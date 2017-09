Die Anforderungen an einen Chasan

ZUR ROLLE DES VORBETERS

Emanuel Cohn, 20. September 2017

Die hohen Feiertage sind das Herzstück des jüdischen Gebetes und damit die grösste Herausforderung für den jüdischen Vorbeter.

Für jeden jüdischen Menschen, der an den hohen Feiertagen in die Synagoge geht, spielt der Chasan, der Vorbeter, eine zentrale Rolle. Als Basler Kind haben «die Kantoren des Autors», Israel Karmon s. A. und Marcel Lang s. A., dessen Rosch Haschana-Erfahrungen wesentlich geprägt. Der Autor sieht sie heute noch vor sich, wie sie das Gebet in sich aufnahmen und es durch traditionelle Melodien und ihre wundervolle Stimme in die Herzen der Anwesenden hinübertrugen. Die Schweissperlen und die Tränen, welche diese Vorbeter zeitweise übermannten, bezeugten die Authentizität, mit welcher diese Kantoren ihre verantwortungsvolle Aufgabe angingen.

Ein anständiger Mensch

Den halachischen Vorstellungen zum Chasan wird im Gesetzeskodex «Schulchan Aruch» von Rabbi Joseph Karo (1488–1575) ein ganzes Kapitel in der Rubrik den alltäglichen Gebete gewidmet, unter dem Titel: «Wer würdig ist, vor die Heilige Lade zu treten» (Orach Chajim 53). Dort heisst es etwa: «Ein Vorbeter muss ein anständiger Mensch sein. Und wer ist anständig? Der leer von Sünden ist, der keinen schlechten Namen hat, der bescheiden ist und im Volk beliebt, der eine angenehme Stimme hat und der regelmässig in den Heiligen Schriften liest» (53:4). Es scheint, dass der Verfasser beim Ende dieses Satzes selbst gemerkt hat, dass all diese Anforderungen an einen Menschen etwas gar hoch sind, weshalb er im darauf folgenden Paragrafen gleich anfügt: «Und wenn man niemanden findet, der all diese Eigenschaften besitzt, soll man eben denjenigen wählen, der in Weisheit und guten Taten herausragt» (53:5). Ein elegant-relativierender Rückzug, bedingt durch die Zwän-ge der Realität ... Manche Kommentatoren merken interessanterweise an, dass man normalerweise nur an den hohen Feiertagen und an Fasttagen viele der in dieser Rubrik erwähnten Restriktionen beachten würde. Vielleicht war es nicht realistisch, das ganze Jahr hindurch für jedes der drei täglichen Gebete die Latte so hoch zu halten, denn hielte man sich stets und unbeirrt an das Idealbild des Chasans, würden sich bald keine Vorbeter mehr finden lassen, geschweige denn zur Ver-fügung stellen ...! Der Hauptgrund jedoch, weshalb die «Gesetze des Vorbeters» auf die hohen Feiertage dezimiert wurden, scheint nicht an den Vorbetern, sondern am Stellenwert der Gebete selbst zu liegen. Der Charakter eines Vorbeters ist während des herkömmlichen Jahres, inklusive Schabbat, natürlich sehr wichtig, aber erst an Rosch Haschana und Jom Kippur kommt seine immense Aufgabe richtig zur Geltung. Die hohen Feiertage sind das Herzstück des jüdischen Ge-betes und insofern auch die grösste Herausforderung für den jüdischen Vorbeter. Dieser ist ein «schliach zibbur», ein Gesandter der Gemein-de, und als solcher trägt er eine grosse Verantwortung, das Gebet der Gemeinde zu leiten und in höhere Sphären zu tragen. Rosch Haschana und Jom Kippur sind die zentralen Tage der Einkehr und Umkehr, des alle Karten auf den Tisch legenden Dialogs zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer, und obwohl am Neujahrstag das Schofarblasen und am Versöhnungstag das Fasten die beiden Festtage am deutlichsten charak-terisieren, nimmt das Gebet bei den hohen Feiertagen einen zentralen Platz ein.

