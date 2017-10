Die jüdische Bevölkerung wächst

IRLAND

16. Oktober 2017

Zunahme zwischen 2011 und 2016 fast 30 Prozent.

Nach einem sich über mehrere Jahrzehnte hinweg erstreckenden Rückgang wuchs die jüdische Bevölkerung Irlands laut einem Bericht der «Irish Times» zwischen der vorletzten Volkszählung von 2011 und der letzten von 2016 um 28,9 Prozent auf 2557 Personen. Mit 1539 Juden leben über die Hälfte davon in der Hauptstadt Dublin. Die vorliegenden Zahlen sind für Viele eine nicht kleine Überraschung, dachte man doch seit langem schon, dass die jüdische Bevölkerung dieses Staates sich in einem Niedergang befinden, nachdem sie im Nachkriegsjahr 1946 mit fast 4000 einen Höhepunkt erreicht hatten. Die Zahlen für 2016 waren die höchsten, die seit 1971 registriert werden konnten. Die «Irish Times» führt diese Entwicklung auf den Zustrom junger jüdischer Geschäftsleute zurück, die mit multinationalen amerikanischen High-Tech-Konzernen zusammenarbeiten, die auf der «grünen Insel» Filialen errichtet haben. Die Zeitung bemerkt ferner, dass die überwiegende Mehrheit der Neuankömmlinge «dem Trend junger Menschen mit anderen Glaubensbekenntnissen folgen und hauptsächlich säkular und nicht-praktizierend sind». Laut jüdischen Quellen in Irland könnte die effektive Zahl der Juden im Land sogar schon über 3000 liegen, da offensichtlich nicht alle in Mischehen lebenden Juden oder Jüdinnen ihre Religion in der Volkszählung angeben wollten. [TA]