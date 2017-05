Die Angst vor dem Freund

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 19. Mai 2017

Das Zitat «Quidquid id est timeo Danaos et dona ferrentes» ist bekannt. Die sinngemässe deutsche Übersetzung lautet: «Was auch immer es ist, ich fürchte die Danaer, auch wenn sie Ge-schenke bringen.» Populär umformuliert: Ein Geschenk, das sich für den Empfänger als unheilvoll und Schaden bringend erweist.

Weit über ein halbes Jahrhundert moderte diese Weisheit des guten alten Vergil vor sich hin, ohne von mir zitiert oder kopiert zu werden. Seit meiner Lateinmatur habe ich den Satz nur dann kurz aus der Ramsch-Kommode der Geschichte gezerrt, wenn von ungebetenen Geschenken die Rede war.

In Jerusalem scheint es wieder einmal so weit zu sein. Donald Trumps Besuch bringt der Stadt nicht nur ein unbeschreibliches, mehrtägiges Verkehrschaos, wenn er Anfang kommender Woche auf dem Ben-Gurion-Flughafen landet. Der US-Präsident bringt auch Geschenke, die erst dann vielleicht, zumindest für einen Teil der Israeli, zu ungebetenen Gaben werden, wenn der Amerikaner schon längst wieder das Weite gesucht hat.

Hartnäckige Gerüchte besagen, dass Regierungschef Binyamin Netanyahu und seine Leute der Visite des befreundeten Präsidenten und dessen Entourage, die aus mehreren 100 Personen bestehe­ soll, mit wachsender Nervosität entgegenzittern. Unter immer lauterer Führung von Bil-dungsminister Naftali Bennett und Vizeaussen­ministerin Tzippi Hotovely streift man in Israels rechtsnationaler Ecke die Seidenhandschuhe allmählich ab und tauscht sie gegen währschafte Boxhandschuhe. Hotovely etwa vermittelt in Debatten mit Opponenten gerne zuerst den Eindruck eines etwas verspäteten Teenagers, der mit Charme überzeugen will, bevor er gegen Schluss knallhart und mit blitzenden Augen sagt, was Sache ist. Erst am Wochenende empfahl sie Donald Trump, auch dann von einer Palästina-Kapitale in Ostjerusalem abzusehen, wenn eine solche «praktisch möglich» wäre. Die ganze Stadt Jerusalem einschliesslich ihrer­ rund 350 000 Palästinenser müsse unter israelischer Souveränität verbleiben. Und überhaupt solle Trump zuerst seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem bringen. Alles Weitere werde sich dann zeigen. Schenkt man aber den Tönen Glauben, die aus Washington zu hören sind, wäre die Vizeaussenministerin gut beraten, sich von ihrem Wunschdenken nicht zu sehr einlullen zu lassen. Das Erwachen könnte ein böses sein. Allerdings lässt Trumps Unberechenbarkeit noch Raum für alle Optionen. Naftali Bennett seinerseits fing schon wieder an, im Zusammenhang mit dem «F-Wort» und der Zweistaatenlösung andeutungs-weise vom Auszug aus der Koalition zu sprechen.

Und Netanyahu selber? Dieser Passivitätsfan, der sich noch gar nicht so richtig von dem von ihm zumindest mitverschuldeten schmählichen Ende der staatlichen Rundfunkbehörde erholt hat – dieser auf Nicht-Entscheidungen spezialisierte Regierungschef hätte noch so gerne das Reden und Gestikulieren anderen überlassen, doch er kann den Bogen des Delegierens und Sich-Dumm-Stellens ja nicht endlos überspannen.

Wenn Netanyahu & Co. tatsächlich Angst bekunden vor dem Freund vom Kapitol beziehungsweise vor seinen wahrscheinlich raffiniert ver­packten unerwünschten Mitbringseln, dann braucht er dringend eine emotionslose Auslegeordnung. Vielleicht hat Netanyahu sie schon vorbereitet. Das Volk jedoch ist sicher unvorbereitet, lebt in den Tag hinein und gibt sich resigniert der Erkenntnis hin, dass der Premier so leicht legal nicht von den Pfründen der Macht zu verdrängen sein wird. Also, werden sich die Polit-Minimalisten wohl sagen, lassen wir ihn doch werkeln. Irgendwann wird er straucheln. Und bis dahin? Da wäre es doch vorteilhaft, die Gründe für Netanyahus Angst vor dem amerikanischen Freund zumindest zu analysieren, um in der Stunde x nicht zu sehr überrascht zu werden.

Trump dürfte von Netanyahu erstens wünschen, die Verhandlungen mit Mahmoud Abbas wieder aufzunehmen, dieses Mal sehr wohl mit einem­ Terminkalender und einem eigentlichen Friedensplan, inklusive Grenzverlauf. Diese Begriffe sind Netanyahu seit jeher ein Gräuel, könnten sie ihn doch zu bestimmten Schritten, sprich Konzessionen zwingen. Um die Gespräche in Gang zu bringen, könnte der Freund aus den USA Netanyahu zu Zugeständnissen noch vor dem eigentlichen Verhandlungsprozess drängen. Unverzüglich tauchen hier «Schimpfwörter» wie Baustopp in den Gebieten oder Gefangenenfreilassung auf. Alles rote Tücher mit entsprechendem Drohungspotenzial für die Nationalisten. Und um die Misere abzurunden: Netanyahu ist innerlich einerseits zwar absolut gegen einen Verhandlungsfrieden mit Abbas, denn verhandeln bedeutet ja auch nachgeben.­ Andererseits will er aber nicht derjenige sein, dem man das erneute Scheitern in die Schuhe schieben könnte. Am Schlimmsten für Netanyahus politische Karriere wäre aber ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen. Das würde nämlich den Regierungschef der Rechten als die Figur in die Annalen der Nahostgeschichte (und vielleicht sogar des Friedensnobelpreises als Trostpflaster) eingehen lassen, die letztlich die Bildung eines Palästinenserstaates­ ermöglichen würde. Unwahrscheinlich, gleichzeitig aber durchaus denkbar. Wir sind schliesslich im Nahen Osten und nicht in der auf Jahrzehnte hinaus vorgeplanten Schweiz.

Erschwerend kommt für Netanyahu hinzu, dass es bei der damals herrschenden Antipathie-Lage relativ leicht war, Barack Obama die lau­warme Schulter zu zeigen und trotzdem die nötige Militärhilfe zu bekommen. Donald Trump hat aber in den letzten Monaten bereits mehrfach bewiesen, wie er unliebsam gewordenen Menschen in seiner Umgebung ein Ticket ohne Rückfahrschein in die Wüste des Vergessens verpasst. Das Ende der Beziehungen kam jeweils in Windeseile und war irreversibel.

Der Himmel schütze mich vor meinen Freunden, vor meinen Feinden schütze ich mich schon selber. Diese uralte Erkenntnis macht die Sache für Netanyahu zwar nicht leichter, doch sie stimmt genauso wie die eingangs zitierte Vergil-Weisheit.

Die Angst vor dem Freund ist kein Fantasiegebilde. Netanyahu sollte sich unbedingt noch vor nächster Woche mit zwei für ihn lästigen, aber fundamentalen Requisiten ausstaffieren: mit Vision­ und Tatendrang.

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.