JERUSALEM

12. Juli 2017

Das Schweizer Team jubelt erneut. Diesmal mit dem Schwimmer Ramas Terner.

Das Schweizer Team hat sich an der Makkabiade in Israel die dritte Medaille gesichert. Tamas Terner, Schwimmer aus dem Tessin, hat Bronze im Rennen über 4x200 Meter Freistil gewonnen. Ein Deutscher, ein Brite und ein Ungare waren mit Terner im Team. Maccabi Schweiz schreibt auf seiner Facebook-Seite: «Diese Medaille feiern wir so sehr, als gehöre sie uns alleine. Kaum einer hat sie so verdient wie Tamas, der sie im ersten Rennen um eine Hundertstelsekunde verpasste.» Tamas selbst sagt: «Ich bin sehr glücklich. Das Design der Medaille gefällt mir sehr. Sportlich hat sie für mich zwar nicht den gleichen Wert wie eine Medaille in einem Einzelrennen, aber ich bin dennoch froh. Mein Hunger nach einer Medaille war riesig. Ich danke Maccabi Schweiz für die Unterstützung.» TA