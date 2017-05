Die «alternativen Fakten» der UNESCO

STANDPUNKT

RIchard C. Schneider, 5. Mai 2017

Die gute Nachricht zuerst: Während noch im letzten Jahr sehr viel mehr Staaten gegen Israel stimmten, waren es diesmal viel mehr, die auf der Seite Israels standen, inklusive Italien und Deutschland. Die Rede ist von einer erneuten UNESCO-Resolution, die Israels Verhalten vor allem in Jerusalem, Hebron, Bethlehem und Gaza kritisierte und die soeben mit einer, wenngleich kleinen, Mehrheit angenommen wurde. Längst ist auch die UNESCO, wie viele andere Branchen der Uno, ein Forum geworden, in dem Israel stets und überproportional oft in Form entsprechender Resolutionen verurteilt wird. Im letzten Jahr eben machte sich die UNESCO unglaubwürdig, als eine Resolution verabschiedet wurde, in der die historische Verbindung des Judentums zu Jerusalem schlichtweg geleugnet wurde und allein und ausschliesslich auf die muslimische Bindung zu Jerusalem (auf Arabisch «al-kuds») und dem Tempelberg (auf Arabisch «haram-al-sharif») verwiesen wurde. Damals stimmten auch Italien, Frankreich und andere europäische Staaten zu. Ein Skandal und obendrein nicht nur eine historische Verfälschung, sondern auch eine implizite Leugnung der christlichen Verbindung zu Jerusalem, worüber sich die Herren Diplomaten aus Europa damals offensichtlich keine Gedanken machten. Hauptsache, Israel wird verurteilt.

Jerusalem kann also durchaus erleichtert sein, dass diese Phalanx mittels intensiver diplomatischer Bemühungen aufgebrochen werden konnte, und dies als Erfolg für sich verbuchen. Dennoch, die Resolution ist verabschiedet worden und bedeutende Staaten wie Frankreich und Spanien haben diesmal zwar nicht dafür gestimmt, aber sich nur der Stimme enthalten.

Die Kritik, über die Israel besonders empört ist, bezieht sich auf die Ausgrabungen rund um den Tempelberg. Anders als in der letzten Resolution findet man diesmal die Begriffe «al-aksa» und «haram-al-sharif» nicht mehr im Text. Auch wird betont, dass Jerusalem für alle drei monotheistischen Religionen wichtig ist. Auch hier hat Israel erfolgreich intervenieren können. Doch die Frage bleibt: Was ist von einer Resolution zu halten, die Israel unter anderem dafür verurteilt, dass es Ausgrabungen macht, die vor allem jüdische Geschichte rund um den Tempelberg zutage fördern? Ausgrabungen, die belegen, dass das Judentum eine sehr viel längere und bedeutendere Bindung an Jerusalem hat als naturgemäss der Islam, der viel jünger ist? Die Welt akzeptiert die Annektierung von Ostjerusalem bis heute nicht. Insofern, nach internationalem Recht, ist es verboten, auf «besetztem Gebiet» zum Beispiel Ausgrabungen zu machen. Doch die Intention dieser Resolution, vor allem die Vorgeschichte, ist eine andere: Die arabische Welt – und eben auch viele andere Staaten – wollen nicht anerkennen, dass Juden ein historisches, religiöses und kulturelles Anrecht auf Jerusalem haben. Die Leugnung jüdischer Geschichte in Jerusalem würde man heute als «Fake News» oder «alternative Fakten» bezeichnen. Dass da westlich-demokratische Staaten mitmachten und zum Teil immer noch mitmachen, ist skandalös und erzählt viel über die tiefe Verwurzelung des Antisemitismus in Europa bis heute. Dass der Status Jerusalems weiterhin ungelöst bleibt, ist eine ganz andere Sache. Und dass eine Lösung für Jerusalem gefunden werden muss, die auch von Israel Kompromisse abfordern wird, ist klar. Nur: Das Verleugnen der jüdischen Verbundenheit mit Jerusalem ist nichts anderes als antisemitisch. Ohne Wenn und Aber.

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayrischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.