Rabbi Moses Isserles (1525–1572), das aschkenasische Pendant zu Rabbi Karo, fügt im ersten «Schulchan Aruch»-Paragrafen der Gesetzesvorschriften zu Rosch Haschana einige Anforderungen an den Chasan hinzu, welche Karo nicht zur Sprache gebracht hat. Zusätzlich zu den oben erwähnten Bedingungen, dass der Vorbeter eine «anständige Person» und «gross in Thora und Taten» sein soll, bemerkt Isserles, dass er «über 30» und «verheiratet» sein solle (581:1). Kurioserweise scheint auch ihm der Gedanke aufgekommen zu sein, dass so viele Bestimmungen zum «idealen Chasan» dessen praktische Umsetzung nur er-schweren würden. Prompt relativiert er im folgenden Paragrafen: «Jeder Israelit aber ist ‹koscher› für diese Aufgabe, er muss nur von der Gemeinschaft akzeptiert sein.» Wer jüdische Gemeinden kennt, weiss, dass diese scheinbar banale Bedingung alles andere als einfach ist ... Isserles zieht jedoch weitere, faszinierende Grenzlinien: «Wenn aber ein Vorbeter sich gegen den Willen der Ge-meindemitglieder ihnen auferlegt, soll man ihm nicht mit ‹Amen› antworten. Ebenso muss er in Gedanken für alle Anwesenden die Gebetspflicht erfüllen. Wenn er jedoch ein Mitglied hasst und mit dem Gedanken spielt, diese Person nicht seiner Gebetspflicht zu entledigen, dann erfüllen auch seine Freunde ihre Gebetspflicht nicht.» Isserles führt damit aus, was Karo oben mit der kurzen Bedingung, «im Volk beliebt zu sein», gemeint haben mochte. Er streicht damit auch das Grundprinzip, das einem «jüdischen Vorbeter» zugrunde liegt, heraus: Dieser ist nichts anderes als ein «schliach zibbur», ein Gesandter der Gemeinde. Wenn dieser nun nicht von all seinen Mandatserteilern toleriert wird, oder wenn er sogar einen von ihnen «hassen» sollte, dann kann er seinen Posten schlicht nicht bekleiden. Dies würde nämlich gegen die Grunddefinition verstossen, die einen Chasan ausmacht, nämlich ein selbstloser Gesandter aller Gemeindemitglieder zu sein, der vor allem anderen den Frieden unter seinen Mitmenschen fördern soll.

