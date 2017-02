Die Golan-Souveränität

Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten hat eine echte Gelegenheit geschaffen, die Debatte über Israels «Kompensation» angesichts des Nuklarabkommens mit Iran neu zu eröffnen.

Israel muss seine Strategie neu formulieren, um seine Souveränität auf den Golanhöhen zu sichern und die neue Administration zu überzeugen, dass ein untrennbarer Link besteht zwischen Israels Souveränität auf dem Golan und der Eindämmung der iranischen Bestrebungen im Nahen Osten.

Trump versteht die Gefahr bestens, die Iran für die Region darstellt. Er hat das Nuklearabkommen als eine «Katastrophe für Israel» beschrieben, und er ist sich offensichtlich der Notwendigkeit des Ausgleichens der entstandenen Gleichung wohl bewusst.

Binyamin Netanyahus Ersuchen um Anerkennung der israelischen Souveränität auf dem Golan durch die USA deutet an, dass Israel begreift, dass die Forderung nach modernen Waffen als Antwort auf die wachsende Stärke Irans nicht ausreicht. Die angemessene strategische Kompensation für das Nuklearabkommen, soweit es Israel betrifft, ist die permanente Fixierung der Pufferzone von Israels Souveränität: Danach sollte die Achse Teheran-Ein Gev ausserhalb von Kuneitra verlaufen und nicht entlang des Ufers des Kinneretsees. Das ist der einzige Weg, um das Aggressionspotenzial der Iraner auf der anderen Seite der Golan-Grenze im Zaume zu halten.

Die internationale Anerkennung von Israels Souveränität über den Golan ist nicht nur in Israels Interesse, sondern vor allem im Interesse von all jenen, die die Region zu stabilisieren und Irans wachsenden Einfluss auf sie zu bremsen wünschen. Am wichtigsten: Die Wirklichkeit im Feld ist wichtiger als vergangene Fixierungen. Auf den Golanhöhen gibt es keinen Horizont ausser dem israelischen. Weder radikale sunnitische Gruppen und Organisationen noch eine iranisch-Hizbollah-Assad-Präsenz am Kinneret würde eine Stabilisierung der Region sicherstellen und diese rehabilitieren. Die internationale Gemeinschaft muss sich mit den geostrategischen Auswirkungen des Zusammenbruchs des Nahen Ostens abfinden. Die nahöstlichen Grenzen, so wie wir sie im letzten Jahrhundert gekannt haben, verschwinden vor unseren Augen. Eine Anerkennung der israelischen Souveränität über den Golan ist ein offensichtlicher Schritt im Rahmen einer Neubildung der Region durch Abgrenzungen, vor allem auf syrisch-irakischem Gebiet, das eine irreversible Veränderung durchgemacht hat.

Das Potenzial der Administration Trump, eine konstruktive Debatte mit Russland über den Nahen Osten abzuhalten, wie auch die vollständige Abhängigkeit Assads von Russland, können Israels Interessen auf dem Golan dienen. Israel muss bestrebt sein, seine Interessen hinsichtlich eines Arrangements für die Zeit nach dem Krieg in Syrien mit den USA und Russland zu koordinieren, damit seine Bedürfnisse in den Kontakten unter den Mächten über die Zukunft von Syrien und des Regimes Assad in Betracht gezogen werden.

Das Thema der amerikanischen Anerkennung der israelischen Souveränität auf dem Golan wurde während des Treffens von Netanyahu und Trump diskutiert. Eine solche Anerkennung wäre eine historische Gelegenheit, um die Erwartungen mit der internationalen Gemeinschaft zu koordinieren, unter der Führung der US-Administration und des Kongresses – nicht nur hinsichtlich der Herrschafts-Alternativen in der Gegend zwischen den Aussenbezirken von Quneitra und den Gestaden des Kinneret, sondern im übergeordneten Kontext der Stabilisierung der Region. Für Israel ist die Zeit optimal, um historische Errungenschaften zu erzielen, was hauptsächlich in einem Widerruf der «Heiligkeit» der Grenzen von 1967 bestehen würde, in der Einsicht der Notwendigkeit zur Veränderung der Grenzen in der Gegend und deren erneuter Fixierung entsprechend den gegenwärtigen Realitäten.

Israels Erfolg hängt von der Fähigkeit seiner Führung ab, die Gunst der Stunde zu erkennen und aus der Zone der Bequemlichkeit heraus und hinein in eine Umgebung der Unsicherheit zu navigieren. Es muss versuchen, die Vorgänge in der Region dahingehend zu beeinflussen, dass eine neue sicherheits-strategische Gleichung entstehen würde.

Zvi Hauser ist Anwalt und war israelischer Kabinettssekretär in den Jahren 2009–2013.