Die IGB dankt Basel

STANDPUNKT

Iris Sobol und Guy Rueff, 11. Oktober 2017

Ende letzten Jahres kündete das Büro von Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu einen internationalen Kongress anlässlich des 120. Jubiläums des Ersten Zionistenkongresses von 1897 im Musiksaal des Basler Stadtcasinos an. Nach Monaten von Spekulationen und schwieriger Kommunikation mit Israel folgte letztlich die Absage des Anlasses.

Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) war vom ersten Besuch einer israelischen Delegation an involviert, zusammen mit den Verantwortlichen von Regierung, Staatskanzlei sowie Sicherheitsbehörden der Stadt Basel und eidgenössischen Vertreten. Wir haben über die Monate in einem intensiven Dialog sehen und erleben können, mit wie viel Engagement, Vorarbeit, Abklärungen und hohem Mass an Verständnis für die spezifische Situation des Anlasses die Basler Exponenten umsichtig agierten und auch mediale Kommunikation aus Israel nüchtern absorbierten. Da wurden viel Arbeit, viele Stunden der Abklärungen und versuchter Organisation für den Fall investiert, dass Basel Ende August einen internationalen Kongress mit – wie Israel das angekündigt hatte – 1000 Gästen aus aller Welt inklusive Staatsgästen beherbergt hätte.

Die Basler Regierung, die Staatskanzlei und die Polizei zeigten sich von Anfang an für alle geplanten Anlässe sehr offen und hilfsbereit und bemühten sich speziell um die geplante Durchführung dieses Grossanlasses mit Ministerpräsident Netanyahu und weiteren illustren Gästen. Der Anlass wurde schliesslich aus «zeitlichen und organisatorische Gründen» abgesagt.

Wir als Basler jüdische Gemeinde konnten als Mittler jederzeit auf ein offenes Ohr bei den Basler Behörden zählen, und die in diversen israelischen und anderen Medien geäusserten Bedenken über das fehlende Wohlwollen Basels zur Organisation eines solchen Grossanlasses mit israelischer Beteiligung haben wir nie so empfunden, sondern das Gegenteil erlebt. Wir stiessen auf grosse Hilfsbereitschaft und Initiative zur Ermöglichung. Dafür und für eine kons-truktive Kooperation möchten wir uns bedanken. Natürlich freuen wir uns, wenn auch künftig die Rolle Basels bei der Staatsgründung Israels weiter positiv in die Welt ausstrahlen kann, und wir hoffen, dass in Zukunft der eine oder andere Anlass diese historischen Ereignisse würdigen und reflektieren wird.

Guy Rueff ist Präsident und Iris Sobol Vizepräsidentin der Israelitischen Gemeinde Basel. Sie war Vertreterin des Vorstands in den Delegationen der IGB.