Eine gewisse Reife

Kommen wir auf die vorhin erwähnten «neuen» Bedingungen von Isserles zurück: Was steht hinter seiner Empfehlung, dass der Vorbeter idealerweise über 30 und verheiratet sein solle? Rabbi Schlomo Ganzfried (1804–1886) erklärt diese Klausel folgendermassen: «... auch sei er (der Vorbeter; E. C.) schon 30 Jahre alt, weil dann die jugendliche Hitze des Blutes bereits ruhig und das Herz demütig geworden ist; auch sei er verheiratet und habe Kinder, weil ein solcher sein Herz er-giesst und die Gebete aus tiefster Seele ausspricht» (Kizzur Schulchan Aruch 128:7). Obwohl man hätte meinen können, dass jugendlicher Elan und ein heisses Temperament einem leidenschaftlichen Gebet doch nur zuträglich sein könnten, scheint dies bei den Anforderungen eines Vorbeters nicht an erster Stelle zu stehen. Dessen Blut soll «ruhig» und dessen Herz «demütig» sein. Um bei den hohen Feiertagen vor der Gemeinde zu stehen, braucht es eine gewisse Abgeklärtheit und innere Ruhe. Hier geht es um «serious business»! Andererseits bedeutet dies nicht, dass das Gebet trocken sein soll, ganz im Gegenteil. Erst wenn man ein gewisses Alter erreicht, eine eheliche Partnerschaft begonnen und eine Familie gegründet hat, «zerbricht das Herz und wird demütig». Das Herz «ergiesst» sich, wenn man nicht nur für sich selbst, sondern auch für das physische und geistige Wohl seiner Kinder beten muss. Der Vorbeter an den hohen Feiertagen bedarf einer ge-wissen menschlichen Reife, welche sein Gebet wiederum mit einer zusätzlichen Tiefe bereichert, die ein sorgloser Jüngling nicht verstehen kann. Rabbi Israel Meir Kagan (1839–1933) bemerkte in seinem bekannten Werk «Mischna Berurah» Anfang des letzten Jahrhunderts dazu, dass ein Mensch mit 30 Jahren die Hälfte seines Lebens erreicht habe – heute darf man erfreulicherweise korrigieren: das erste Drittel des Lebens! – und deshalb ein emotional besonders erschüttertes Gebet verrichten könne, was man von einem jungen Menschen nicht erwarten dürfe. Dies führt die Gedanken des Autors zu einer Anekdote seines unvergesslichen Basler Lehrers Rav Abraham Zulicki. Dessen Neffe erzählte dem Autor, dass er einmal als Jugendlicher ein besonders inbrünstiges Gebet in der Synagoge in Basel verrichtet habe. Er schloss seine Augen und «schockelte» vor sich hin. Nach dem Gebet sei sein Onkel, Rav Zulicki, zu ihm gekommen und habe ihm mit rügendem Blick gesagt: «Wenn du dies noch einmal tust, nehme ich dich nie mehr in die Synagoge mit!» Zulicki, ein zutiefst religiöser Mensch, scheint also ziemlich misstrauisch gegenüber der zur Schau getragenen Andacht eines Teenagers gewesen zu sein. Ein richtig gebrochenes Herz könne unter normalen Voraussetzungen nur jemand verspüren, der in seinem Leben ein objektives und mentales Stadium erreicht habe, in welchem er auch Wesentliches zu verlieren hat. Das Gebet eines Jugendlichen kann nicht dieselbe reale Intensität besitzen wie jenes eines erwachsenen Menschen, der sich konkret um seine alternden Eltern, um den Hausfrieden mit seiner Frau und um die Erziehung seiner Kinder sorgt und der notabene das Joch der finanziellen Verantwortung seiner Familie trägt, ein Joch, von welchem ein Jugendlicher vollkommen befreit ist.

Kagan führt jedoch einen weiteren Grund für die beiden Zusatzbedingungen «30 Jahre» und «verheiratet» hinzu: Die Leviten hätten den praktischen Tempeldienst mit 30 Jahren begonnen (vgl. 4. B. M. 4:46-47), und der Hohepriester sei während seiner Amtszeit stets verheiratet gewesen (vgl. Mischna Joma 1:1). Diese auf den ersten Blick seltsam anmutende Verbindung trägt eine inspirierende Botschaft: Genauso wie unsere Gebete die ehemaligen Tempelopfer ersetzen, so steht auch der Chasan stellvertretend für die Tempeldiener! Der Vorbeter soll nicht nur dieser nette Kerl mit der schönen Stimme sein, der die traditionellen Melodien herunterleiert, nein, der Vorbeter soll für mich auf der existenziellen Ebene keinen anderen als den Hohepriester selbst beim Gottesdienst repräsentieren. Diese neue Perspektive auf den Vorbeter eröffnet nun auch dem Betenden in der Synagoge neue Horizonte. Plötzlich wähnt sich dieser nicht mehr in einer Synagoge in der Leimenstrasse oder in der Löwenstrasse, sondern im heiligen Tempel zu Jerusalem! Und diese Person dort vorne vor der heiligen Lade ist nicht mehr der einfache Vorbeter, sondern es ist der Hohepriester höchstpersönlich, der die Gebete in das Allerheiligste hineinträgt! Die scheinbar belanglosen Vorschriften zum Wesen des Vorbeters können also die Gebetserfahrung der An-wesenden erweitern und vertiefen. Und wenn der Chasan in den mit ihm Betenden diese spirituellen Assoziationen wecken und beflügeln sollte, dann hat er das Prädikat «schliach zibbur», Gesandter der Gemeinde, mehr als verdient.

