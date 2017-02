ARNON MILCHAN

Jacques Ungar, 10. Februar 2017

Premierminister Binyamin Netan-yahu ist gegenwärtig zwar mit internationalen Reisen mehr als beschäftigt (nach London werden die Vorbereitungen für Washington, Singapur, Fidschi und Australien in Angriff genommen), doch im Hintergrund köchelt die gegen ihn und seine Familie laufende polizeiliche Korruptionsuntersuchung munter weiter. Als vorerst jüngstes Element in diesem wuchernden Mosaik der Spekulationen, Beschuldigungen und Dementi brachte das Zweite israelische TV-Programm die Vermutung, dass die persönliche Assistentin des Hollywood-Produzenten und bis vor kurzem noch unbestrittenen Netanyahu-Freunds Arnon Milchan vor der Polizei Zeugnis abgelegt hat hinsichtlich der Geschenke, die er dem Ehepaar Netanyahu gemacht haben soll. In der TV-Story wurde berichtet, dass die Assistentin als Vermittlerin zwischen dem Regierungschef und Milchan gewirkt hat. Sie soll die Geschenkwünsche des prominenten Ehepaars entgegengenommen haben und für deren prompte Abwicklung zuständig gewesen sein. Laut dem TV-Bericht bezeichneten in den Fall verwickelte Quellen die Aussage der (namentlich nicht genannten) Assistentin als «dramatisch». Der Gesamtwert der Geschenke wird dabei mit bis zu 700 000 Schekel beziffert.