sondern die Staatskrone, die «Imperial State Crown» das königliche Haupt bedecken. So war

es immer, in den 65 Jahren ihrer Herrschaft, und so sollte es auch dieses Jahr sein. Aber nein: Statt Krone hatte die Queen auf dem goldenen Thron im House of Lords einen bürgerlichen Hut aufgesetzt. Aber was für einen: Er hatte die tiefblaue Farbe der Europaflagge, und es zierten ihn kleine goldene Blüten, welche den goldenen Sternen auf der EU-Flagge zum Verwechseln ähnelten.

Augenblicklich brachen die Spekulationen in sozialen und anderen Medien als «Twitterstorm» über die Nation hernieder: Das konnte doch kein Zufall sein, kein verspielter Gag der königlichen Modistin, kein geschmäcklerisches Farbenspiel – das war, unverkennbar und ganz eindeutig eine Anspielung auf die Europaflagge. Was aber hatte dieser nie dagewesene königliche Eklat zu be-deuten? Es gehört ja seit 1689 zu den ehernen Grundsätzen der britischen Monarchie, dass der konstitutionelle Monarch keinerlei politische Position­ einnehmen darf, sich in Sachfragen einer Meinungsäusserung strikte zu enthalten hat und keinerlei Präferenz für die eine oder andere Partei zeigen soll.

Dies gilt insbesondere für die immens wichtige Brexit-Frage. Die viertelstündige «Most Gra­cious Speech» enthielt denn auch nicht weniger als acht Gesetzesvorhaben, die sich mit Brexit befassten – aber der Hut sprach eine andere Sprache. Dieser schien das genaue Gegenteil der Regierungsposition von Premierministerin Theresa May zu verkörpern: «Remain» – Verbleib in der EU. Sollte die 91-jährige Monarchin der (ihr angeblich­ nicht sehr sympathischen) Premier-ministerin May gleichsam den Fehde-Hut zugeworfen haben – mit einem schalkhaften Augenzwinkern? War der blaue Hut mit den goldenen Blümchen ein politischer Wink? Wir werden es wohl nie erfahren. Eines der grossen Mysterien der britischen Monarchie.

Kein Mysterium, aber bisher völlig unbekannt, war die Lebensgeschichte einer der bedeutendsten Hutmacherinnen der Queen: Herta «Georgette» Groves, die vor einem Jahr im Alter von 96 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam: Sie war aus einem Konzert in der renommierten Wigmore Hall gekommen, als sie von einem­ Lastauto umgefahren wurde – mit tödlichen Folgen. Herta Groves, die, rüstig bis zuletzt, im vornehmen St. John’s Wood in Nordlondon wohnte, stammte aus einer jüdischen Mittelklasse-Familie in Wien. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass sie bereits mit 19 Jahren jüdischen Frauen bei ihrer Flucht aus Wien vor den Nazis geholfen hatte: In der Wohnung ihrer Eltern organisierte­ sie improvisierte Kurse für Frauen,

so dass diese Arbeitsvisa erhalten konnten. Ihr selbst gelang die Flucht nach London – mit nur 17 Schilling in der Tasche. Kurz darauf starb ihr Vater Wilhelm an Lungenentzündung: Er war mit vorgehaltener Schusswaffe bei Minustemperaturen in ungenügender Kleidung zum Schneeschaufeln auf Wiener Strassen gezwungen worden. Mutter und Schwester wurden in ein Konzentrationslager in Lettland deportiert und wurden­ dort 1942 ermordet.

Die noch nicht 20-jährige Herta Groves startete im Exil bald ein eigenes kleines Unternehmen, die London Hat Company, in der sie Hüte nach Haute-Couture-Entwürfen herstellte. Ihr Unternehmen war überaus erfolgreich, die Hut-Designerin begann ihre Hüte zu exportieren; nach dem Krieg wurden auf dem ganzen Kontinent Niederlassungen ihres Unternehmens gegründet – selbst in Deutschland. Mit grossem Talent und enormem Fleiss brachte sie es zu einem beträchtlichen Vermögen; die London Hat Company wurde zur ersten Adresse für Hüte im ganzen Empire. Die Creme der englischen Oberschicht gehörte zu ihrem Kundenkreis – und bald auch die stets auf exklusive Hüte erpichte Königin Elizabeth II. Ihrem Exilland erwies sie stets Dankbarkeit: «Die Briten haben mir die Chance zu einem Neustart für mein Leben gegeben.» Obwohl sie ihre Erfahrungen und das Schicksal ihrer Familie in der kalifornischen Shoah-Stiftung protokollieren liess, sagte sie stets: «Ich spreche in der Öffentlichkeit niemals über den Holocaust – ich rede nur über Hüte.» Dennoch stellte sie fest: «Die Botschaft des Holocaust darf nicht in Vergessenheit geraten. An sie muss in künftigen Generationen erinnert werden.»

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.