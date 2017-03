Die Hamas probiert einen Neuanfang

ISRAEL

9. März 2017

An der Grenze zu dem Gaza-Streifen eskalieren Spannungen zwischen dem israelischen Militär und der Hamas. Gleichzeitig erneuern die Islamisten ihr Programm grundlegend.

Die Hamas will zurück in das internationale Rampenlicht und aus dem Schatten des syrischen Bürgerkrieges, sowie einer weitgehenden Isolation ausbrechen. Dafür sprechen neue Initiativen der radikalen Islamisten, die den Gaza-Streifen seit 2007 regieren. So plant die Gruppe die baldige Anerkennung eines palästinensischen Staates in den Grenzen vor dem Sechstage-Krieg von 1967. Dies soll im April formell im Rahmen einer Novelle der Hamas-Charter verkündet werden.

Die Islamisten sprechen damit zwar weiterhin keine Anerkennung für einen jüdischen Staat – also Israel – aus. Aber anhin war ein palästinensischer Staat auf dem gesamten Territorium zwischen Mittelmeer und Jordan das zentrale Ziel der Gruppe. Die neue Formel würde Israel also zumindest implizit anerkennen.

Die Abkehr von dem ursprünglichen Ziel kam auf einer Tagung der Hamas-Führung in Doha, Katar, zustande. Dort erklärte die Organisation auch einen vollständigen Bruch mit der Muslim-Brüderschaft in Ägypten. Auch dies stellt fast eine Revolution dar: Die Hamas entstand 1988 in Gaza als Ableger der Ende der 1920er Jahre in Ägypten gegründeten Muslimbrüder. Damit sendet die Hamas vor allem ein Signal an die Militär-Regierung in Ägypten, welche die demokratisch gewählte Regierung der Muslim-Brüder 2013 nach einer kurzen Amtszeit gestürzt hat.

Anschliessend brach das Militär-Regime die Zusammenarbeit mit der Hamas ab und suchte eine Annäherung an Israel. Nun wollen die Islamisten anscheinend aus der so geschaffenen Isolation ausbrechen. Seit Jahresbeginn reisen Vertreter der Organisation nach Kairo, um die Beziehungen mit den Ägyptern zu verbessern. Was dies im Zusammenhang mit den neuen Spannungen an der Grenze zu Gaza mit dem israelischen Militär bedeutet, erscheint derzeit unklar. Ein neuer Waffengang mit Israel käme einem Selbstmord für die Hamas gleich. Auf Unterstützung Ägyptens dürfte die Gruppe dabei keinesfalls rechnen können. [AM]