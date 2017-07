Gut drei Dutzend Autorinnen und Autoren aus aller Welt werden noch bis zum Sonntag, 2. Juli, am Internationalen Literaturfestival Leukerbad ihre Werke vorstellen. Im Oberwalliser Bäderdorf findet die 22. Ausgabe des Literaturfestivals statt. Zu Gast ist unter anderem der österreichische Schriftsteller Robert Menasse, der in Leukerbad aus seinem mit Spannung erwarteten Roman «Die Hauptstadt» liest, der im September erscheint. Robert Menasse wurde 1954 in Wien geboren und studierte Germanistik, Philosophie sowie Politikwissenschaften in Wien, Salzburg- und Messina. Anschlies-send lehrte er als Lektor für öster-reichische Literatur und als Gastdozent am Institut für Literaturtheorie an der Universität São Paulo in Brasilien. Seit seiner Rückkehr aus Brasilien 1988 lebt Robert Menasse als Literat und kulturkritischer Essayist hauptsächlich in Wien. Nach dem viel beachteten Essay «Der europäische Landbote» (2012) erschien 2014 «Heimat ist die schönste Utopie», worin er Anstösse zur Weiterentwicklung des europäischen Projekts gibt. Als ihm im Jahr 2013 der Heinrich-Mann-Preis verliehen wurde, hiess es in der Begründung der Jury: «Er ist ein Aufklärer von altem Schlag, er nimmt keinerlei Rücksichten, erst recht nicht auf die Aufgeklärten.» Nachdem 2007 sein Roman «Don Juan de la Mancha oder die Erziehung der Lust» er-schienen ist, erscheint nun nach zehn Jahren Menasses grosser Europaroman.